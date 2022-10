Beim Thema Elektroauto setzt aktuell nur der chinesische Autobauer Nio auf ein Batteriewechselsystem. Jetzt stellt sich aber Konkurrenz aus dem eigenen Land entsprechend auf. Der chinesische Autobauer SAIC hat zusammen mit dem Batteriehersteller CATL sowie den Mineralölkonzernen Sinopec und China National Petroleum ein Batterie-Wechsel-Joint-Venture gegründet.

Start noch 2022

Das Shanghai Jieneng Zhidian New Energy Technology getaufte Gemeinschaftsunternehmen soll sich ausschließlich um das Leasing-Geschäft mit Batterien und den Aufbau einer Akkuwechsel-Infrastruktur kümmern. Bis Ende 2022 sollen in chinesischen Metropolen bereits die ersten 40 Wechselstationen errichtet werden. Bis Ende 2023 sollen es landesweit dann schon 300 und bis Ende 2025 dann 3.000 sein. Das Joint-Venture startet mit einem Kapital von umgerechnet rund 580 Millionen Euro. Langfristiges Ziel ist es, die Batteriewechseltechnik weiterzuverbreiten und allgemeingültige Standards zu schaffen.

Die beiden Ölkonzerne nutzen die Zusammenarbeit, um sich langfristig breiter als Energieversorger aufzustellen. Zudem stellen sie mit ihren Tankstellen die Flächen für die Batteriewechselstationen bereit. SAIC selbst will mit seinen Marken Rising Auto, Roewe, MG und Maxus zeitnah auf das Batteriewechselsystem angepasste Elektroautos in China auf den Markt bringen. Das erste Modell, der E-SUV R7 von Rising Auto, ist bereits seit Ende September 2022 in China zu haben.

Dabei profitiert das neue Joint-Venture von der aktuellen Subventionspolitik Chinas für Elektroautos. Die Anschaffung von teuren Elektroautos (über rund 43.000 Euro) wird nicht mehr staatlich unterstützt – es sei denn, diese Fahrzeuge sind für einen Batterietausch vorbereitet.