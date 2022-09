Schwarz, stark und ja, auch heiß – dieser Campingbus bringt alle Qualitäten eines guten Espressos mit. Plus: Wintertauglichkeit und viel Autarkie-Zubehör. Sein Name: Ghost.

Wenn man neudeutsch jemanden "ghostet", dann beschreibt das Wikipedia als "vollständigen Kontakt- und Kommunikationsabbruch ohne Ankündigung". Wer also ohne viel Drumherum einfach mal Reißaus nehmen will vom stressigen Alltag, den Sorgen und Verpflichtungen, kann mit dem Aquila S6 Ghost abseits der Zivilisation campen gehen – mit allem Komfort und mit Stil versteht sich.

Offroad-tauglicher Campingbus

Der verchromte Kühlergrill, Schwellerschutz, Frontschutzbügel und die Befestigungsschienen für den Dachträger zeigen schon von außen, dass es sich beim Aquila S6 Ghost um ein Fahrzeug fürs Grobe handelt. An der Hecktüre hängt ein Reserverad-Träger. Eine runde Fahrzeug-Markise lässt sich hinter dem Fahrzeug aufspannen. Die zusätzlichen LED-Scheinwerfer namens "Lazer" in High-Performance-Variante leuchten bei Dunkelheit und schlechtem Wetter den Weg durch die Wildnis.

Damit nicht genug. Die Sprinter-Basis für den Bus bringt neben einem modernen elektrischen Allradantrieb mit Torque-on-Demand und 190 PS einen Schwingungstilger, schwarze Stahlfelgen für Geländereifen und eine Zusatz-Luftfederung mit. Klar, dass auch die Vorderachse verstärkt ist.

Der Sprinter hat außerdem eine Automatik, MBUX-Multimedia und verschiedene Assistenzsysteme dabei. Seitenwind-, Fahrlicht- und Aktiver-Brems-Assistenz sorgen für Fahrkomfort, genauso wie Lederlenkrad, zwei Armschienen auf dem Pilotensitz, Regensensoren, Abbiegelicht und die 360-Grad-Kamera zum Einparken. Eine Klimaautomatik sorgt für frische Luft im Sommer, die Sitzheizung für wohlige Wärme im Winter.

Ein heißer Bus für kalte Tage

Apropos niedrige Temperaturen: Winterfestigkeit bietet der Aquila S6 Ghost wie alle anderen Busse der Marke. Dafür ist der Bus einerseits 30 mm Dicke gut isoliert und verfügt über Thermoglas-Fenster im Heck. Andererseits hat er eine leistungsstarke Standheizung an Bord. In der Ghost-Sonderausstattung ist eine Webasto 7D eingebaut, plus ein 15 Liter fassender LPG-Gastank. Höhenkit und Gasalarm bringt der Bus auch mit.

Für genügend Power an Bord sorgen eine Solaranlage und ein Wechselrichter. Die im Ghost verwendeten Lithium-Ionen-Batterien sind darauf ausgelegt, auch bei Außentemperaturen bis zu Minus 30 Grad optimal zu laden und zu entladen.

Aquila S6 Ghost: 2-Personen-Luxusbus

Geschaffen ist der Ghost für zwei Personen. Im Heck trägt der Sprinter ein Querbett mit den Maßen 1,50 x 1,90 Meter und einer 10 Zentimeter dicken Matratze, deren Höhe auf Wunsch und gegen Aufpreis auf 15 Zentimeter anwächst.

Um Fahrräder oder sonstiges Sportgerät mitzunehmen, lässt sich der Lattenrost samt Schlafunterlage zur Seite wegklappen. Auf Systemschienen im Heck entsteht so eine weitläufige Garage. Der Fußboden besteht im ganzen Fahrzeug aus abriebfestem Kunststoff, sodass man hier also getrost auch was Sperriges transportieren kann.

Vorne im Fahrzeug stehen der Zweier-Besatzung in der Sitzgruppe die beiden drehbaren Pilotensitze und eine 2er-Sitzbank mit schwarzen Lederpolstern zur Verfügung. Von außen kann niemand so leicht ins Fahrzeug schauen, denn die Privacy-Verglasung mit Verdunklung sorgt für gute Isolationswerte – einmal was die Temperatur und einmal was neugierige Blicke angeht. Die Außenwelt wird hier geghostet.

Autarke Ausstattung

Wer dennoch Verbindung zur Außenwelt halten will, kann das dank TV-Anlage mit Oyster-Satelliten-System und WLAN. Ein Soundsystem der Marke Bose lässt alles empfangene oder gestreamte auch gut klingen.

In der Mitte des Campingbusses stehen sich Bad und Küchenzeile gegenüber. Die Lamellentür des Sanitärraums lässt sich in den Gang ziehen, sodass hier eine Duschkabine entsteht. Der Ablauf beim Duschen erfolgt via zwei Siphons, also auch falls der Bus im Gelände uneben stehen sollte. Dank Dachhaube mit elektrischer Lüftung, wird der Wohnraum nach der Dusche nicht zur Sauna. Eine Komposttoilette von Tomtur ergänzt den Wellness-Bereich.

Die Küche besteht aus einem Zwei-Flammen-Gasherd mit Piezozündung, Spülbecken und 95-Liter-Kühlschrank. Ein zusätzlicher Kühlschrank im Eingangsbereich ermöglicht weitere 51 Liter Kühlraum. Der Frischwassertank ist dem Autarkiekonzept dienlich und fasst 112 Liter. Ein Frischwasserfilter ist in der Serie enthalten. Der Abwassertank hat 55 Liter Volumen.

Mit dieser Ausstattung kommt man gut ein paar Tage weg von allem – man muss nur das nötige Kleingeld dafür aufbringen. Der Grundpreis für den Aquila S6 Ghost startet bei 130.000 Euro. Das hier gezeigte Modell inklusive Sonderausstattung kostet inklusive Mehrwertsteuer 193.811 Euro.

Phantommobil Aquila S6 – Ghost