>> Hier geht's direkt zur Umfrage. <<

Wenn Sie einen Dethleffs Trend – egal ob als Teilintegrierten, Integrierten oder Alkoven – haben oder früher hatten, dann sind jetzt Ihre Erfahrungen gefragt. In einer der kommenden Ausgaben von promobil werden wir über Gebrauchte dieses Typs berichten.

>> Hier geht's direkt zur Umfrage. <<

Sie helfen uns und anderen Dethleffs-Fans, wenn Sie einige Fragen dazu online beantworten. In wenigen Minuten kann man sich durch die Befragung klicken. Geben Sie einfach die untenstehende Zeile in Ihren Browser ein.

Teilnahmeschluss ist der 6. April 2022.

Ein kleiner Dank für Ihre Mithilfe: Unter allen Teilnehmern verlosen wir drei wertvolle Buchpreise.

Datenschutzhinweis:

Wenn Sie uns eine Anfrage stellen oder ein Feedback geben, speichern wir Ihre Kontaktdaten und Ihren Text (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Ihre Zuschrift hilft uns, unser Informationsangebot in unseren Medien zu verbessern. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter. Wir behalten uns vor, Ihre Zuschrift zusammen mit Ihrem Namen in unseren Zeitschriften promobil und CARAVANING und gegebenenfalls auch auf unserer Website www.promobil.de und www.caravaning.de zu veröffentlichen. Sie können der Speicherung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen (datenschutz@motorpresse.de). Wir werden dann die gespeicherten Daten umgehend löschen. Im Übrigen löschen wir Ihre Daten spätestens nach Ablauf eines halben Jahres bzw. im Falle einer Veröffentlichung im Internet, wenn wir der Ansicht sind, dass die Frage nicht mehr interessant für unsere NutzerInnen ist. Mehr zum Datenschutz unter www.promobil.de/datenschutz.