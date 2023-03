Bei teilintegrierten Wohnmobilen sieht man schon auf den ersten Blick, um welches Autofabrikat es sich beim Basisfahrzeug handelt. Da die Fahrzeugfront unverändert übernommen wird, stahlt bei allen neuen T-Modellen auf Transit-Basis die typisch-bullige Ford entgegen.

Alle Teilintegrierten auf Ford Transit

promobil zeigt den Marktüberblick über alle neuen Ford-Transit-Teilintegrierten, die im Modelljahr 2023 ihre Premiere feierten.

Bürstner Lineo T

Der Ford-Transit-Ausbau von Bürstner gehört mit 2,20 Metern Fahrzeugbreite zur Kategorie der Vans, der schlanken Teilintegrierten. Den Transit-TI Bürstner Lineo T gibt's in zwei Längen: mit 6,60 oder 6,99 Metern. Die Modelle 620 G und 690 G haben Einzelbetten im Heck. Der Bürstner Lineo T 700 hat ein Queensbett im Heck. Die Mittelklasse-Modelle haben eine klassengerechte Ausstattung und können auf Wunsch mit bis zu 155-PS-Motor ausgestattet werden.

Motorisierung : ab 130 PS

: 3 Grundpreis: ab 65.340 Euro

Chausson Titanium

Bei Chausson rollen die meisten Teilintegrierten auf Ford-Transit-Basis vom Band: Mit insgesamt 7 Modellen bieten die Franzosen die größte Grundrissvielfalt für TIs mit Transit. Das günstigste Modell der Baureihe, der 650er für 68.990 Euro, ist auch gleichzeitig mit 6,39 Metern Länge das kürzeste.

Ein weiteres Modell der Baureihe, der Chausson 640 Titanium Ultimate, begleitet die promobil-Redaktion nun eine Weile für mehrere Monate. Hier finden Sie die aktuellsten Berichte zu unserem Chausson-640-Dauertest.

Motorisierung : 170 PS

: 7 Grundpreis: ab 68.990 Euro

Challenger Limited Edition

Auf der CMT 2023 präsentierte Challenger ein Sondermodell auf Ford Transit, das entgegen aller Lieferengpässe der Branche sofort verfügbar ist – allerdings nur in begrenzter Stückzahl. Der Grundriss weicht von dem der meisten Teilintegrierten ab. Zum einen gibt es kein fest verbautes Bett, sondern nur ein Hubbett über den beiden Längsbänken. Zum anderen nimmt das Badezimmer die gesamte Breite des Hecks ein. Im Grundpreis von 68.990 Euro sind bereits zwei große Zubehörpakete inbegriffen.

Motorisierung : 170 PS

: 1 Grundpreis: ab 68.990 Euro

Challenger S Sport Edition

Das S im Fahrzeugnamen steht für "Slim" und deutet auf kompakte Fahrzeugmaße im Challenger S Sport Edition hin: 2,10-Meter in der Breite und 5,99 (S 194) bzw. 6,59 (S 217 GA) Meter Länge. Die umfangreiche Serienausstattung umfasst unter anderem eine 170-PS-Motorisierung, Automatikgetriebe, Webasto-Heizung, Markise und Solaranlage. Im erhöhten Querbett des S 194 kann der Heckstauraum dank des Schmetterlings-Lattenrosts variabel genutzt werden. Die Heckgarage ist durch eine Durchreiche unter dem Bett mit dem Wohnraum verbunden und ermöglicht es, Fahrräder zu transportieren.

Motorisierung : 170 PS

: 2 Grundpreis: ab 56.690 Euro

Dethleffs Globebus Go

Ebenfalls auf der CMT 2023 präsentierte die EHG-Marke Dethleffs den Globebus auf Ford Transit: Den kurzen Globebus T15 mit Querbett und den T45 mit Einzelbetten. Der restliche Grundriss ist bei beiden Modellen klassisch: Vorne Dinette mit gegenüberliegender Küche und einem Schwenkbad, das an die Sitzgruppe anschließt. Attraktiv ist neben der kompakten Breite von gerade mal 2,20 Metern auch die im Grundpreis integrierte Dieselheizung.

Motorisierung : ab 130 PS

: 2 Grundpreis: ab 56.999 Euro

Dethleffs Just Go

Die sechs Modelle des Dethleffs Just Go auf Ford Transit unterscheiden sich in den Längen zwischen 6,69 und 7,36 Metern und dem Grundriss. Neu ist neben dem Basisfahrzeug auch das dunkle Möbeldesign im Innenraum. Auf den attraktiven Grundpreis von gut 60.000 Euro kommen noch die Kosten für das obligatorische Comfort-Paket von 7.999 Euro obendrauf. Damit ist die Dethleffs Einsteigerreihe gar nicht mehr so günstig.

Motorisierung : ab 130 PS

: 6 Grundpreis: ab 59.999 Euro

Etrusco T auf Ford Transit

Die italienische Firma Etrusco baute bereits in der vergangenen Saison Wohnmobile mit Ford-Transit-Motorisierung. Zu den bereits bekannten Modellen aus 2022 gesellen sich die neuen Etrusco T 7.3 SFC und QFC mit klassenüblichen Maßen von 7,34 x 2,32 Metern. Hinter der Fahrerkabine schließt eine große Sitzgruppe mit Längsbänken und eine L-förmige Küche an. Im hinteren Teil stehen sich Duschkabine und Badezimmer gegenüber. Der Unterschied in beiden neuen Modellen lieg in den Heckbetten. Im 7.3 SFC gibt es Einzelbetten und im QFC ein Queensbett.

Motorisierung : ab 130 PS

: 4 Grundpreis: ab 58.999 Euro

Giottiline Siena

Die italienische Marke Giottiline bringt die Teilintegrierten neben Fiat Ducato und Citroën Jumper nun auch auf Ford-Transit-Basis. Die Teilintegrierten Siena 390 und Siena 395 und Siena 397 sind 7,40 Meter lang und eigenen sich für vier Personen. Sie haben entweder ein Queensbett oder Einzelbetten im Heck. Im Fahrerhaus wartet ein elektrisches Hubbett darauf, den Wohnraum zu einem zweiten Schlafzimmer zu machen.

Motorisierung : ab 130 PS

: 3 Grundpreis: ab 55.600 Euro

Pilote Atlas 696 G

Mit gerade mal 2,18 Metern Breite und 6,98 Metern Länge gehört der neue Pilote Atlas 696 G zu den schlanken Vans. Nicht nur das Basisfahrzeug, ein Ford Transit Trail mit wahlweise Frontantrieb oder Allradantrieb, fällt aus dem Rahmen. Auch beim Grundriss setzt sich Pilote vom Durchschnitts-Wohnmobil ab. Das Badezimmer ist im Heck auf der Fahrerseite platziert. Geschlafen wird im erhöhten Querbett im Heck oder im Hubbett oberhalb der großen Sitzgruppe mit zwei Längsbänken.

Motorisierung : ab 170 PS

: 2 Grundpreis: ab 73.990 Euro

Sunlight T auf Ford Transit

Bei Sunlight stehen die Teilintegrierten auf Ford Transit für das Modelljahr 2024 in den Startlöchern. Von den drei verfügbaren Modellen T 670S, T 680 und T 690L, bieten zwei Einzelbetten und der T 690L ein Queensbett. Optional kann in allen dreien ein Hubbett zusätzlich verbaut werden. Der kürzeste TI im Trio, der T 670S, ist 6,99 Meter lang, die beiden anderen kommen auf eine Länge von 7,36 Metern.

Motorisierung : ab 130 PS

: 3 Grundpreis: ab 69.899 Euro

Weinsberg Caraloft und Carasuite

Auf der CMT 2023 präsentierte Weinsberg mit dem Carasuite 650 und Carasuite 700 MEG zwei TIs auf Ford Transit. Beide Modelle besitzen jeweils Einzelbetten im Heck und ein Hubbett über der Sitzgruppe. Für diese Saison ebenfalls auf Ford-Basis ist der Caraloft Ford 650 MF zu haben. Dieser Weinsberg kommt mit Längsbett im Heck und einem anschließendem Heckbadezimmer.

Motorisierung : ab 155 PS

: 3 Grundpreis: ab 67.600 Euro

Woelke

Der mit Abstand teuerste TI auf Ford kommt aus einer kleinen schwäbischen Manufaktur. Der offroadtaugliche Autark Rapotor kommt auf Basis des Ford Transit Trail, die Allradantrieb-Variante des Ford Transit. Besonders für Offroad-Fahrzeuge interessant ist, dass der Antrieb je nach Bedarf entweder auf Heckantrieb oder auf Allradantrieb gestellt werden kann. Im Innenraum verzichtet Wolke auf ein fest eingebautes Bett, die üppige u-förmige Sitzgruppe muss allabendlich umgebaut werden. Mit in Serie und praktisch für den autarken Einsatz sind Trenntoilette, Powerbox und Solarpaneele.