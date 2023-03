Sommer, Sonne, Urlaub. Italien und Frankreich sind bei den Deutschen sehr beliebte Urlaubsziele. Beide Länder zeichnen sich durch ihre gute Campingplatzinfrastruktur aus. Bei den unten vorgestellte Campingplätzen handelt es sich um 4/5-Sterne-Plätze, alle mit direktem Zugang zum See oder zum Meer. Die umfangreichen Animations- und Sportangebote sowie die gute Ausstattung heben diese Plätze von anderen Anlagen ab.

1. Italien: Vela Blu Camping Village

An der schönen Küste von Cavallino liegt das Vela Blu Camping Village unweit der Lagune von Venedig. Der Campingplatz bietet seinen Gästen einen privaten Zugang zum weitläufigen Adria-Strand. UrlauberInnen können hier unkompliziert den Wunsch Zeit in der Natur zu verbringen mit Sightseeing und Kultur verbinden. Als "Campingplatz für alle" bezeichnet sich das Vela Blu selbst, denn die Barrierefreiheit und die ökologische Nachhaltigkeit sind den BetreiberInnen wichtig.

2. Frankreich: La Plage du Dramont

Mehr Natur geht fast nicht. Das La Plage du Dramont liegt mitten in der atemberaubenden Landschaft unweit von Cannes, mit Blick auf die Île d'Or. Rund um den Platz gibt es zahlreiche Aussichtspunkte, von denen die UrlauberInnen den Blick auf die roten Steilfelsen genießen können. Neben einem direkten Zugang zum Strand von Dramont bietet der Campingplatz ein umfassendes Serviceangebot mit Restaurants, Geschäften und einem Wellnessbereich.

3. Italien: Villaggio Turistico Internazionale

Das kleine Örtchen Bibione, die Heimat des Platzes, hat nur 2.500 EinwohnerInnen. In den Sommermonaten ist der Ort bei TouristInnen durchaus beliebt. Oberhalb von Venedig und ebenfalls an der Adria finden UrlauberInnen das Villaggio Turistico Internazionale auf einer Halbinsel zwischen Meer und Lagune. Restaurants, Kiosks und ein Café sorgen für das leibliche Wohl, der Wasserpark sowie das Animationsteam, ein Fitness- und ein Ausflugsprogramm für die Unterhaltung.

4. Frankreich: Yelloh Village Camping Le Brasilia

Kurz vor der spanischen Grenze an der Côte Catalane lockt das Yelloh Village Camping Le Brasilia Camper aus ganz Europa an die französische Mittelmeerküste. Interessant ist der Campingplatz auch für einen Daueraufenthalt, da sich das moderne Konzept mit Co-Working-Space neben "Holiday" ( Urlaub) auch für ein "Workaway" (Arbeiten aus dem Ausland) eignet. Die Highlights am Platz sind die riesige Wasserlandschaft und das umfangreiche Spa-Angebot.

5. Italien: Camping del Sole

Der Iseosee ist der kleine Bruder des Gardasees und des Lago Maggiore. Direkt an den Ufern des viertgrößten norditalienischen Sees gelegen, bietet der Campingplatz Stellplätze und Parzellen direkt am Wasser. Mit einem umfangreichen Sport- und Animationsangebot für Kinder und Jugendliche eignet sich der Platz besonders für Familien. Das Zentrum des Ortes Iseo ist in fußläufiger Nähe. Dort kann man abends toll flanieren und so das italienische Dolce Vita vollkommen auskostet.