Campen liegt im Trend. Unabhängig im Reisemobil oder Wohnwagen unterwegs sein, die Natur genießen, Städte besichtigen und einfach tun, wonach einem der Sinn steht. Immer mehr Menschen wollen Campingurlaub machen. Die Pandemie hat diesem Trend noch kräftig Rückenwind gegeben.

Langjährige Camper und Camperinnen kennen den Genuss des individuellen Reisens. Viele Neulinge sind in den letzten Jahren dazu gekommen. Das hat auch in der Industrie ihre Spuren hinterlassen. Die Nachfrage nach Campingbussen, Campervans, Reisemobilen und Wohnwagen ist so hoch wie nie. Engpässe bei Chassis-Herstellern und Zulieferteilen, Pandemie-bedingte Turbulenzen in den Werken sowie teure Energie und Materialien lassen Lieferzeiten und Preise steigen.

Haben Sie in letzter Zeit ein neues Reisemobil, einen neuen Camper oder Wohnwagen gekauft? Was für ein Fahrzeug haben Sie angeschafft? Wie teuer war es? Mussten Sie lange warten? Wie zufrieden sind Sie mit ihrem Kauf? All diese Fragen interessieren uns.

Ihre Erfahrung mit Herstellern, Händlern, Werkstätten

Vielerorts sind die Handelsplätze leer, Werkstätten sowie Stell- und Campingplätze hingegen voller. Wie erleben Sie die Situation? Hatten Sie in letzter Zeit Kontakt mit dem Händler, bei dem Sie Ihr Freizeitfahrzeug gekauft haben? Was haben Sie dabei erlebt, wie wurden Sie betreut? Wie hat sich Camping als Urlaubs- und Reiseform entwickelt?

Wir interessieren uns dafür, was Sie ärgert, freut, wo Sie Verbesserungspotentiale sehen. In unserer großen Zufriedenheitsstudie ist Ihre Meinung gefragt. Aber nicht nur die zu Herstellern und Neufahrzeugen, sondern auch zu Ihrem persönlichen Campingerlebnis. Denn wenn viele Menschen Reisemobile und Caravans anschaffen, kann das auch Auswirkungen auf die persönliche Flexibilität und das Freiheitsgefühl haben.

Wie geht es Ihnen damit? Waren Campingplätze ausgebucht, hatten Sie Schwierigkeiten, einen Stellplatz zu finden? Teilen Sie gerne Ihre Erfahrungen mit uns!

Der Camping-Boom und seine Begleitumstände sind für uns der Anlass, um bei Ihnen, unseren Lesern und Leserinnen, nachzufragen, wie zufrieden Sie persönlich mit dem Erlebnis Camping sind. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein wenig Ihrer Zeit schenken. Denn durch Ihre Teilnahme helfen Sie uns auch dabei, unsere Magazine promobil und CARAVANING noch besser an Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Als Dankeschön verlosen wir unter allen TeilnehmerInnen wertvolle Sachpreise im Gesamtwert von mehr als 27.000 Euro. Mitmachen lohnt sich also!

Das können Sie gewinnen

Machen Sie jetzt bei unserer großen Zufriedenheitsstudie von promobil und CARAVANNG mit! Zu gewinnen: Preise im Gesamtwert von mehr als 27.000 Euro

1.-4. Preis: QiO Eins AP-8.

Kompakt, wendig, stabil und praktisch ist das E-Bike QIO EINS AP-8 in der Tourist-Ausführung mit Heck- und Frontgepäckträger. Für langanhaltenden Rückenwind sorgen der 500-Wh-PowerPack und der Bosch Active Line Plus-Motor, der harmonisch bis 25 km/h anschiebt. Durch den großen Verstellbereich von Sattelstütze und Lenker passt sich das Qio Eins Radlern von 1,60 bis 1,90 Meter Körpergröße an – und macht sich für den Transport in Reisemobil, Caravan und Kofferraum klein. Dick bereifte 20-Zoll-Laufräder sorgen für Komfort, die wartungsarme Shimano-Nabenschaltung hat acht Gänge, die Kette einen umlaufenden Schutz. Der Wert der vier Hauptpreise: je 3.499 Euro.

5.-7. Preis: Rostschutzklinik-Gutschein für Reisemobile

Der Gutschein beinhaltet eine Komplettkonservierung und Korrosionsschutz für Reisemobile (bis zwölf Monate alt) von der Rostschutzklinik. Fahrzeugunterboden und Fahrwerksteile werden mit Trockeneis gestrahlt, das Kunststoff, Gummi und Leitungen nicht angreift. So wird Schmutz schonend entfernt und der Blick auf den Status quo von Blech und Chassis frei. Ist Rost vorhanden, werden sie vom Karosseriebauer des Teams fachgerecht instand gesetzt. Bei Schadensfreiheit, nach Reparatur oder bei Neufahrzeugen werden die Hohlräume mit Dinol-Wachsen per Hohlraumsonde versiegelt, auch auf Unterboden und exponierte Fahrwerksteile wird eine Wachsschicht aufgesprüht. Acht bis zwölf Liter Wachs verschwinden so in und an den Blechen. Eine jährliche, kostenfreie Überprüfung ist inklusive. Jeder Gutschein hat einen Wert von 2500 Euro und gilt bis zum 31.12.2024.

8. Preis: Satelliten-Antenne Snipe Platinum von Satco

Die vollautomatische Premium Flachantenne bietet dank größerer Empfangsfläche wetterstabilen Empfang überall in Europa. Die neueste Generation der SNIPE kommt inklusive Bluetooth-Fernbedienung sowie einer App für den Betrieb der Antenne, Firmware-Updates, zur Geräteüberwachung und zum leichten Finden des Zielsatelliten per GPS. Der Wert: 1.149 Euro.

9. Preis: LIONTRON LiFePO4 Lithium-Batterie

Einzelne Elemente der Batterie in modularer Bauweise können bei einem Defekt überprüft und ausgetauscht werden. Das ist nachhaltig und spart Ressourcen. Die 100-Ah-Batterie hat eine Lebensdauer von mehr als 3000 Ladezyklen, wobei eine Entladung bis zu 100 % möglich ist. Dabei wiegt sie nur 15,5 kg. Zudem lässt sie sich per Bluetooth mit dem Handy überwachen. Wert: 989 Euro.

10. Preis: Truma Cooler C30

Die Kompressorkühlbox Truma Cooler C30 ist das kleinste der Single-Zone-Modelle und gleichzeitig ein wahres Platzwunder. Sie kann bis zu – 22 Grad kühlen bzw. gefrieren. Ideal für den nächsten Grillabend, Ausflüge oder ein verlängertes Wochenende mit dem Camper. Auch stehende Flaschen finden hier Platz. Wert: 849 Euro.

11. + 12. Preis: Rotschutzklinik-Gutschein für Wohnwagen

Unterbodenkonservierung für Caravans und Zugfahrzeuge (Neuwagen bis zwölf Monate alt) von der Rostschutzklinik. Der Unterbodenschutz mit Dinitrol, einem dauerelastischen Wachsprodukt, ist eine sinnvolle Investition für eine nachhaltige Werterhaltung Ihres Fahrzeuges, die sich rechnet. Der Wert beträgt je 650 Euro. Gültig bis zum 31.12.2024.

13. Preis: Smart-TV von Teleco

Der TEK 24 S ist nicht nur ein Fernseher, sondern ein Mega-Smartphone mit integriertem WiFi. Durchsuchen Sie das Netz mit Google, laden Sie Filme und Videospiele herunter und schauen Sie Ihre Lieblingsserie auf Netflix. Die Miracast-App überträgt Fotos und Videos direkt vom Smartphone auf den Fernseher. Der Wert dieses Preises: 644 Euro.

14. Preis: Fiamma Carry-Bike pro

Speziell für schwere E-Bikes wurde dieser Heckträger entwickelt. Er besitzt standardmäßig besonders robuste Premiumschienen für zwei Räder. Diese lassen sich bei Nichtgebrauch auch einfach nach oben klappen. Kompakte Abmessungen machen den Träger flexibel montierbar. Wert: 561 Euro.

15. Preis: Campingaz Attitude 2go

Der Gas-Tischgrill mit mit einer Rostfläche von 48 x 26 cm bietet reichlich Platz für das Grillgut. Ein Thermometer im Deckel hilft bei der Hitzeregulierung. Dank Halterung für eine Campingaz-Kartusche kann der Grill ohne langwierigen Aufbau schnell und unkompliziert genutzt werden. Der Wert: 219 Euro.

16. Preis: Gutschein von Fritz Berger

Erfüllen Sie sich Ihre Camping-Wünsche und lösen Sie diesen Gutschein im Gegenwert von 200 Euro in über 60 Filialen, im Online-Shop oder per Telefon ein. Wofür, entscheidet allein der Gutschein-Gewinner!