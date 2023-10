Drama, Spektakel, Mysterium – drei Begriffe, die uns Rolls-Royce bereits in der dritten Zeile der Pressemitteilung zum Ghost Black Badge Ekleipsis Private Collection vor den Bug schießt. Doch wir sind das gewohnt, denn wenn die Nobel-Briten eines besonders gut können, dann ist es dick auftragen – womit wir bereits beim Lack wären. Was für eine dramatisch spektakuläre Überleitung.

Kupfer-Pigmente und Sterne

Mit einer einfachen Lack-Pistole ist es bei Rolls-Royce selten getan. Die salbungsvollen Beschreibungen des aufwendigen Farbauftrags lesen sich vielmehr so, als wäre Goodwood Geburtsort der Maler- und Lackierer-Innung. So auch im vorliegenden Fall, denn die Ekleipsis-Modelle erhalten einen mehrschichtigen Farbüberzug mit eingepuderten Kupfer-Pigmenten und Akzenten in Mandarin-Orange. Dieselbe Akzentfarbe findet sich auch in den Felgen und im Innenraum wieder. Dort nehmen die Insassen auf Sitzen mit 200.000 Perforations-Löchern Platz, während über ihnen am Dachhimmel ein LED-Sternenhimmel bestehend aus mehr als 1.000 Lichtlein eine Sonnenfinsternis imitiert. Ein Auf- und Abblendprozess, der genau sieben Minuten und 31 Sekunden andauert, was der längstmöglichen Dauer einer totalen Sonnenfinsternis entspricht.

Auf dem Armaturenbrett prangt an der Beifahrerseite eine lasergravierte und hinterleuchtete Darstellung des Verlaufs einer Sonnenfinsternis, bestehend aus 1.846 "Sternen". Ein einziger Designer ist für die Umsetzung dieses kleinen Kunstwerks verantwortlich, was pro Fahrzeug etwa 100 Stunden Arbeitsleistung beansprucht. Die unvermeidliche Uhr in der Cockpitmitte wird bei den Ekleipsis-Modellen von einem 0,5-karätigen Diamanten verziert. Über den Preis dieser Kleinserien-Modelle macht Rolls-Royce freilich keine Angaben. Die wären allerdings auch irrelevant, denn alle Exemplare sind bereits in solvente Sammler-Hände übergeben worden.