"Mit seinem agilen Fahrwerk, der guten Lenkung und dem kräftigen, sparsamen Motor sammelt das 430i Gran Coupé in fast allen Kapiteln mehr Punkte als der bravere Opel." Streng nach Eigenschaften bewertet, schneidet der BMW laut Autor Heinrich Lingner im Vergleichstest gegen den Opel Insignia GSi Grand Sport mit einem überlegenen Sieg ab. Aber auf welchem Niveau liegen die Verbrauchswerte des Münchners – und was kostet er im Alltag?

Unser Testverbrauch

Seinen WLTP-Normverbrauch von 7,4 Litern auf 100 Kilometer kann das viertürige Coupé im Test nicht reproduzieren. Stattdessen sind es 8,2 Liter, was für diese Distanz Spritkosten von 16,23 Euro bedeutet. Wer unseren Eco-Verbrauch von 6,1 Litern erreicht, fährt deutlich günstiger und muss für dieselbe Strecke lediglich Benzin im Gegenwert von 12,07 Euro tanken. Wird der Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner dagegen öfter an seine Limits getrieben, steigt der Verbrauch auf 10,6 Liter. Gleichzeitig springen die Kraftstoffkosten auf 20,98 Euro. Diese errechnen sich anhand des tagesaktuellen Kraftstoff-Preises auf unserem Partner-Portal mehr-tanken.de (04.04.2022 / Super: 1,979 Euro/Liter).

Monatliche Unterhaltskosten

Die Kfz-Steuer für das BMW 430i Gran Coupé in der M-Sport-Ausstattung beträgt im Jahr 220 Euro. Die Haftpflicht-Versicherung kostet laut Allianz Direct im selben Zeitraum 403 Euro. Für eine Teilkasko-Police werden 258 Euro extra fällig, während ein Vollkasko-Upgrade mit zusätzlich 944 Euro zu Buche schlägt. Bezieht man alle Kostenpunkte in die Rechnung mit ein, ergeben sich für den Bayern monatliche Gesamtkosten von 326 Euro, wenn er 15.000 Kilometer im Jahr bewegt wird. Steigt die Fahrleistung auf das Doppelte, wächst die Summe auf 582 Euro. Der Wertverlust spielt in dieser Beispielrechnung keine Rolle.

So wird getestet

Der auto motor und sport-Testverbrauch setzt sich aus drei unterschiedlich gewichteten Verbrauchsfahrten zusammen. 70 Prozent macht der sogenannte "Pendler-Verbrauch" aus. Dabei handelt es sich um eine Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz, die im Schnitt 21 Kilometer misst. Mit 15 Prozent geht eine besonders sparsam gefahrene, ca. 275 Kilometer lange Eco-Runde in die Wertung ein. Die übrigen 15 Prozent entfallen auf die Sportfahrer-Runde. Die Länge gleicht in etwa der Eco-Runde, die Routenführung enthält aber einen größeren Autobahn-Anteil und damit im Schnitt höhere Geschwindigkeiten. Die Berechnungsgrundlage für die Kraftstoffkosten bildet immer die Preisangabe des Portals "mehr Tanken" vom Tag der Artikel-Erstellung.

Die monatlichen Unterhaltskosten enthalten Wartung, Verschleißteilkosten und Kfz-Steuern bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 und 30.000 Kilometern ohne Wertverlust. Grundlage der Berechnung sind der Testverbrauch, eine dreijährige Haltedauer, Schadenfreiheitsklasse SF12 für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei der Allianz Direct inklusive Vergünstigungen für Garagenparker und die Beschränkung auf bestimmte Fahrer (unfallfrei/jährlich 15.000 km/wohnhaft im Postleitzahlenbereich 70174/nicht unter 21/Partnerfahrer älter als 25 Jahre).