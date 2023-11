Der 2010 verstorbene Tom Walkinshaw zeichnet verantwortlich für LeMans-Sieger wie den Jaguar XJR Gruppe C, Sportwagen wie den Aston Martin DB7 oder den Jaguar XJ220 (siehe Fotoshow) oder Sonderkreationen wie dem Renault Clio V6 mit Mittelmotor. Walkinshaw begleitete und förderte als Chefingenieur bei Benetton auch den Formel-1-Einstig von Michael Schumacher. 1996 kaufte Walkinshaw dann das Arrows-Team, das 2002 in die Insolvenz schlitterte und TRW mit in den finanziellen Abgrund riss.

Eigene Autos und Entwicklungsdienstleistungen

2023 startet TWR unter der Führung von Fergus Walkinshaw, dem ältesten Sohn von Tom Walkinshaw, neu durch. Die Namensrechte an TWR hatte er sich bereits 2020 zusammen mit seinen Partnern gesichert. Das neu gegründete Unternehmen mit Sitz in Newbury in der Grafschaft Berkshire will an die alten Erfolge von TWR anknüpfen. Allerdings nicht im Motorsport, sondern auf der Straße. Geplant sind eigene Hochleistungsautomobile. Darüber hinaus will man das angehäufte Knowhow auch großen Autoherstellern zur Optimierung eigener Modelle zur Verfügung stellen.

Wie leistungsfähig TWR ist, wollen die Briten mit einem ersten eigenen Sportwagen schon bald dokumentieren. Bislang gibt es von diesem aber nur ein Teaserbild. Das zeigt einen markant ausgestellten hinteren Radlauf in Kombination mit einer flachen Silhouette.

Als Basis für das erste TWR-Modell der Neuzeit dient ein klassischer Jaguar XJS, wie er zwischen 1975 und 1996 produziert wurde. Für das ikonische Design arbeiten die Briten mit Magnus Walker und Khyzyl Saleem zusammen. Petrolhead Walker gilt als Designer und Autosammler (wobei sein Hauptaugenmerk hier auf Modellen von Porsche liegt). Saleem hat sich als Designer von virtuellen Automodellen einen Namen gemacht. Mittlerweile bietet er über seine eigene Firma ausgewählte Bodykits für echte Autos an.