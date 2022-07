Nach dem neuen Top-Integrierten Supersonic rollen bei Adria erstmals auch je zwei Coral- und Matrix-Modelle auf Basis Mercedes Sprinter vom Stapel. Ein edles Interieur trifft auf einen wintertauglich gemachtes Wohnmobil auf Mercedes Sprinter mit dieser Modelljahr-2023-Neuheit. Was kann man vom neuen Adria Matrix erwarten?

Nicht nur für den neuen Supersonic-Vollintegrierten macht die Basis mit dem Stern am Kühler neuerdings das Kreuz breit. Auch bei den teilintegrierten Wohnmobil-Baureihen Coral und Matrix, letztere ist die weitgehend baugleichen Version mit Hubbett, hält der Mercedes Sprinter nun Einzug – als Alternative zum Fiat.

Dem gehobenen Anspruch und Preisniveau des Sprinter entsprechend sortieren sich die neuen Mercedes-Benz-Modelle in die oberste Ausstattungslinie namens Supreme mit ein. Ein Grundriss mit Einzelbetten und L-Sitzgruppe – beliebt in Deutschland und Nordeuropa – sowie ein Layout mit Queensbett und Längssofa-Wohnzimmer – eher für Südeuropa – treten zur Jungfernfahrt an.

Als Grundlage dient der Sprinter-Triebkopf mit Vorderradantrieb und angedocktem Alko-Tiefrahmenchassis. So kann ohne störenden Höhenzuwachs ein Funktionsdoppelboden (125 mm) eingezogen werden, war vor allem ermöglicht, dass die Bordtechnik fortan frostsicher untergebracht ist.

Wintertauglichkeit zeichnet den Komfort-Teilintegrierten ohnehin aus, setzt er doch neben der soliden Isolierung bereits serienmäßig auf eine Alde-Warmwasserheizung.

Edles Interieur

Mit dem Supersonic gemeinsam haben die neuen Adria-Matrix/Coral-Modelle aber nicht nur den Stern am Bug. Die Sitzgruppen lassen sich hier wie da in edles Leder hüllen und der Gurtbock der Querbank verschwindet bei Nichtgebrauch einfach elegant in der Rückenlehne. Dadurch wirkt der Raum großzügiger, weil es keinen störenden Querriegel gibt.

Das unterstützt auch das neu konstruierte, fast unmerklich in die Decke integrierte, elektrisch absenkbare Hubbett bei den Matrix-Modellen. Die beiden Coral-MB-Grundrisse bestechen dagegen – wie die Fiat-Varianten – mit ihren beiden großen Dachfenstern, die viel Licht hereinlassen.

Geradlinig, modern eingerichtet zeigen sich Küche und Bad: Erstere mit 142-Liter-Kühlschrank, letzteres mit separater Duschkabine. Die Einzelbetten im Heck sind jeweils mit 200 mal 80 Zentimeter angegeben. Die Bordtechnik wird von einem modernen Displaykontrollbord überwacht. Der Frischwassertank speichert üppige 150 Liter, der Abwassertank fällt mit 85 Liter – markentypisch – eher klein aus.

Adria Matrix MB Supreme 670 SL: Infos und Preise