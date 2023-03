Es gibt nicht viele Modellnamen in der Automobilgeschichte, die auf Millionen von Autos kleben. Die, die sogar mehr als zehn Millionen mal gebaut wurden, sind ohnehin längst internationale Megastars. VW Golf, Ford Focus oder BMW 3er gehören zu diesem exklusiven Club – und nun auch offiziell der Toyota Yaris. Das 10-millionste Exemplar lief am 30.03.2023 um 12:15 Uhr vom Band des französischen Toyota-Werks in Valenciennes.

Im Gegensatz zu vielen anderen in dieser Riege knackte der kleine Japaner die Produktionsmarke bereits in vierter Generation nach noch nicht einmal 25 Jahren. Und dabei sind die Varianten, die auf verschiedenen Märkten als Echo, Belta, Vios, Scion iA oder Daihatsu Charade vertrieben wurden, noch nicht einmal eingerechnet. Die erste Yaris-Generation kam 1999 auf den Markt. Im Jahr 2022 rollten insgesamt 185.781 Yaris, 156.086 Yaris Cross und 5.392 GR Yaris als Neuwagen auf die europäischen Straßen. Damit machte die Fahrzeugfamilie mehr als ein Drittel der Gesamtverkäufe von Toyota in Europa aus.

Weltweit an zehn Standorten produziert

Der Yaris ist bereits der fünfte Toyota, die in dieser hohen Stückzahl gebaut wurde. Auch Camry, Land Cruiser, Hilux und RAV4 knackten die Rekordmarke bereits. Der größte Autohersteller der Welt bietet gleichzeitig auch das meistverkaufte Auto der Welt an. Der Corolla fand seit 1966 bereits mehr als 50 Millionen Käufer.

Während die europäischen Yaris-Modelle hauptsächlich in Valenciennes an der französisch/belgischen Grenze (schon 4,5 Millionen Einheiten) und neuerdings in Kolin (Tschechische Republik) vom Band laufen, baut Toyota den Yaris noch in acht weiteren Ländern. Auch in Japan, Brasilien, China, Taiwan, Indonesien, Malaysia, Pakistan und Thailand erblicken die kleinen Toyos das Licht der Welt. Im Jahr 2022 verließen 255.584 Einheiten das Werk, was es volumenmäßig zur größten Automobilproduktionsstätte Frankreichs macht.

Jubiläums-Modell geht nicht ins Museum

Der 10-millionste Yaris ist ein GR Sport in der Lackierung "Dynamic Grey". Eine Sonderbehandlung bekommt der knapp vier Meter lange Kleinwagen nicht – abgesehen von einer Feierstunde der gesamten Belegschaft im Werk bei seiner Fertigstellung. Statt ins Museum geht der Jubi-Yaris jetzt in die Hände einer jungen Kundin aus dem Raum Paris.

Der Hybrid trägt einen 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 92 PS unter der Haube, der von einem 80-PS-Elektromotor unterstützt wird (Systemleistung: 116 PS). In Deutschland kostet ein solch gut ausgestatter Fünftürer mindestens 29.790 Euro. Der günstigste Yaris mit Einliter-Dreizylinder und 72 PS ist ab 20.050 Euro zu haben.