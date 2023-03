Sportliche Subaru-Modelle tragen das Kürzel "STI". Das steht für "Subaru Tecnica International": So heißt die Tochterfirma der Subaru-Konzernmutter Fuji Heavy Industries, die manchen Baureihen des Herstellers den letzten dynamischen Feinschliff verpasst und dessen Motorsportaktivitäten verantwortet.

Dabei handelt es sich also um eine eigentlich unkritische Bezeichnung, die auch für das Elektro-Zeitalter passen würde. Dennoch hat Subaru offenbar eine andere Idee und will den Sportversionen seiner elektrifizierten Modelle ein eigenes Zusatz-Label verpassen. Zumindest hat die Subaru-Deutschland GmbH mit Sitz in Friedberg beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 3020230039094 die Wort- und Bildmarke "STe" registrieren lassen.

Drei Buchstaben in Rot und Blau

Allzu ausgefeilt ist das Logo allerdings nicht: Ein kleines blaues "e", das auf den Elektroantrieb entsprechender Modelle hinweisen dürfte, ergänzt die roten Großbuchstaben "S" und "T". Es ist nach der Nizza-Klassifikation der Nutzungsklasse 12 zugeordnet, die für Fahrzeuge beziehungsweise andere Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser gilt.

Subaru vollzieht damit offenbar einen Strategieschwenk, denn vor gut einem Jahr sah es noch so aus, als würden die Japaner ihre STI-Bezeichnung ins Elektro-Zeitalter mitnehmen. Auf der Tuning- und Motorsportmesse Tokyo Auto Salon zeigten die Japaner mit dem STI E-RA Concept (siehe Fotoshow) ein vollelektrisches Hypercar mit 1.088 PS, der noch das alte Label trug. Damals hieß es, Subaru peile damit eine schnelle Nürburgring-Fahrt an, an deren Ende eine Zeit von 6:40 Minuten stehen soll.

Keine echten STI-Modelle mehr

Doch seitdem ist es still um dieses Projekt geworden. Genau wie um die STI-Modelle generell. In Deutschland gibt es schon seit längerer Zeit keins mehr. Aktuell lebt das Kürzel in Japan zwar noch weiter; es handelt sich inzwischen allerdings um kaum mehr als eine Ausstattungslinie. Dass es den vor etwa einem Jahr in den USA eingeführten neuen WRX nicht als echte STI-High-Performance-Version geben wird, hat Subaru zudem längst bestätigt.

Damit darf nun fleißig spekuliert werden, welche Elektro-Modelle künftig das STe-Siegel erhalten werden. Ein naheliegender Kandidat ist der 160 kW (218 PS) starke Solterra, das erste vollelektrische Modell der Marke (siehe Video nach dem ersten Absatz). Obwohl es sich dabei um nichts anderes als einen Toyota BZ4X mit Subaru-Emblemen handelt, ist es grundsätzlich vorstellbar, dass irgendwann eine leistungsstärkere und rundum versportlichte Version als STe auf den Markt kommt.

Subaru plant Elektro-Offensive

Hinzu kommt: Unter seinem neuen Chef Atsushi Osaki plant Subaru einen Strategiewechsel hin zur Elektromobilität. Bis 2027 soll ein neues Werk für Elektroautos entstehen. Um es auszulasten, dürften die Japaner weitere elektrische Baureihen auflegen. Zwar hält sich der Hersteller zur konkreten Modellplanung bislang noch bedeckt. Aber mit der nun erfolgten STe-Patentanmeldung wird es wahrscheinlicher, dass neue E-Subarus auch leistungsstarke Ableger mit entsprechender Modellbezeichnung bekommen.