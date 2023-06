Der Entwurf, der der Deutschen Presseagentur vorliegt, soll Ländern und Kommunen mehr Spielräume bei der Verkehrsplanung einräumen.

Wissing setzt Koalitionsvertrag um

So sollen Tempo 30-Zonen in Städten, autofreie Straßen oder gesonderte Busspuren einfacher zu realisieren sein. Solche Maßnahmen sollen in Zukunft nicht mehr nur mit der Verkehrssicherheit und dem Verkehrsfluss begründet werden können, sondern auch mit Klima- und Umweltschutz, Gesundheit und städtebaulichen Entwicklung.

Dieses Vorhaben wurde bereits im Koalitionsvertrag zwischen SPD, FDP und den Grünen festgeschrieben.

Wissing lehnt generelles Tempo 30 in Städten ab

"Der vorgelegte Entwurf bietet Grund für Optimismus," so Thomas Dienberg, Bürgermeister und Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bau der Stadt Leipzig und Sprecher der Initiative "Lebenswerte Städte und Gemeinden". "Dafür haben unsere rund 800 Mitgliedskommunen vor Ort in den Räten und Ausschüssen und gemeinsam in der Initiative hartnäckig gekämpft." Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte freie Hand für die Kommunen gefordert, auf Straßen eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 zu verhängen. Umweltverbänden geht der Gesetzentwurf jedoch nicht weit genug.

Ein generelles Tempo-Limit von 30 km/h lehnt Verkehrsminister Wissing jedoch ab. In einem Interview mit T-Online sagte er am Dienstag (13.6.2023): "Ich habe kein Problem damit, dass überall dort, wo es einen Grund gibt, Tempo 30 eingeführt werden kann. Aber in Deutschland gilt grundsätzlich eine Regelgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts." Das sei unter anderem wichtig für den Durchgangsverkehr, der sich sonst seinen Weg durch Wohngebiete suchen würde. Und wenn eine Gemeinde von dieser Geschwindigkeitsregelung abweichen wolle, dann bedürfe das Ganze einer Begründung. "Das Abweichen von der Regelgeschwindigkeit muss geeignet, erforderlich und angemessen sein – das fordert unsere Verfassung. Das bedeutet einen gewissen Aufwand, aber daraus kann man die Kommunen nicht entlassen." Wissing habe seinen Ansprechpartner auf kommunaler Ebene klargemacht, "dass auch sie kein generelles Tempo 30 in Städten haben wollen".

