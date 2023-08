Einige News können wir auch in der Kategorie der Alkoven-Wohnmobile vermelden. Bei Familien erfreuen sie sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Alkoven-Wohnmobile stechen aus der Masse hervor, ihre prägnante und namensgebende Schlafnase macht sie zum Hingucker. Besonders Familien schätzen das feste Bett über dem Fahrerhaus, dass weniger Umbaumaßnahmen notwendig macht und dem Wohnraum Platz verspricht.

Die Kategorie ist zwar kein Innovationstreiber mehr, trotzdem bringen einige Hersteller Updates an bestehenden Modellen oder sogar ganz neue Fahrzeuge heraus. Eine spektakuläre Neuheit wie sie im vergangenen Modelljahr Bürstner mit dem Lyseo Gallery TD gezeigt hat, fehlt allerdings noch.

Wir zeigen im großen Alkoven-Neuheiten-Überblick alles, was Fans der besonderen Mobile wissen sollten. Fortwährend werden wir den Überblick mit Neuheiten erweitern, sollte der Caravan Salon Ende August 2023 mehr neue Modelle bereithalten.

Ahorn Camp A 640

Da die Marke aus Speyer mit ihren Alkovenmobilen gut unterwegs ist, entstand die Idee, den Grundriss des erfolgreichen Teilintegrierten Ahorn Camp T 640 Plus einfach mal mit der "Nasenbären-Bauweise" zu kombinieren. Besonderer Vorzug: Weil das Doppelbett nicht mehr über der Sitzgruppe hängt, sondern sich über das Fahrerhaus verkrümelt, entsteht hier noch deutlich mehr Freiraum und Großzügigkeit.

Außerdem ist das Alkovenbett mit 2,20 Meter deutlich länger als das Hubbett im T 640 Plus. Weitere Neuerung, die die ganze Camp- sowie die Canada-Baureihe betrifft, ist das neugestaltete Ausbaudesign. Ein warmer Braun-Orange-Ton zieht bei den Polsterbezügen ein und lässt die in Grau, Cremeweiß und hellem Holzdekor gehaltenen Möbeloberflächen etwas lebhafter und gemütlicher erscheinen.

Alles über den Ahorn Camp A 640 lesen Sie hier.

In der Canada-Baureihe – Alkoven wie Teilintegrierten – zieht ein neuer Ausbaustil ein, mit fein abgestimmten Farbtupfern.

Ahorn Camp : Teilintegrierte, Alkoven, 7 Grundrisse, ab 57.600 Euro

: Teilintegrierte, Alkoven, 7 Grundrisse, ab 57.600 Euro Ahorn Canada: Teilintegrierte, Alkoven, 7 Grundrisse, ab 59.900 Euro

Concorde Cruiser Daily Diamond-Series

Bei den Concorde-Neuheiten für das Modelljahr 2024 spielt der Cruiser Daily eine zentrale Rolle. Das Alkovenmobil kommt in der üppig ausstaffierten Diamond Series auf den Markt. LED-Scheinwerfer, ein Fahrerhaus in grauer Metallic-Lackierung, der 207-PS-Motor mit komfortabler Achtgang-Wandlerautomatik und eine Hubstützen-Anlage zählen ebenso zur Ausstattung wie zwei 200-Ah-Lithium-Batterien, elektrische Ablassventile für Grau- und Schwarzwassertank und die Twin-Sat-Anlage samt zwei Smart-TV-Geräten in Wohn- und Schlafzimmer.

Alles über den Concorde Cruiser Daily Diamond-Series lesen Sie hier.

Concorde Cruiser: Alkoven, 5 Grundrisse, ab 210.350 Euro

Dethleffs Alpa

Detailoptimierungen werten den Alpa mit seiner gemütlichen Hecksitzgruppe auf. In die Einzelbetten führt künftig eine neue Treppe, mit deren Rückwand sich das Fahrerhaus leichter abschotten lässt. Stimmungsvoller illuminiert die optionale Ambientebebeleuchtung "Light Moments" den Innenraum. Neue Holztöne möbeln den Wohnraum auf. 180 PS und Wandler-Automatik sind stets an Bord. Außerdem bekommt die Duschtür im Raumbad eine neue Fixierung und in der Duschkabine gibt es jetzt eine Kleiderstange.

Weiterhin gibt es neben zwei Alpa-Alkovenmobilen auch zwei -Integrierte. Das neue Außendekor und der nun flachere Heckleuchtenträger verleihen zudem auch noch weiteren Dethleffs-Modellen einen markanteren Auftritt.

Mehr zum Alpa von Dethleffs lesen Sie hier.

Dethleffs Alpa: Alkovenmobile/Integrierte, 4 Grundrisse, ab 124.999 Euro

Forster A-Serie

Neu bei den Alkovenmobilen von Forster ist ein frisch gestaltetes Innendesign. Möbelkorpusse in Anthrazit und kontrastierende Fronten in Cremeweiß bringen Moderne in den Wohnraum. Zudem schmücken schwarze Griffe und Zierstreifen die Hängeschränke. Die Alkoven der A-Serie, die von vier auf drei Grundrissvarianten schrumpfen, satteln vom Ford Transit auf den Peugeot Boxer um.

Forster A-Serie: Alkovenmobile, 3 Grundrisse, ab 62.400 Euro

Roller Team Kronos

Alkovenmobile mit vielen Schlafgelegenheiten haben bei der italienischen Marke Roller Team Tradition, was aber auch hierzulande bei Familien und Vermietern auf Interesse stößt. Das beste Beispiel ist das neue Modell Kronos 279 M. Im Alkoven vorn, im Doppelstockbett hinten und auf der umgebauten Sitzgruppe in der Mitte könnten theoretisch bis zu acht Personen schlafen.

Allerdings werden die sechs Fahrplätze und die lediglich vier Essplätze der klassischen Dinette-Sitzgruppe die tatsächliche Kopfzahl der Reisegruppe beschränken. Praktisch ist die Möglichkeit, das obere Doppelbett elektrisch in der Höhe zu verstellen, das untere Exemplar wegzuklappen oder ganz zu entfernen, um so flexibel Stauraum für Sperriges zu schaffen.

Mehr zum Roller Team Kronos lesen Sie hier.

Roller Team Kronos: Alkovenmobile, 4 Grundrisse, Preise noch nicht bekannt

Vario Mobil Alkoven

Mit herausragender Ausstattung gefällt der neue Alkoven 1050 MB, wie alle Vario individuell nach Kundenwunsch gestaltet. Die Haushaltstechnik glänzt mit High-End-Geräten wie Dampfgarer, Spülmaschine und Vollwaschtrockner.

Vario Mobil Alkoven: Alkoven, Grundriss und Ausstattung individuell, ab 470.870 Euro

Phoenix STX

Mit einem neuen Alkovengrundriss für Familien geht der fränkische Hersteller bei der Messe an den Start. Der STX hat neben dem Schlafabteil in der Alkovennase ein separates Schlafzimmer für zwei Personen im Heck. In dem abtrennbaren Raum sind ein Stockbett sowie eine kleine Sitzgruppe untergebracht. Hier haben Kinder und Jugendliche auf Reisen ihren eigenen Bereich.