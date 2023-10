Mindestens zwei Fußgänger mussten ins Krankenhaus: In San Francisco sind vier Vorfälle bekannt, in denen Robotaxis der Firma Cruise Fußgänger angefahren haben. Über zwei der Vorfälle sind bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) Meldungen eingegangen, von zwei weiteren hat die Behörde über Internetvideos erfahren. Jetzt untersuchen die Beamten die Unfälle.

Beim möglicherweise schwersten Unfall hat ein Robotaxi der GM-Tochter Cruise bei Dunkelheit auf der zentralen Marketstreet an einer roten Ampel gewartet. Als die Ampel für die Fahrzeuge auf Grün geschaltet hat, ist das Cruise-Taxi losgefahren. Zu diesem Zeitpunkt hat eine Fußgängerin die Fahrbahn betreten, woraufhin sie ein mit einem menschlichen Fahrer besetztes Auto gestreift hat. Dadurch stützte die Fußgängerin vor das unbesetzte Taxi, das trotz einer Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Die Frau geriet unter das Taxi, Feuerwehrleute mussten sie mit Spezialwerkzeug befreien. Die schwer verletzte Frau kam in ein Krankenhaus – der menschliche Fahrer beging Unfallflucht.

Fußgänger im Krankenhaus

In einem weiteren Fall wartete wieder ein Cruise-Taxi an einer roten Ampel. Nach dem Umschalten auf Grün ist das Taxi langsam angerollt. Wieder ist eine Person auf die Straße gegangen, obwohl die Ampel für sie auf Rot stand. Das Taxi fuhr die Person mit einer Geschwindigkeit von zwei km/h an – sie musste daraufhin ins Krankenhaus. Zu den beiden weiteren Fällen hat die NHTSA noch keine Informationen veröffentlicht.

Häufiges Blockieren von Rettungswegen

Cruise und Waymo (Tochter des Google-Mutterkonzerns Alphabet) dürfen in San Francisco kostenpflichtige Fahrten in vollautonomen Fahrzeugen anbieten – trotz lauter Kritik der Stadt-Feuerwehr. Die Feuerwehrleute weisen auf zahlreiche Vorfälle hin, in denen Robotaxis Rettungsarbeiten behindert haben – im Schnitt soll es täglich zu drei solcher Behinderungen kommen. Außerdem ist bereits ein Feuerwehrauto mit einem Cruise-Taxi kollidiert. Anfang September 2023 sollen zwei Cruise-Taxis einem Rettungswagen den Weg blockiert haben – dies soll dazu beigetragen haben, dass die zu rettende schwer verletzte Person nicht überlebt hat. Daraufhin durfte Cruise nur noch 200 anstelle von 400 Robotaxis in San Francisco testen. Kreuzungsblockaden von zusammengerotteten Robotaxis gab es inzwischen bereits mehrere.