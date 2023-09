Der Subaru WRX hat besonders in seiner STi-Variante eine glühende Fan-Gemeinde. Und ausgerechnet die ist seit Einführung der aktuellen Generation ein wenig geknickt, denn eine dezidiert sportliche Version des WRX gibt es nicht. Auf dem Heimatmarkt degradiert Subaru das ikonische STi-Label zur Ausstattungslinie, in den USA wurde es gänzlich wegrationiert und wir in Europa erhalten den neuen WRX aufgrund unserer Abgasvorschriften überhaupt nicht.

Scharfe Version

Mehr als 275 PS wollten die Japaner ihrem neuen 2,4-Liter-Boxer bislang nicht entlocken. Das allerdings könnte sich bald ändern, denn auf dem Subiefest im US-Bundesstaat Florida soll am siebten Oktober eine neue Version des WRX enthüllt werden. Schärfer soll sie sein und sich an besonders enthusiastische Fahrer richten. Die Zusatzbezeichnung "TR" hat der Hersteller bereits verraten. Begleitet wird die Markteinführung von Extremsportler und Subaru-Fahrer Travis Pastrana.

Weitere Details lässt Subaru allerdings noch nicht an die Öffentlichkeit. Das erste Teaserbild zeigt lediglich eine Felge mit dahinterliegender Brembo-Bremsanlage. Ob es sich also um die von den Fans ersehnte High-Performance-Version mit 400 PS handeln wird, können wir bislang nicht bestätigen. Aber wir drücken die Daumen. Bis dahin sehen Sie in unserer Fotoshow oben im Artikel den Status Quo in Sachen Subaru WRX.