Kurz, aber hoch – so wirkt der Ford-Transit-Ausbau von außen. Schick präsentiert sich das erste Modell in Schwarz-metallic statt Lieferwagen-weiß. Allen, die gerne ein großes Bad dabei haben und im Bus duschen wollen hat er einiges zu bieten.

Badezimmer mit Schwenkwand

Das Doppelquerbett im Heck des Campingbus lässt sich entweder als Einzelquerbett um- oder komplett wegbauen.

Mit letzterem Kniff schafft man so viel Platz im Heck, dass sich ein Fahrrad im Inneren transportieren lässt. Die Einzelbett-Variante sorgt für Raum, um das Kompaktbad zu vergrößern.

Die Schwenkwand in Milchglas-Optik an der Rückseite von Waschbecken und Toilette lässt sich spielend leicht lösen und schwenkt nach hinten. So schafft sie die Rückwand für eine Dusche. Ein Rollo schafft eine Wand als Abgrenzung zum Bett und zum Flur, wo sich Kleider-, Kühlschrank (84 Liter) und Küchenzeile befinden. Schon ist eine große Dusche mit Bodenwanne entstanden, die 87 mal 47 Zentimeter misst.

Da das Bad serienmäßig über ein Fenster verfügt, lässt sich der Duschschlauch auch nach draußen ziehen. Dann kann man vor dem Fahrzeug beispielsweise den geliebten Vierbeiner oder den Neoprenanzug abbrausen.

Viel Raum auf 6 Metern Länge

Sowohl in der Dusche als auch im ganzen Fahrzeug misst die Stehhöhe 1,94 Meter. Dank Hochdach ist der Globetrail C 590 höher als andere Busse. Der Boden ist durchgängig eben.

Der Bugbereich wirkt zusätzlich offen und einladend, da der Camper auf ein üppiges Staufach über dem Cockpit verzichtet. Die Möbelfronten am Dach und in der Küche sind grifflos und schaffen so viel ununterbroche Fläche und einen Eindruck von Weite.

In der Sitzgruppe haben bis zu vier Personen Platz. Der Tisch lässt sich so erweitern, dass auch eine Person auf dem Beifahrersitz einen Teller vor sich abstellen kann. Wenn nötig, lässt sich aus der Sitzgruppe ein zusätzliches Notbett bauen.

Noch viel interessanter ist es aber beim Camping, sich draußen aufzuhalten. Damit man vor dem Fahrzeug sitzend an die Dinge in der Küche gelangt, lassen sich die Schubladen im Küchenblock zusäztlich nach außen öffnen.

Stauraum bietet auch der Doppelboden, der nicht nur für eine gute Isolierung nach unten sorgt. Hier verstecken sich neben viel Technik zwei recht flache Staufächer, in die beispielsweise Flipflops oder Sandalen passen.

Die Gasflaschen sind übrigens auf einem praktischen Auszug unter dem verbaut. Unnötiges Wuchten ist so passé.

Der Ford Transit als Basis

Das Basifahrzeug bietet einen Frontantrieb und einen TDCi EcoBlue-Motor mit viele Sicherheitsassitenten in Serie. Dazu gehören Seitenwindunterstützung, Sicehrheits-Bremsassistent und Traktionskontrolle. Die Basismotorisierung beträgt 130 PS, upgraden lässt sie sich auf 170 PS. KundInnen haben die Wahl zwischen Schalt- und Automatikgetriebe.