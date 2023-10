Nach mehreren Auftritten auf Messen in Südostasien bringt Toyota das IMV 0-Konzept jetzt zur Japan Mobility Show in Tokio. Damit verdichten sich die Hinweise auf eine baldige Serienfertigung dieses Konzepts. Nun gibt es erste Daten zu dem Fahrzeug, das mit diversen Aufbauten in Tokio auf der Messe stehen wird.

Neue Leiterrahmen-Modelle ab 2023

Als IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle, auf Deutsch "Innovatives internationales Mehrzweckfahrzeug) bezeichnete Toyota eine ab 2002 entwickelte Leiterrahmen-Plattform, auf der mehrere Geländewagen und Pick-up-Modelle der Marke basierten. Darunter der Hilux, der SUV Fortuner und der Minivan Innova. Gebaut werden die IMV-Modelle in Thailand, Indonesien, Argentinien und Südafrika. Den Antrieb übernehmen bislang längs eingebaute Frontmotoren als Benziner und Diesel, die mit Hinter- oder Allradantrieb kombiniert werden.

Ende 2023 will Toyota eine komplett neue IMV-Generation einführen. Einen ersten Ausblick darauf gab Konzernboss Toyoda am 14. Dezember 2022 bei den Feierlichkeiten zu "60 Jahre Toyota in Thailand" in der Hauptstadt Bangkok. Im August 2023 waren verschiedene Varianten des Konzepts auf einer Automesse in Indonesien zu sehen, die im Oktober auch in Tokio stehen werden.

Beim IMV 0 Concept handelt es sich um ein modular aufgebautes Nutzfahrzeug, das für individuelle Auf- und Ausbauten vorgesehen ist. Die Basis zeigt Toyota in Form eines Einzelkabiner-Fahrgestells, auf dem eine flache Montageplattform den hinteren Rahmen abdeckt. Dadurch lassen sich einfach beliebige Aufbauten montieren, ohne ein eigenes Trägersystem für den Leiterrahmen entwickeln zu müssen. Auf der Gaikindo Indonesia International Auto Show im August hatte Toyota bereits zahlreiche Aufbauten unter anderem als Imbisswagen, als Servicefahrzeug. Feuerwehrauto oder Wohnmobil gezeigt, dort firmierte das Auto als "Rangga Concept"

Dass es sich beim Toyota IMV Concept um eine Ablösung des Hilux Pick-up handelt, ist wenig wahrscheinlich. Der kommende Hilux wird auf der neuen TNGA-F-Plattform von Toyota aufbauen und dem 2023 vorgestellten neuen Tacoma (siehe Video über diesem Absatz) gleichen. Wahrscheinlicher ist eine Serienfertigung des IMV 0 für Schwellenländer vornehmlich in Südostasien, die damit ein preiswertes und robustes Nutzfahrzeug im Stil des Toyota Tamaraw bekommen, den Toyota 1976 auf den Philippinen eingeführt hatte.

Vor der Japan Mobility Show hat Toyota die Abmessungen des IMV 0 Concept veröffentlicht, die ziemlich genau dem aktuellen Hilux Pick-up entsprechen (Länge / Breite / Höhe 5.300 mm / 1.785 mm / 1.740 mm). Zu den Antriebsarten wurde noch nichts verraten, wahrscheinlich ist aber die Möglichkeit einer batterieelektrischen Variante neben klassischen Verbrennern (Diesel und Benziner).