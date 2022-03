Im Sommer hat Mercedes-AMG seinem GT 4-Türer bereits ein subtiles "Lifestyle-Update" spendiert, das sich seinerzeit aber nur auf die Sechszylinder-Versionen auswirkte. Nun folgen die 63er-4-Matic+-Versionen sowohl in der Normal- als auch in der S-Variante. Dabei handelt es sich um eine rein kosmetische Modellpflege, die diese Bezeichnung auch wirklich verdient hat. Hinzu kommen Editionsmodelle, die je nach Motorisierung unterschiedlich konfektioniert sind.

Das Exterieur

Damit sich Ihr Mercedes-AMG GT 43 oder 53 4Matic+ von außen als Modellpflege-Version zu erkennen gibt, müssen Sie schon in den Farbtopf greifen. An der Karosserie an sich verändern die Affalterbacher nämlich nichts, abgesehen von der Option, die Sechszylinder mit der Frontpartie der V8-Modelle zu verzieren. Bei den Lackierungen stehen mit Spektralblau Metallic, Spektralblau Magno und Kaschmirweiß Magno drei neue Farben zur Auswahl, wobei der Namenszusatz "Magno" die matten Ausführungen kennzeichnet.

Wer dunkle Akzente setzen möchte, bucht sich das Night Paket II und erhält damit die Lamellen im Kühlergrill in Dark Chrome sowie Mercedes-Stern, AMG-Logo, Typbezeichnung und die Schriftzüge auf den vorderen Kotflügeln in Schwarz. Nach unten hin lässt sich der aufgefrischte Look mit neuen Felgen abrunden. Hier bietet Mercedes nun 20-Zöller im Zehn-Doppelspeichen-Design und 21-Zoll-Schmiederäder mit fünf Doppelspeichen. Ebenfalls neu für die Sechszylinder: optional rot lackierte Bremssättel.

Der 63er-AMG mit 4-Matic-Allradantrieb erhält darüber hinaus sowohl in seiner 585 PS starken Normalversion als auch in der S-Variante mit 639 PS den Kühlergrill des neuen Topmodells mit Hybridantrieb, das den Beinamen E Performance trägt. Auch die Frontschürze zeigt sich umgestaltet: Die äußeren Lufteinlässe laufen Richtung Mitte spitzer zu als zuvor, während in ihrem Zentrum drei vertikale Finnen den Luftstrom Richtung Kühler kanalisieren.

Das Interieur

Im Innenraum fällt die Auswahl an neuen Gestaltungsmöglichkeiten umfangreicher aus. Der Ansatz erinnert ein wenig an die Individualisierungspolitik von Maserati – entweder soll die sportliche oder die luxuriöse Seite im Vordergrund stehen. Damit das gelingt, stehen neue Kombinationen wie etwa Nappaleder Titangrau / Schwarz mit gelben Ziernähten zur Auswahl. Wer es lieber einfarbig mag, kann auf fünf neue Lederfarben (Sienabraun, Classicrot, Yachtblau, Tiefweiß und Nevagrau) zurückgreifen. Neben den Sitzen werden dann auch Armauflagen, Lenkradkranz und die Einfassung der Fußmatten in der jeweiligen Farbe ausgeführt. Die Dekorelemente in den Türen, auf dem Armaturenbrett und der Mittelkonsole können erstmals als offenporiges Holz geordert werden.

Wer sich für das AMG Performance-Lenkrad entscheidet, erhält das unten abgeflachte Volant im Doppelspeichen-Design. Dahinter sitzen, gewachsen und nach unten gerückt, die Schaltpaddel für das AMG Speedshift MCT Neungang-Getriebe. Die AMG-Tasten, über die direkt vom Lenkrad aus Fahrfunktionen und -programme angewählt werden können, stattet der Hersteller mit verbesserten Displays und neuen Icons aus. Beide sind nun außerdem rund.

Das Fahrwerk

Mercedes-AMG hat auch eine Anpassung von fahrdynamischer Relevanz vorgenommen, und zwar am Luftfahrwerk AMG Ride Control+, das bei den 63er-AMGs serienmäßig an Bord ist. Dessen elektronisches Dämpfungssystem erhält zwei Druckbegrenzungsventile. Eines davon steuert die Zug-, das andere die Druckstufe – beide agieren unabhängig voneinander. Das Steuergerät des Fahrwerks verarbeitet zur Anpassung der Dämpfung unter anderem Daten aus Beschleunigung und Radweg. Insgesamt wollen die Ingenieure die Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit signifikant vergrößert haben. Dafür sorgt eine Ausweitung zwischen minimaler und maximaler Kennlinie.

Die Editionsmodelle

Als Schmankerl legt Mercedes-AMG vom Lifestyle-gepflegten GT 4-Türer Coupé je nach Basisauto verschiedene Editions-Modelle auf, die sich als Kombination verschiedener Ausstattungsmerkmale präsentieren. Für alle Sechszylinder-Motorisierungen steht beispielsweise die Exklusiv-Lackierung Rubellitrot mit Akzenten in Hochglanz-Chrom und neuen 21-Zöllern zur Verfügung. Innen fällt Licht durch das Panoramadach auf Nappaleder-Sitze in Nevagrau und das neue AMG Performance-Lenkrad. Als Innenraumdekor dient graue Esche, und eine Editionsplakette auf der Instrumententafel darf natürlich auch nicht fehlen. Nettes Detail: Die Türeinstiegsleisten sind in Wagenfarbe beleuchtet.

Die Styling-Kombination mit Rubellitrot-Metallic lässt sich auch für den Mercedes‑AMG GT 63 (S) 4-Matic+ ordern. Wer mag, kann dieses Editionsmodell mit dem High-Class-Fond bestellen, das mit zwei Einzelsitzen inklusive Infotainment-Zugriff, besonderem Eschenholz und speziellem Nappaleder aufgewertet wird. Zweifarbiges Nappaleder erhält außerdem das Lenkrad.

Eher in die sportliche Richtung orientiert sich der 63er-AMG in der Sonderedition AMG Green Hell Magno, das mit den AMG-Night-Paketen und einer schwarzen Folierung oberhalb der Seitenschweller eine optische Symbiose eingeht. Die 21-Zoll-Schmiederäder wandern hier im Fünf‑Doppelspeichen‑Design sowie mit schwarzer Lackierung und glanzgedrehtem Felgenhorn in die Radhäuser. Auch hier gibt es eine Interieur-Plakette und passend zur Außenfarbe beleuchtete Einstiegsleisten.

Die Preise

Die Preise für den modellpepflegten Mercedes-AMG GT 4-Türer starten bei 96.878 Euro für den AMG GT 43. Dessen Allradvariante ist mit wenigstens 100.329 Euro bepreist. Das AMG GT 53 4-Matic+-Modell kostet ab 114.490 Euro. Mindestens 158.163 Euro kostet der AMG GT 63 4-Matic+, während dessen S-Version mit 75.180 Euro in der Preisliste steht. Die Edition Rubellitrot kostet für die V8-Varianten 18.136 beziehungsweise 16.827 Euro extra, während der Aufpreis für das Green-Hell-Pendant 23.086 respektive 21.777 Euro beträgt. Die Sechszylinder-Versionen sind bereits seit August 2021 erhältlich, die V8-Modelle folgen im April 2022.