Für US-Kunden rückt Porsche den neuen GT3 RS mit einem Design-Paket näher an den legendären 1972er Carrera RS 2.7 heran. Einen ersten Vorgeschmack liefert das GT3 RS-Showcar in Pebble Beach.

Mit dem neuen GT3 RS auf Basis des 992 hat Porsche den Sportwagen noch radikaler auf den Rennstreckeneinsatz getrimmt. Der Zweisitzer wurde mit der Neuauflage natürlich noch leistungsstärker und noch fahrdynamischer. Alles so, wie es die GT3 RS-Kundschaft gewünscht hat.

Porsche USA legt jetzt noch einen drauf. Mit einem GT3 RS Showcar für Pebble Beach zeigt die US-Dependance des Sportwagenbauers, wie ein kommendes Sondermodell exklusiv für den US-Markt aussehen wird. Das von Porsche USA entwickelte Design-Paket schafft eine optische Anbindung an den legendären Carrera RS 2.7 aus dem Jahr 1972, der in den USA äußerst beliebt ist. Wie Kjell Gruner, Präsident und CEO of Porsche Cars North America (PCNA) ankündigt, wird aus dem Showcar das extrem limitierte Carrera RS Package, das über die Porsche Exclusive Manufaktur angeboten werden soll. Mit dem Design-Paket soll gleichzeitig auf der 50. Geburtstag des RS 2.7 gefeiert werden.

In Anlehnung an den alten RS färbt Porsche die Felgen und die Außenspiegel des neuen GT3 RS in Phyton Grün ein. Zusätzlich zieren die Flanken grün gehaltene GT3 RS-Designstreifen. Grünen Lack tragen kontrastierend zur weißen Lackierung auch zahlreiche andere Elemente am und im GT3 RS. Teilweise grün eingefärbt präsentieren sich auch die Rückleuchten sowie die dritte Bremsleuchte. Rund um die Frontscheinwerfer zieht sich eine feine weiße Linie. Im Cockpit greifen grüne Kontrastnähte und weiße Applikationen das Farbschema erneut auf. Dazu spendiert Porsche noch neue Einstiegsleisten.

Technisch ändert sich am neuen Porsche 911 GT3 RS allerdings nichts. Wann das Carrera RS Design-Paket für US-Kunden zu haben sein wird und zu welchem Preis, verrät der Sportwagenbauer noch nicht.