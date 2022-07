Die Reisemobilwelt ist im Wandel, besonders bei den Basisfahrzeugen. Der Mercedes Sprinter gewinnt Marktanteile hinzu und das nicht nur im gehobenen Segment, sondern auch in günstigeren Regionen – wie der neue Weinsberg Caracompact zeigt. Die Auswahl an Teilintegrierten mit Stern ist beachtlich.

Der Coup ist geglückt. Seit dem großen Modellwechsel 2018 ist der Mercedes Sprinter erstmals auch als Fahrgestell mit Vorderradantrieb verfügbar. Prompt hat sich das Angebot an Teilintegrierten mit dem Stern am Bug deutlich vergrößert. Allein zehn der 14 hier vorgestellten Baureihen setzen auf die Triebkopfversion, meist mit angeflanschtem Alko-Tiefrahmenchassis.

Und auch die Preisspanne der Angebote hat sich deutlich vergrößert. Wurde der Sprinter anfangs vor allem als Basis exklusiver Teilintegrierter für solvente Paare eingesetzt, finden sich inzwischen auch attraktive Angebote in der Mittelklasse, bis hin zum jüngst gestarteten Caracompact der Einsteigermarke Weinsberg, den es sogar gleich zum Start auch in der preisattraktiven Pepper Edition gibt. Für rund 73.000 Euro ist dann bereits ein relativ umfangreiches Ausstattungspaket mit an Bord. So rückt der Mercedes-Transporter immer weiter auch in stückzahlträchtigere Preisregionen vor.

1. Bürstner Lyseo M

Grundpreis: 81.110 EuroBasis: Mercedes Sprinter, Leiterrahmen, Heckantrieb, Radstand 3.665 mm, ab 110 kW/ 150 PSLänge/Breite/Höhe: 6.990/2.320/3.000 mm Gewichte: Masse fahrb. 3.020 kg, zul. Gesamtgew. 3.500 kg Bettenmaße: franz. Bett 2.010 x 960–1.340 mm; Hubbett: 1.990 x 1.130–1.320 mm (opt.); Dreipunktgurte: 4; Bordtechnik: Kompressorkühlschr. 142 L, Gas-Gebläseheizung 6.000 W, Frisch-/Abwassertank 120/100 L, Bordbatt. 95 Ah.

(+) traktionsstarker Heckantrieb(+) relativ günstiger Preis(+) stimmige Wohnausstattung mit netten Details(+) offener Raumeindruck mit französischem Bett(+) sehr großzügige Dusche(+) als 3,5-Tonner nutzbar(+) Hubbettoption

(-) einfach konstruierter Aufbau(-) ohne Doppelboden(-) schmales Bett(-) keine Fahrradgarage(-) nur zwei Grundrisse

Weitere Information zum Bürstner Lyseo M finden Sie hier.

2. Carthago C-Tourer T

Grundpreis: 97.850 Euro Basis: Mercedes Sprinter, Alko- Tiefrahmen, Frontantrieb, Radstand 3.900 mm, ab 110 kW/ 150 PS Länge/Breite/Höhe: 7.060/2.370/2.945 mm Gewichte: Masse fahrb. 2.975 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße: Einzelbetten 2 x 1.900/2.000 x 850 mm; Umbaubett 2.030 x 650–1105 mm; Dreipunktgurte: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 133 L, Gas-Gebläseheizung 6.000 W, Frisch-/Abwassertank 150/140 L, Bordbatt. 80 Ah.

(+) hochwertige Aufbaukonstruktion mit Alu-Alu-Sandwich(+) Doppelboden mit abgesenkten Fächern und relativ viel Stauraum(+) gediegenes Wohnambiente(+) große Wassertanks(+) als 3,5-Tonner möglich(+) vier Grundrisse zur Auswahl

(-) höherer Preis(-) kein Hubbett verfügbar(-) keine separate Dusche beim gezeigten Grundriss

Weitere Information zum Carthago C-Tourer T finden Sie hier.

3. Eura Mobil Profila T

Grundpreis: 79.900 EuroBasis: Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Frontantrieb, Radstand 4.110 mm, ab 110 kW/ 150 PSLänge/Breite/Höhe: 7.120/2.320/2.920 mm Gewichte: Masse fahrb. 2.995 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße: Einzelbetten 2 x 1.950 x 800 mm; Umbaubett 2.000 x 1150 mm; Dreipunktgurte: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 142 L, Gas-Warmwasserheizung 5.400 W, Frisch-/Abwassertank 140/100 L, Bordbatt. 80 Ah.

(+) günstiger Preis für ein Modell mit Alko-Tiefrahmen und Warmwasserheizung(+) holzfreier Aufbau mit GFK-GFK-Sandwich und Doppelboden(+) elektrisches Abwasserventil(+) als 3,5-Tonner möglich

(-) bislang nur zwei Einzelbetten-Grundrisse ohne separate Dusche zur Wahl(-) keine Hubbettoption

Weitere Information zum Eura Mobil Profila T finden Sie hier.

4. Eura Mobil Contura T

Grundpreis: 95.450 EuroBasis: Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Frontantrieb, Radstand 4.450 mm, ab 103 kW/ 140 PS Länge/Breite/Höhe: 7.840/2.320/2.920 mm Gewichte: Masse fahrb. 3.420 kg, zul. Gesamtgew. 4.500 kg Bettenmaße: Einzelbetten 1.950/2.000 x 800 mm; Umbaubett: 2.000 x 900 mm; Dreipunktgurte: 4; Bordtechnik: Absorberkühlschr. 177 L, Gas-Warmwasserheiz. 5.400 W, Frisch-/Abwassertank 140/100 L, Bordbatt. 80 Ah.

(+) holzfreier Aufbau mit GFK-GFK-Sandwich und Doppelboden(+) sehr große Dachfenster schaffen luftige Atmosphäre(+) schicke Küche(+) separate Dusche(+) Warmwasserheizung(+) elektrisches Abwasserventil(+) hohe Zuladungsreserven

(-) höherer Preis(-) kein Hubbett verfügbar(-) nicht als 3,5-Tonner möglich

5. Frankia M-Line T

Grundpreis: 129.900 EuroBasis: Mercedes Sprinter, Leiterrahmen, Heckantrieb, Radstand 4.325 mm, ab 110 kW/ 150 PSLänge/Breite/Höhe: 7.680/2.300/3.090 mmGewichte: Masse fahrb. 3.847 kg, zul. Gesamtgewicht 5.000 kgBettenmaße: Einzelbetten 2 x 1.950/2.000 x 800 mm; Umbaubett: k.A.; Dreipunktgurte: 4Bordtechnik: Absorberkühlschr. 147 L, Gas-Warmwasserheizung 5.400 W, Frisch-/Abwassertank 160/130 L, Bordbatterie 160 Ah.

(+) hochwertiger Aufbau mit Doppelboden(+) traktionsstarker Heckantrieb mit Zwillingsbereifung(+) sehr hohe Zuladungsreserven, separate Dusche, Warmwasserheizung, großzügige Wasser- und Stromreserven.

(-) hoher Preis(-) wuchtiges, hohes Fahrzeug(-) keine Hubbettoption(-) nur ein Grundriss verfügbar(-) nicht als 3,5-Tonner möglich

6. Frankia MT Neo

Grundpreis: 83.900 Euro Basis: Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Frontantrieb, Radstand 3.800 mm, ab 110 kW/ 150 PS Länge/Breite/Höhe: 6.820/2.240/2.900 mm Gewichte: Masse fahrb. 2.870 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße: Querbett 2.030 x 1.400 mm; Umbaubett: k.A.; Dreipunktgurte: 4 Bordtechnik: Kompressorkühlschrank 84 L, Gas-Gebläseheizung 6.000 W, Frisch-/Abwassertank 125/100 L, Bordbatterie 80 Ah.

(+) hochwertiger Aufbau mit Doppelboden(+) relativ günstiger Preis(+) attraktive Black-Line-Edition(+) eher kompaktes Fahrzeug(+) recht großzügige Dusche dank Schiebetoilette(+) als 3,5-Tonner möglich

(-) kleiner Kühlschrank(-) relativ dunkle Sitzgruppe wegen fehlenden T-Haubenfensters(-) kein Hubbett verfügbar

Weitere Information zum Frankia MT Neo finden Sie hier.

7. Hymer Tramp S

Grundpreis: 79.990 Euro Basis: Mercedes Sprinter, Leiterrahmen, Frontantrieb, Radst. 3.924 mm, ab 110 kW/150 PS Länge/Breite/Höhe: 7.090/2.290/2.960 mm Gewichte: Masse fahrb. 2.960 kg, zul. Gesamtgew. 3.500 kg Bettenmaße: Einzelbetten 2 x 1.870/1.930 x 830 mm; Hubbett: 1.880 x 1050–1300 mm (opt.); Dreipunktgurte: 4 Bordtechnik: Kompressorkühlschr. 152 L, Diesel-Gebläseheiz. 6.000 W, Frisch-/Abwassertank 110/100 L, Bordbatt. 95 Ah.

(+) relativ günstiger Preis(+) hochwertige Aufbaukonstruktion mit Alu-Alu-Sandwich(+) großer Kühlschrank(+) als 3,5-Tonner möglich(+) Hubbett optional(+) vier Grundrisse zur Auswahl auch mit separater Dusche und Queensbett

(-) kein Doppelboden(-) etwas kurze Einzelbetten(-) keine separate Dusche bei diesem Grundriss

Weitere Information zum Hymer Tramp S finden Sie hier.

8. Hymer ML-T

Grundpreis: 85.890 Euro Basis: Mercedes Sprinter, Leiterrahmen, Heck-/Allradantrieb, Radstand 3.665 mm, ab 110 kW/ 150 PS Länge/Breite/Höhe: 6.740/2.220/2.900 mm Gewichte: Masse fahrb. 2.860 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße: Einzelbetten 2 x 1.790/1.890 x 800 mm; Umbaubett 1.750 x 790 mm; Dreipunktgurte: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 142 L, Gas-Gebläseheizung 6.000 W, Frisch-/Abwassertank 120/100 L, Bordbatterie 95 Ah.

(+) traktionsstarker Hinter- oder Allradantrieb(+) relativ kurzes und schmales Fahrzeug(+) hochwertige Aufbaukonstruktion mit Alu-Alu-Sandwich(+) relativ günstiger Preis(+) als 3,5-Tonner möglich(+) vier Modelle zur Auswahl

(-) kein Doppelboden(-) relativ kurze Einzelbetten(-) keine separate Dusche bei diesem Modell(-) keine Hubbettoption

9. Hymer B-Klasse MC T

Grundpreis: 89.090 Euro Basis: Mercedes Sprinter, SLC-Tiefrahmen, Frontantrieb, Radstand 3.900 mm, ab 110 kW/ 150 PS Länge/Breite/Höhe: 6.990/2.290/2.960 mm Gewichte: Masse fahrb. 2.900 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße: Einzelbetten 2 x 1.920 x 860 mm; Umbaubett 1.720 x 720 mm; Dreipunktgurte: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 142 L, Gas-Gebläseheizung 6.000 W, Frisch-/Abwassertank 180/150 L, Bordbatterie 95 Ah.

(+) hochwertige Aufbaukonstruktion mit Alu-Alu-Sandwich(+) einzigartiges SLC-Chassis mit hohem Doppelboden(+) sehr große Wassertanks(+) fünf Grundrisse zur Auswahl auch mit Queensbett und separater Dusche(+) als 3,5-Tonner möglich

(-) keine separate Dusche und kein Hubbett bei diesem Modell verfügbar

10. Hymer B-Klasse ML T

Grundpreis: 107.490 Euro Basis: Mercedes Sprinter, SLC-Tiefrahmen, Frontantrieb, Radst. 4.500 mm, ab 110 kW/150 PS Länge/Breite/Höhe: 7.890/2.350/2.960 mm Gewichte: Masse fahrb. 3.215 kg, zul. Gesamtgew. 4.500 kg Bettenmaße: Einzelbetten 2 x 2.020/2.070 x 900 mm; Umbaubett 2.050 x 500–1.100 mm; Dreipunktgurte: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschr. 153 L, Gas-Warmwasserheizung 5.400 W, Frisch-/Abwassertank 180/150 L, Bordbatterie 95 Ah.

(+) hochwertige Aufbaukonstruktion mit Alu-Alu-Sandwich(+) einzigartiges SLC-Chassis mit hohem Doppelboden(+) sehr große Wassertanks(+) lange Betten(+) Küche mit Hybridkocher(+) große Dusche(+) Warmwasserheizung(+) reichlich Zuladung

(-) hoher Preis(-) nur ein Grundriss zur Auswahl(-) kein Hubbett verfügbar(-) nicht als 3,5-Tonner möglich

Weitere Informationen zum Hymer B-Klasse ML T finden Sie hier.

11. Kabe Royal

Grundpreis: 144.500 Euro Basis: Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Frontantrieb, Radstand 4.800 mm, ab 125 kW/ 170 PS Länge/Breite/Höhe: 8.060/2.450/2.980 mm Gewichte: Masse fahrb. 3.680 kg, zul. Gesamtgewicht 4.500 kg Bettenmaße: franz. Bett 1.940 x 1.120–1.400 mm; Hubbett: 1.980 x 1.030–1.180 mm; Dreipunktgurte: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 153 L, Gas-Warmwasserheizung 5.400 W, Frisch-/Abwassertank 90/90 L, Bordbatterie 130 Ah.

(+) hochwertige Aufbautechnik mit Doppelboden(+) sehr großzügiger Wohnraum dank breitem, langem Aufbau(+) großer Kühlschrank(+) Warmwasserheizung(+) Hubbett serienmäßig(+) relativ viel Zuladung(+) sieben Grundrisse zur Auswahl

(-) wuchtiges Fahrzeug(-) langer Radstand(-) kleine Wassertanks(-) keine Fahrradgarage(-) nicht als 3,5-Tonner möglich

Weitere Informationen zum Kabe Royal finden Sie hier.

12. La Marca MB

Grundpreis: 73.990 Euro Basis: Mercedes Sprinter, Leiterrahmen, Frontantrieb, Radstand 3.924 mm, ab 105 kW/143 PS Länge/Breite/Höhe: 6.992/2.369/2.835 mm Gewichte: Masse fahrb. 3.155 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße: Einzelbetten 2 x 1.850 x 800 mm; Hubbett 1.950 x 1.180 mm (opt.); Dreipunktgurte: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 150 L, Gas-Gebläseheizung 4.000 W, Frisch-/Abwassertank 100/100 L, Bordbatterie k.A.

(+) günstiger Preis(+) Aufbau mit GFK außen und innen(+) großer Kühlschrank(+) abtrennbare Dusche(+) Hubbett als Option(+) als 3,5-Tonner möglich

(-) kein Doppelboden(-) relativ kurze Einzelbetten(-) eher kleine Wassertanks(-) schwächere Heizung serienmäßig(-) nur ein Grundriss zur Auswahl

Weitere Informationen zum La Marca MB finden Sie hier.

13. La Strada Nova

Grundpreis: 108.910 Euro Basis: Mercedes Sprinter, Leiterrahmen, Heck-/Allradantrieb, Radstand 3.665 mm, ab 125 kW/170 PS Länge/Breite/Höhe: 6.460/2.150/3.060 mm Gewichte: Masse fahrb. 3.180 kg, zul. Gesamtgewicht 4.100 kg Bettenmaße: Querbett 2.050 x 970 mm; Hubbett: 2.050 x 1.400 mm; Dreipunktgurte: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschr. 80 L, Gas-Gebläseheizung 6.000 W, Frisch-/Abwassertank 100/95 L, Bordbatterie 100 Ah.

(+) eleganter, schlanker Aufbau in aufwendiger Monocoque-Bauweise(+) kurzes, schmales und sehr kompaktes Fahrzeug(+) traktionsstarker Hinter-/Allradantrieb(+) drei sehr bequeme Schlafplätze(+) 3,5-t-Zulassung als Option

(-) hoher Preis(-) beengterer Wohnraum(-) keine separate Dusche(-) eher kleine Wassertanks(-) nur zwei Modelle zur Wahl

Weitere Informationen zum La Strada Nova finden Sie hier.

14. Weinsberg Caracompact

Grundpreis: 72.990 Euro Basis: Mercedes Sprinter, Leiterrahmen, Frontantrieb, Radstand 3.924 mm, ab 110 kW/150 PS; Länge/Breite/Höhe: 6.910/2.270/2.850 mm Gewichte: Masse fahrb. 2.881 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg Bettenmaße: Einzelbetten 2 x 2.000 x 850 mm; Hubbett: 1.960 x 1.420 mm (opt.); Dreipunktgurte: 4 Bordtechnik: Absorberkühlschrank 142 L, Gas-Gebläseheizung 6.000 W, Frisch-/Abwassertank 95/65 L, Bordbatterie 75 Ah.

(+) sehr günstiger Preis(+) besonders als Pepper-Edition(+) passable lange Einzelbetten(+) abtrennbare Dusche(+) breite Aufbautür, als 3,5-Tonner möglich(+) Hubbettvariante (Suite) optional verfügbar

(-) eher einfache Aufbautechnik ohne Doppelboden(-) kleine Wasser- und Stromreserven(-) nur ein Grundriss zur Auswahl

Weitere Informationen zum Weinsberg Caracompact finden Sie hier.

Unterschiede in den Rahmen: 3 Varianten

Hymer hat es vorgemacht. Der Hersteller setzte frühzeitig auf den Sprinter und hat mit vier Baureihen in dieser Auswahl auch das mit Abstand breiteste Angebot zu bieten.

Was zunächst vielleicht etwas verwirrend erscheint, ist auf den zweiten Blick die konsequente Nutzung der Möglichkeiten, die dieses Fahrgestell bietet. Beginnen wir mit der einfachsten und günstigsten Variante, dem vorderradgetriebenen Sprinter mit Original-Leiterrahmen.

Hymer baut darauf den Tramp S, der ab rund 80.000 Euro zu haben ist und damit den Einstieg in die Welt der "Starships" bei dieser Marke markiert. Günstiger geht es nur noch beim jungen Anbieter La Marca, der kürzlich mit seinem ersten Modell auf Sprinter-Basis für rund 74.000 Euro debütierte, sowie dem erwähnten Weinsberg-Modell – alle drei bauen auf den Mercedes-Leiterrahmen und verzichten auf einen Doppelboden.

Die anderen vorderradgetriebenen Kandidaten setzen dagegen auf einen an den Triebkopf angeflanschten Tiefrahmen, der den Einzug eines Kellergeschosses für die Bordtechnik und zusätzlichen Stauraum möglich macht.

Die günstigste Baureihe, die dieses Konzept nutzt, ist der kürzlich als Sprinter-Version neu vorgestellte Profila T von Eura Mobil mit Preisen ab 80.000 Euro. Die meisten Hersteller nutzen dabei einen Tiefrahmen von Fahrwerksspezialist Alko. Neben den beiden Eura-Mobil-Baureihen sind das der Carthago C-Tourer, der Frankia Neo und der Kabe Royal.

Hymer beschreitet dagegen einen eigenen Weg, hat gemeinsam mit Alko einen markenexklusiven Tiefrahmen entwickelt. Besonderheit dabei: Die Längsholme des Rahmens bilden gleichzeitig die Streben des Doppelbodens. So ist ein relativ großzügiger Keller möglich, ohne das Fahrzeug deutlich höher bauen zu müssen. Neben einem beachtlich großen Frischwassertank mit 180 Liter Volumen und einem Batteriefach für bis zu drei Akkus bleibt hier trotzdem noch reichlich Platz für Gepäck und Zubehör. Die Baureihen B-Klasse MC und ML nutzen bei Hymer dieses besondere Chassis.

Das dritte Modellkonzept ist die klassische Variante, die aber immer noch ihren Reiz hat. Die Basis bildet dabei der hinterradgetriebene Sprinter mit Original-Leiterrahmen. Darauf lassen sich gut mittelgroße Teilintegrierte verwirklichen, die zwar meist ohne Doppelboden auskommen müssen, dafür aber den Traktionsvorteil des Heckantriebs bieten und so auch als Zugwagen gut geeignet sind.

Noch besser gelingt das mit dem ambitionierten Mercedes-Werksallradantrieb, den La Strada für den Nova und Hymer optional für den ML-T anbieten. Damit lassen sich schon fast kleine Expeditionsmobile für vergleichsweise wenig Geld zusammenstellen.

Bürstner belässt es dagegen beim Hinterradantrieb und setzt vor allem auf gemütliches Wohnambiente. Mit 81.110 Euro Startpreis sind die beiden verfügbaren Lyseo-M-Grundrisse die günstigsten Modelle dieser Art.

Bleibt noch der Frankia M-Line, der mit zwillingsbereifter Hinterachse und fünf Tonnen Gesamtgewicht dieses Modellkonzept noch mehr in Richtung stattlicher Komfort-Teilintegrierter mit reichlich Zuladung interpretiert. Serienmäßig sind es rund 1.250 Kilo Nutzlast.

Aufbaukonstruktionen

Da viele der T-Baureihen auf Sprinter im gehobenen Preissegment liegen, sind die Aufbaukonstruktionen meistens hochwertig ausgeführt, sprich holzfrei, mit geschlossenzelligem Dämmschaum und GFK oder Alu auf Außen- und Innenseite. Lediglich bei den günstigeren Modellen müssen die Käufer eventuell gewisse Abstriche machen.

Eine technische Besonderheit ist der Aufbau des La Strada Nova. Er ist in sogenannter Monocoque-Bauweise gefertigt, das hießt, die Kabine wird an einem Stück in eine große Form laminiert. Das sorgt nicht nur für eine sehr steife Struktur, sondern ermöglicht auch eine weitgehend freie Formgebung. Deshalb wirkt der Nova eher wie ein Kastenwagen mit Hochdach, mit eleganten Rundungen und Sicken, und weniger wie ein Sprinter-Triebkopf mit aufgesetztem Häuschen. Die elegante, schlanke Form mit lediglich 2,15 Meter Außenbreite hat allerdings auch Auswirkungen auf den Innenraum, der beengter ist als bei den anderen, meist deutlich breiteren Modellen.

In Sachen Aufbaubreite ist übrigens der schwedische Kabe Royal der Spitzenreiter mit ungewöhnlich üppigen 2,45 Meter. Nur in dieser Baureihe stehen außerdem auch dreiachsige Modelle mit stattlichen 9,06 Meter Gesamtlänge zur Auswahl. Aber schon das hier vorgestellte, zweiachsige Modell x780 LXL ist mit 8,06 Meter auch in der Länge das Topmodell dieser Übersicht. Lediglich in der Höhe ragt indessen der Frankia M-Line mit 3,09 Meter noch weiter hinauf. Heckantrieb mit Leiterrahmen plus aufgesatteltem Doppelboden hinterlassen eben ihre Spuren.

Bordtechnik ermöglicht Autarkie

Üppig dimensioniert zeigt sich bei dieser Fahrzeugauswahl auch meistens die Bordtechnik. Große Wassertanks von 140 bis 160 Liter – gar 180 bei den beiden Hymer-B-Klasse-Baureihen – versprechen lange Autarkie. Der wuchtige Kabe Royal tanzt da mit 90-Liter-Tank überraschenderweise aus der Reihe – zumal er bei der Batteriekapazität mit 130 Ah serienmäßig recht gut aufgestellt ist. Auch wenn die Stromspeicher der anderen oftmals nur Standardgröße erreichen, gibt es häufig die Option, eine Zweit- oder leistungsfähigere Lithium-Batterie zu ordern. Hymer setzt dabei erneut auf eine eigene Variante, das Smart-Battery-System, bei dem bis zu zwei Lithium- und ein Blei-AGM-Akku intelligent zusammengeschaltet werden.

Mit hochwertiger Dämmung und doppelbödigem Aufbau, in dem die Bordtechnik frostsicher unterbracht ist, sind die meisten der hochpreisigeren Modelle dieses Kauf-Tipps auch für den Wintereinsatz gut gerüstet. Die beiden Eura-Mobil-Baureihen, der Frankia M-Line, der Hymer B-Klasse ML T und der Kabe Royal installieren dafür gleich serienmäßig eine Alde-Warmwasserheizung, die Wintercamping noch komfortabler macht. Für den Bürstner, den Carthago, den Frankia Neo und die beiden Hymer-Baureihen ML-T und B-MC T ist die Wasserheizung immerhin per Aufpreisliste zu haben.

Wohnraum und Bettenkonzept

Auch die Grundrissauswahl ist in den verschiedenen Baureihen sehr unterschiedlich. Während es beim Frankia M-Line T, beim Hymer B-ML T und beim La Marca MB tatsächlich nur je ein Modell gibt, kann Hymer beim B-MC T mit fünf und Kabe beim Royal sogar mit sieben Modellen aufwarten. Alle übrigen Baureihen setzen auf zwei, drei oder vier verschiedene Aufteilungen. Wer Einzelbetten bevorzugt, wie offenbar der größte Teil kaufwilliger Paare, hat auch hier die größte Auswahl: Tatsächlich gibt es in allen hier vorgestellten Reihen mindestens ein Einzelbettenmodell.

Weitere verfügbare Bettanordnungen sind mit französischem Doppellängsbett (Bürstner, Kabe), mit Queensbett (Carthago, Eura Mobil Contura, Hymer Tramp S und B-MC T, Kabe) und mit Querdoppelbett (Frankia Neo, Hymer ML-T und B-MC T). Etwas aus dem Rahmen fällt die Aufteilung des rechts gezeigten La Strada Nova M. Um Fahrzeuglänge zu sparen – er ist das kürzeste Modell dieser Auswahl –, kombiniert er ein Einzelbett quer im Heck mit einem Längshubbett über der Sitzgruppe. So können zwei Personen bequem einzeln oder auch mal nebeneinander schlafen und bei Bedarf außerdem noch eine dritte Person mitnehmen.

Apropos zusätzliche Schlafplätze. Auch in einigen weiteren Baureihen gibt es Hubbetten, dann quer über der Sitzgruppe eingebaut. Damit avancieren die Teilintegrierten zum, zumindest gelegentlichen Familienmobil. Der Kabe Royal ist bereits serienmäßig damit ausgerüstet, im Bürstner Lyseo M, La Marca MB, Hymer Tramp S und B-MC T (außer T 580) sowie Weinsberg Caracompact kostet es Aufpreis. Um Platz dafür zu schaffen, sind die Dächer der beiden Letzteren dann nicht flach, sondern spannen sich kuppelartig über den Sitzgruppenbereich.

Spätestens zu viert wird es mit der Zuladung als 3,5-Tonner aber eng. Ohnehin sind nur rund die Hälfte der vorgestellten Modelle überhaupt mit 3,5-t-Zulassung bestellbar. Üppige Länge und reichlich Ausstattung sorgen dafür, dass man oft besser gleich in den Vier- bis Fünf-Tonnen-Bereich vorstößt. Dann sind aber auch Zuladungen von 1.000 Kilo und mehr möglich, etwa beim Eura Mobil Contura, Frankia M-Line und Hymer B-ML T.

Die Vorteile des Basisfahrzeugs

Der Sprinter überzeugt als Basisfahrzeug durch leistungswillige Motoren, eine sanft schaltende 9-Gang-Wandlerautomatik und eine komfortable Federung. Dazu kommen moderne Sicherheits- und Komfortassistenten sowie das MBUX-Multimediasystem mit Spracheingabe. Je nach Preisklasse des Modells sind allerdings nicht selten viele dieser Ausstattungspunkte aufpreispflichtig. Und auch für den Aufbau lässt sich bei einigen Herstellern noch aus seitenlangen Sonderausstattungslisten nach Herzenslust auswählen.

Darum wird allerdings hier kaum ein Kaufvertrag unter einer sechsstelligen Endsumme abgeschlossen werden – vier der 14 Modelle liegen bereits im Grundpreis darüber. So zeigt sich am Ende auch beim Preis – das günstigste Modell kostet ziemlich genau halb so viel wie das teuerste –, wie vielfältig die Auswahl an Coupés mit dem Stern am Bug inzwischen geworden ist.

Weitere Modelle

Durch seinen Werksallrad mit Höherlegung ist der Mercedes Sprinter auch ein Kandidat für Mobile, die leichte Offroad-Einsätze abkönnen sollen. Bimobil, Spezialist für Geländemobile, hat dafür unter anderem das teilintegrierte Modell EX 366 im Programm, ein kompaktes Zwei-Personen-Mobil mit Querdoppelbett im Heck.

In eine ähnliche Richtung zielen auch die schlanken Autark-Runner-Modelle von Woelcke, verfügbar in verschiedenen Längen und Grundrissen bis hin zum individuellen Ausbau – mit, aber auch ohne Allrad. Mehr den Komfort im Blick haben dagegen die Xantano-Teilintegrierten der Marke Wochner, die es in drei Grundrissvarianten gibt. Basis ist der hinterradgetriebene Sprinter mit Zwilingsbereifung, fünf Tonnen Gesamtgewicht und reichlich Zuladung.