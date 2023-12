Der von uns ermittelte Preis-Leistungs-Sieger bei den Tablets für Kinder (Stand 18.12.2023):

Samsung Galaxy TAB A8 WiFi mit 32 GB und 10,5 Zoll großem Bildschirm für 169,00 Euro bei mediamarkt.de

Ein genervtes "Wann sind wir endlich da?" von der Rückbank bringt auf Dauer selbst erfahrene Eltern schnell an ihre Belastungsgrenze. Guter Rat ist meist gar nicht so einfach. Malen, Puzzeln, Lesen oder der Evergreen "Ich sehe was, was Du nicht siehst" mögen für ein paar Minuten oder sogar die eine oder andere Stunde ablenken. Doch irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem die Rückbank den Aufstand übt.

Neben vielen Pausen inklusive Schlaf hilft dann oft nur noch der Griff zum Tablet. Und ja, das ist auch völlig in Ordnung! Denn die mit zahllosen Serien, Hörspielen, Spielen und Filmen vollpackbaren Wunder-Bildschirme können regelrechte Urlaubsretter werden. Dabei spielt das Alter der Kinder nur bedingt eine Rolle. Ob Vor- oder Grundschüler sowie Kinder, die bereits die weiterführende Schule besuchen – ein Tablet gehört in vielen Lehranstalten und zugleich in vielen Familien mittlerweile zum Alltag dazu. Wir zeigen die besten Tablets für Kinder, damit der Urlaub schon auf der Fahrt dorthin beginnen kann.

Die besten Tablets für Vorschulkinder

Das Fire 7 Kids-Tablet ist robust und stilvoll zugleich: Das Design des Tablets steht in Schwarz und Pink zur Wahl. Fotos machen, shoppen, surfen oder streamen – bis zu sieben Stunden macht das Gerät dies mit, ohne, dass Sie das Netzteil anschließen müssen. Bei amazon steht es aktuell für 79,99 Euro bereit.

Kinder kennen die Bedienkonzepte vom Handy der Eltern, intuitive Oberflächen bieten einen einfachen Einstieg in die Arbeit mit digitalen Medien, besonders wichtig in Situationen, in denen der normale Schulbesuch nicht mehr möglich ist. Mit diesen Tablets kann das nächste Homeschooling ruhig kommen!

Die besten Tablets für Grundschüler

Das Fire HD 8 Kids Pro ist ein vollwertiges 8-Zoll-Tablet (kein Spielzeug) mit einer kindgerechten Hülle, Kindersicherung und 2 Jahre Sorglos-Garantie. Kinder ab dem Grundschulalter erhalten dank der einjährigen Mitgliedschaft bei Amazon Kids+ Zugriff auf Tausende Apps, Spiele, Bücher, Videos, Songs und Audible-Hörbücher und -Hörspiele. Amazon Kids+-Inhalte sind speziell ausgewählt und altersgerecht, sodass Kinder sie eigenständig nutzen können, aber mit Einschränkungen. Der Webbrowser lässt sie im Internet surfen und filtert dabei ungeeignete Websites heraus. Mit den anpassbaren Altersfiltern kann das Tablet mit dem Kind mitwachsen. Außerdem bieten Kids Pro-Tablets Zugriff auf einen digitalen Shop, in dem Kinder die Freigabe von Apps und zusätzlichen Inhalten erbitten können. Die Eltern können Käufe und Downloads dann genehmigen. Aktueller Preis bei amazon.de: 159,99 Euro.

Die besten Tablets für die weiterführende Schule

Das Apple iPad Wi-Fi (10. Generation) sticht durch sein beeindruckendes 10,9 Zoll Liquid Retina großes Display mit True Tone hervor. Bei amazon gibt es aktuell das Tablet für 519,00 Euro.

