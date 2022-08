Toyota hat die Yaris-Familie ausgebaut und um ein Cross-Modell ergänzt. Die hauseigene Tuning- und Motorsportabteilung Gazoo Racing zieht ihm jetzt den Trainingsanzug an.

Der Vorhang ist nun endlich gelüftet. Eigentlich sollte der Yaris Cross einst auf dem Genfer Automobilsalon seine Weltpremiere feiern. Doch die Automesse fand aus bekannten Gründen seit 2019 nicht mehr statt. Folgerichtig gab es nur eine virtuelle Präsentation des Mini-SUV, mit dem Toyota die Yaris-Baureihe zur Kleinfamilie ausbaut.

Der neue Toyota Yaris Cross basiert auf der GA-B-Plattform, die auch bereits der Yaris und der GR Yaris verwenden, schwillt aber deutlich an. Mit 4.180 Millimetern Außenlänge überragt er den Standard-Yaris um fast 24 Zentimeter und lugt schon ein bisschen in die Kompaktklasse. Auch bei der Höhe (1.560 mm) und vor allem in der Breite (1.765 mm) kann er den Yaris klar distanzieren.

Yaris Cross nur mit Hybridantrieb

Als Antrieb des Yaris Cross kommt der neue 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner in Verbindung mit einem 59 kW leistenden E-Motor als Hybrid zum Einsatz. Die maximale Systemleistung beziffert Toyota mit 116 PS. Ungewöhnlich für dieses Segment: Toyota wird den Yaris Cross wahlweise auch mit Allradantrieb anbieten, Standard ist Frontantrieb. Das Allrad-System arbeitet wie beim Toyota RAV4 Hybrid mit einem zusätzlichen E-Motor an der Hinterachse. Die Möglichkeit, den Yaris Cross auch in einer batterieelektrischen Version zu bringen, hält sich Toyota noch offen.

Deutlich sichtbar ist die gegenüber dem Yaris erhöhte Bodenfreiheit, was für eine gewisse Schlechtwegetauglichkeit sorgen soll – 30 Millimeter plus lautet hier das Maß. Gemeinsam mit den Kunststoff-Radhausverbreiterungen und den bis zu 18 Zoll großen Rädern ergibt das einen ziemlich erwachsenen Auftritt.

Variabler Laderaum

Großen Wert legte Toyota auf einen variablen Laderaum. So lässt sich der Laderaumboden entfernen, um mehr Volumen bereitzustellen. Ein seitliches Befestigungssystem für lose Ladung ist integriert, und bei umgeklappten Rücksitzen sollen auch Mountainbikes hineinpassen. Für die Heckklappe gibt es eine elektrische Öffnung, die sich per Fußsteuerung aktivieren lässt.

Toyota ist von einem großen Erfolg des Yaris Cross überzeugt. Das Modell sei speziell für Europa entwickelt worden und wird auch hier (gemeinsam mit dem Standard-Yaris im französischen Valenciennes) gebaut. Das hochgesteckte Ziel: 150.000 Einheiten des Yaris Cross will Toyota künftig verkaufen und im B-SUV-Segment einen Marktanteil von acht Prozent erreichen.

GR Sport mit rein optischen Änderungen

Welchen Anteil die GR-Sport-Version künftig am Gesamtabsatz haben wird, muss sich erst noch zeigen. Außen weist der – allerdings nur optisch – sportlich angehauchte Yaris Cross einen anders gestalteten Kühlergrill mit schwarzem Gittermuster, einen angedeuteten Diffusor und polierte 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Zehn-Speichen-Design auf. Als exklusive Außenfarbe erhält er unter anderem – wie alle GR-Sport-Modelle – die Lackierung "Dynamic Grey" mit schwarzen Akzenten.

Außen wie innen verewigt sich die hauseigene Tuning- und Motorsportabteilung Gazoo Racing mit eigenen Logos. Im Interieur findet sich das Emblem auf Lenkrad, Kopfstützen und Startknopf sowie in der Instrumentenanzeige. Die Sportsitze tragen einen Überzug aus grauer Veloursleder-Nachbildung sowie – ebenso wie das Lenkrad und der Automatik-Wählhebel – rote Akzentnähte. Auf den Türen und dem Instrumententräger angebrachte Einleger aus dunklem Silber runden die optischen Maßnahmen ab.

Preise ab 22.690 Euro

Die Markteinführung des neuen Toyota Yaris Cross erfolgte im Spätsommer 2021. Angeboten werden insgesamt acht Ausstattungslinien und Sondermodelle. Der Yaris Cross Basis ist ab 24.290 Euro zu haben. Die Comfort-Ausstattung startet ab 26.490 Euro. Wenigstens 26.740 Euro ruft Toyota für den Yaris Cross in der Business Edition auf; das Sondermodell Team Deutschland ist 1.250 Euro teurer. Darüber siedelt sich mit 30.590 Euro die Spicy Edition an.

Wird die Ausstattung Elegant gewählt, so verlangt Toyota mindestens 31.640 Euro. Der Yaris Cross Adventure steht ab 32.400 Euro in den Preislisten. Diese Modellversion ist die günstigste, die mit Allradantrieb zu haben ist (ab 34.070 Euro). Welche Summe die GR-Sport-Version auf dem Preisschild tragen wird, steht noch nicht fest.