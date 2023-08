Mit dem neuen Ford Nugget bekommt einer der Klassiker-Campervans eine Neuauflage. Dabei war gar nicht immer klar, ob es diese geben würde. Seit bekannt ist, dass die sechste Generation des Ford Transit Custom in den Startlöchern steht, gibt es viele Spekulationen: Wird es überhaupt wieder einen Nugget geben? Wenn ja: Wer wird ihn mit welchem Grundriss bauen?

Die Antwort auf diese Fragen enthüllte sich mitten im Wald an einem Juli-Tag 2023, dort präsentierte Ford den Nugget in knalligem Rot zum allerersten Mal.

Den Ford Nugget gibt es seit 1986, entscheidende Merkmale haben sich nicht geändert. Nach wie vor baut ihn Westfalia, er verfügt über eine Dreiersitzbank, eine L-Küche im Heck, ein nach hinten öffnendes Aufstelldach mit Dachbett oder eine alternative Schlaf-Hochdach-Option mit zusätzlichen Dachschränken. Mit diesem einzigartigen Konzept hat der kleine Campingbus seinen Erfolg begründet. Er hat sich schon in zahlreichen Tests bewährt: In der Plus-Ausführung gibt es den Nugget hier im Test. Den Gebraucht-Check zu alten Nuggets gibt es hier.

Basisfahrzeug wird neuer Turneo/Transit Custom

Wie gut der neue Ford-Camper eingefleischten Nugget-Fans gefallen wird, ist schwer zu sagen: Er hält zwar am Grundkonzept fest, ist innen und außen aber deutlich überarbeitet. Dies ist größtenteils dem neuen Basisfahrzeug geschuldet, das sich als Tourneo Custom mit lackierten Stoßfängern und hochwertigem Armaturenbrett präsentiert. Der Tourneo Custom ist die Pkw-Version des baugleichen Transit Custom und wird die neue Plattform für den Nugget sein. Diese Veränderungen deuten darauf hin, dass der Nugget in Bezug auf Luxus und damit auch im Preis steigen wird.

Die hintere Starrachse wurde durch eine Einzelradaufhängung ersetzt, die Handbremse durch einen elektrischen Taster und der Schaltknauf durch einen Lenkstockhebel, bei den Modellen mit Automatikgetriebe. Dies erleichtert den Zugang zum hinteren Teil des Fahrzeugs, obwohl der Custom insgesamt etwas kleiner geworden ist.

Um den strengeren Abgasnormen gerecht zu werden, wurde das Dach im Transit und Tourneo Custom schmaler gestaltet, um die Stirnfläche zu reduzieren. Dadurch verringert sich die Breite des Dachbetts von 1,38 auf 1,25 Meter, während die nutzbare Innenlänge mit 2,57 Meter nahezu unverändert bleibt. Außen ist das Fahrzeug acht Zentimeter länger. Die Bettlänge wächst um zehn Zentimeter auf 2,05 Meter. Bei der Höhe schrumpft das Fahrzeug innen etwas von 1,40 auf 1,33 Meter. Leider bleibt die Außenhöhe bei 2,06 Meter, mit Markise werden es nochmal vier Zentimeter mehr, für die meisten Garagen reicht das nicht. Das Hochdach könnte möglicherweise nicht mehr verfügbar sein, Ford legt sich hier noch nicht fest.

Motorisierung des Nugget

Bei der Motorisierung des neuen Nuggets wird Ford voraussichtlich auf den Zwei-Liter-Dieselmotor mit 170 PS als Topversion und eine Variante mit 136 PS setzen. Beide sind optional mit Achtgang-Automatik und erstmals ab Werk mit Allradantrieb möglich. Ein Plug-in-Hybrid-Modell, den ein 2,5-Liter-Benzinmotor in Kombination mit einem Elektromotor 225 PS bringen, soll ebenfalls angeboten werden. Seine 11,8-kWh-Kapazität sollen für 50 Kilometer Reichweite ausreichen.

Aufstelldach, Solarpanel und neues Dachbett

Für das Aufstelldach gibt es wie gehabt Aluschienen, die in die GFK-Schale einlaminiert sind, neu ist aber das große 350-Watt-Solarpanel. Dieses wird ab Werk ohne sichtbare Kabelführung verklebt. Ebenfalls neu überarbeitet sind die Stäbe im Faltenbalg, die dafür sorgen, dass sich das Dach beim Einklappen ordentlich falten kann.

Ein Upgrade spendiert Ford dem Dachbett: Sein Aluminiumrahmen kommt mit Gasdruckfedern für einfaches Hoch- und Runterklappen. Wird es nicht benötigt, halten Gurte es unter dem Dach. Eine dünne Matratze auf Tellerfedern machen es besonders flach. Um trotz seiner Länge von über zwei Metern die darunterliegende Küche nutzen zu können, lässt sich das Kopfteil des Betts aufstellen. Praktisch auch zum Lesen, dafür gibt es oben zwei Lesespots in USB-Ladesockeln.

Neue Winkelküche für den kompakten Camper

Der Grundriss hat sich zwar grundsätzlich nicht verändert, Details hat Ford aber überarbeitet. So hat etwa die Winkelküche einige neue Features: Es gibt eine Kühlschublade anstelle einer Toplader-Kühlbox. Diese bringt mehr Arbeitsfläche, darüber gibt es einen großen Auszug für Besteck, darunter ist Platz für den Kühlkompressor und die 2,6-kg-Gasflasche. Bisher waren Gasflasche, Frisch- und Abwasserkanister (je mit 43 Liter Volumen) unter dem Bettauszug positioniert.

Jetzt befindet sich unter der Bettverlängerung nur noch der 33-Liter-Frischwassertank und eine Toilette Porta Potti. Der Grauwassertank (31 Liter) bekommt eine Isolierung, wird von der 3,5-kW-Dieselheizung beheizt und befindet sich jetzt unter dem Fahrzeugboden. Serienmäßig verfügt der Nugget jetzt auch über einen Boiler mit drei Liter Kapazität: Er versorgt nicht nur die Spüle mit neuem klappbaren Hahn, sondern auch die Außendusche.

Im Möbelkorpus der Küche ist im neuen Nugget die Verlängerung für das untere Bett nicht mehr offen, sondern liegt hinter einer Klappe.

Schlafbank mit neuem Mechanismus

Überhaupt hat Ford an der Sitz-/Schlafbank einige Änderungen vorgenommen: Sie lässt sich in der neuen Generation mit einer Hand bedienen und nach vorn oder hinten bewegen. Die drei Sitzplätze lassen sich obendrein elektrisch beheizen, jeder davon ist einzeln ansteuerbar, das funktioniert sogar in Schlafposition. Gleich bleibt das Umklappen: Zuerst wird die Sitzfläche angehoben, dann die Rückenlehne nach hinten geklappt und dann die Polster hinzugefügt. So ergibt sich eine 1,90 mal 1,20 Meter große Fläche. Allerdings müssen die Fahrersitze dafür nach vorn gedreht sein, das war bisher anders.

In der Bank gibt es weniger Stauraum, nur 18 Kilogramm dürfen Reisende dort einladen. Besser ist die Verdunklungslösung: Vorhänge gibt es keine mehr, dafür in die Verkleidung eingebaute Rollos. Neben der Schiebetüre bietet auch der 2024er-Nugget eine Stautruhe, dahinter bleibt ein schmaler Kleiderschrank. Ihn erreichen Reisende durch eine schmale Tür zusätzlich von der Heckklappe aus, viel Platz für Bekleidung ist darin nicht.

Raumsparend, inspiriert vom VW California ist jetzt der Campingtisch untergebracht: ganz einfach in der Schiebetüre. Ebenfalls praktisch verstaut sind die Stühle, eine Tasche dafür gibt es an der Heckklappe. Ebenfalls aufgewertet zeigt sich die Bordtechnik des Nuggets mit einem farbigen Touch-Display oder einer App zur Steuerung verschiedener Funktionen (Beleuchtung, Füllstände, Wasserwaage und Temperatur).

Im Überblick: Das ist 2024 neu am Nugget

neues Basisfahrzeug Tourneo Custom

neues Dachbett mit aufstellbarem Kopfteil

Solaranlage

Neue Küchenaufteilung

Platz für Toilette unter der Bettverlängerung

neue Sitzbank mit Sitzheizung und einhändiger Bedienung

integrierte Aufbewahrung für Campingtisch und -stühle

neue Verdunklung

Upgrade Bordtechnik mit Farbdisplay

Daten Ford Nugget (2024)