Die beiden neuen Wohnmobile von Mobilvetta sind wie großer und kleiner Bruder. Sowohl der Integrierte Mobilvetta Kea I 85 als auch der Teilintegrierte Mobilvetta Kea P 85 präsentieren sich mit einer neuen Sitzgruppenkonstellation und Einzelbetten im Heck.

Im Modelljahr 2023 setzt der Hersteller in der 7,50 m Klasse bei seiner Sitzgruppe auf eine gemütliche L-Bank und bietet die Option eines fünften Sitzplatzes. Mit dieser Aufteilung der Sitzgruppe verspricht Mobilvetta Gemütlichkeit und geselliges Beisammensein. Im Heck gibt setzen die neuen Keas aber weniger auf gemeinsam, als auf separiert – Reisende finden hier zwei Einzelbetten.

Der Integrierte Kea I 85 kommt zusätzlich mit einem Hubbett über der Sitzgruppe und erhält so zwei weitere Schlafplätze.

Edle Optik für Möbel und Polster

Blickt man in die neuen Modelle von Mobilvetta zeigt sich das Interieur eher klassisch. Auffällig sind, wie bei den Vorgängern auch schon, die Polster mit Steppmustern. Der Kontrast aus Naturholz und den Möbelfronten in Ebenholz und Creme sorgen für Kontrast und sind so stilgebend.

Küche und Bad im Integrierten und Teilintegrierten

In der großzügigen Sitzgruppe finden bis zu fünf Personen Platz. Die Steuerung der Technik platziert Mobilvetta ebenfalls dort, sie befindet sich unter einer Klappe an der Seitensitzbank. So soll sie immer gut erreichbar sein.

Die Küchenzeile über Eck verfügt über alles Notwendige: neben einem 3-Flammkocher und einem großen Kühlschrank, ausziehbaren Unterschränken und einem Gewürzboard gibt es auch noch Oberschränke. Proviant, Küchengeschirr und andere Utensilien werden also ein Plätzchen finden. Dagegen sind die Arbeitsflächen eher knapp bemessen.

Wer im Bad Privatsphäre wünscht, kann den Bereich mit einer Türe zum Wohnraum abtrennen. Indirekte Beleuchtung sorgt für ein angenehmes Raumlicht. Toilette und Waschbecken befinden sich auf der Fahrerseite, die Dusche gegenüber auf der Beifahrerseite. Nach hinten gibt es ebenfalls eine Schiebetüre Richtung Einzelbetten.

Stauraum

Unter den beiden Einzelbetten, zu denen ein paar Tritte hinaufführen, befindet sich eine geräumige Heckgarage, in die auch Fahrräder passen. Zugänglich ist die Garage auch über eine Klappe von innen.

Daten Mobilvetta Kea I 85

Der Integrierte Kea I 85 auf Fiat Ducato mit 140 PS kostet 89.350 Euro.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato,140 PSPreis: 89.350 Euro

Daten Mobilvetta Kea P 85

Der Teilintegrierte Kea P 85 ebenfalls auf Fiat Ducato und mit 140 PS ist ab 79.890 Euro erhältlich. Optional gibt es für den Teilintegrierten ebenfalls ein Hubbett mit weiteren Schlafplätzen.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato,140 PSPreis: 79.890 Euro