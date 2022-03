Etwa ein Jahr später als ursprünglich geplant rollte im September 2021 der erste Rivian R1T aus der Serienproduktion vom Band. "Die gemeinsamen Anstrengungen unseres Teams haben diesen Moment möglich gemacht", schrieb Gründer und Firmenchef RJ Scaringe seinerzeit beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die im Zuge dessen veröffentlichten Bilder legen nahe, dass das Erstlingswerk direkt in seinen Besitz übergegangen ist. Mit gepacktem Koffer und im Kreise seiner Familie scheint der Firmenchef auf die kurz bevorstehende Übergabe des blauen R1T zu warten. Damit ist der Rivian R1T der erste Pick-up aus US-Serienproduktion mit reinem Elektroantrieb.

Auch von argen finanziellen Problemen, wie sie einige Konkurrenten kennengelernt haben, scheint Rivian verschont geblieben zu sein. Immer wieder sammelte das Unternehmen in Finanzierungsrunden genug Geld ein, um seine Projekte vorantreiben zu können. Jüngst wurden auf einen Schlag 2,5 Milliarden US-Dollar (gut 2,1 Milliarden Euro) in Rivian investiert. Mit dabei: US-Starinvestor George Soros. Bereits im Februar 2019 hatte sich Amazon mit 700 Millionen US-Dollar an Rivian beteiligt. Der Online-Händler hat das Investment mit einer Bestellung von Elektro-Lieferwagen verknüpft, die ursprünglichen Plänen zufolge ab Jahresende 2021 ausgeliefert werden sollten. Aber auch diese Pläne verzögern sich: Von den Transportern ist bisher nichts zu sehen; die Fertigungslinien sind vorerst für den Pick-up und den weitgehend baugleichen SUV R1S (kommt im Juni 2022) reserviert.

Rivian R1T im typischen US-Pick-up-Format

Der aus Aluminium, hochfesten Stählen und Karbon gefertigte Rivian R1T tritt mit seiner Doppelkabine und vier Türen im typischen US-Pickup-Truck-Format an. Er ist 5,54 Meter lang, mit eingeklappten Außenspiegeln 2,01 Meter breit sowie 1,83 Meter hoch und bietet einen Radstand von 3,43 Meter. Knappe Überhänge vorne und hinten sowie eine von 20 bis knapp 37 Zentimeter variable Bodenfreiheit dank verstellbarer Luftfederung sollen für ausreichend Geländetauglichkeit sorgen. Den vorderen Böschungswinkel gibt Rivian mit 34, den hinteren mit 29,3 Grad an. Der Rampenwinkel beträgt 25,7 Grad, die Wattiefe soll knapp einen Meter betragen. Dank des tiefen Gesamtschwerpunkts liegt die Steigfähigkeit bei beachtlichen 45 Grad.

Der R1T scheint aber auch mit einer etwas kleinerer Extended Cab zu kommen. Das zumindest verheißen von Rivian veröffentlichte Bilder von Erprobungsmodellen. Darauf ist klar eine Version mit verkürzten hinteren Türen zu erkennen, die weiterhin vorne angeschlagen sind. Ob mit den kürzeren Türen auch der Radstand des Trucks verkürzt wird, bleibt unklar. Auch wie sich die Sitzplatzverhältnisse in der Kabine ändern, bleibt im Dunkeln.

Bis zu 644 Kilometer Reichweite

Rivian nutzt eine Skateboard-Architektur, um – neben den Antriebskomponenten – das komplette Batteriepaket unterzubringen. Das ist je nach Konfiguration 105, 135 oder 180 Kilowattstunden groß. Die Reichweiten sind wie folgt gestaffelt: Die ersten angebotenen R1T-Exemplare mit der mittleren Akkugröße sollen Werksangaben zufolge 483 Kilometer schaffen. Die US-Umweltbehörde EPA bescheinigt dem Pick-up nach ihrer offiziellen Messung sogar einen Aktionsradius von 505 Kilometern. Die Versionen mit 402 und 644 Kilometern Reichweite folgen später; Erstere ist für 2024 angekündigt. Batterie- und sonstige Upgrades sollen over-the-air möglich sein. Neue Energie sollen die Batterien per Schnellladung mit bis zu 160 Kilowatt bunkern können. In 50 Minuten sind 80 Prozent der Kapazität geladen, in 30 Minuten soll genug Strom für rund 320 Kilometer fließen.

Den Antrieb übernehmen vier Elektromotoren, je einer an jedem Rad. Die Leistung der Einzelmotoren wird mit 147 kW angegeben, die Systemgesamtleistung mit 588 kW (800 PS). Das Gesamtdrehmoment liegt zwischen 560 und 1.120 Newtonmetern. Das erlaubt eine Besonderheit: Wie ein vom Hersteller veröffentlichtes Video zeigt, kann der R1T – wie ein Panzer – auf der Stelle wenden. Bestückt mit der Top-Konfiguration soll der knapp 2,7 Tonnen schwere Rivian in etwa drei Sekunden von null auf 60 mph (96,6 km/h) spurten. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Für 2024 ist zudem eine neue Einstiegsvariante angekündigt, die zwar den Allradantrieb beibehalten, aber nur von zwei Motoren angetrieben wird. Technische Daten des neuen Basismodells nennt Rivian bislang jedoch nicht.

Viel Stauraum im Rivian R1T

Als Nutzlast werden 800 Kilogramm angegeben, die Anhängelast soll knapp fünf Tonnen betragen – wird sie komplett ausgereizt, schrumpft die Reichweite allerdings auf die Hälfte. Die Ladefläche mit elektrischer Heckklappe misst 1,37 mal 1,30 Meter. Zusätzlich bietet der Rivian einen abgedeckten, 312 Liter großen Laderaum unter der vorderen Haube sowie ein Tunnelfach hinter der Doppelkabine, das 337 Liter fasst. Dessen Türen können auch als Trittbretter genutzt werden. Optional lässt sich der R1T zudem mit allerlei Gimmicks ausrüsten. Einer Camping-Küche zum Beispiel, oder Ladeanschlüssen für Handys, Taschenlampen und E-Bikes, die mit praktischen Streben sicher auf der Ladefläche verstaut werden können.

Der fünfsitzige Innenraum bietet serienmäßig ein großes Glasdach sowie mehrere große Touchscreens. Einer dient als Kombiinstrument, der andere als Infotainment-Zentrale. Über einen dritten Touchscreen können sich die Fondpassagiere Einstellungen konfigurieren. Auf dem Weg ins Gelände soll der Rivian R1T irgendwann nach Level 3 autonom fahren können. Anfangs arbeiten die serienmäßigen Assistenzsysteme, die auf Highways einige selbständiges Fahren inklusive Spurwechsel erlauben, mit zwölf Ultraschall- und fünf Radarsensoren sowie elf Kameras, die eine komplette 360-Grad-Sicht abbilden, und Lidar-Technik.

Plötzlich fast 18 Prozent teurer

Wie in der Autobranche üblich, kamen die ersten R1T-Exemplare in einer Launch Edition auf den Markt. Für 75.000 Dollar (umgerechnet gut 67.000 Euro) gab es den Elektro-Pickup mit dem Offroad-Upgrade samt verbessertem Unterfahrschutz, zwei robusten Abschlepphaken in der vorderen Stoßstange und Druckluft-Kompressor. Außerdem und unter anderem an Bord: eine elektrische und abschließbare Ladeflächen-Abdeckung, ein 360-Grad-Surround-Soundsystem, Akzente aus Eschenholz sowie beheizte und belüftete Sitze, deren Bezüge aus veganem Leder bestehen. Zudem konnten die Kunden wählen, ob sie 20-Zoll-Felgen mit Offroad-Bereifung oder 22-Zoll-Räder mit Sport-Pneus haben möchten.

Inzwischen lassen sich die regulären Modellversionen bestellen. Allerdings nicht mehr zu jenen Preisen, die Rivian einst angekündigt hat. Das Start-up greift dabei zu einem Trick: Zum zuvor kommunizierten Basistarif von 67.500 Dollar (etwas mehr als 60.000 Euro) gibt es den R1T nämlich nur noch mit dem neuen zweimotorigen Antrieb samt kleiner Batterie; diese Kombination ist jedoch erst ab 2024 verfügbar. Wer seinen E-Pick-up früher haben möchte, zahlt für den viermotorigen Strang samt mittlerer Batterie jeweils 6.000 Dollar mehr, wodurch der R1T plötzlich 79.500 Dollar (fast 71.200 Euro) kostet – und damit fast 18 Prozent teurer ist als eigentlich versprochen. Wer das besser ausgestattete Adventure-Modell möchte, zahlt entsprechend 85.000 statt 73.000 Dollar (über 76.000 statt fast 65.400 Euro).

Elon Musk spottet, die Kunden sind sauer

Rivian-Manager Jiten Behl erklärt den plötzlichen Preissprung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mit "Inflationsdruck, steigenden Komponentenkosten sowie beispiellosen Lieferketten-Engpässen und -verzögerungen bei Teilen (einschließlich Halbleiterchips)". Es gibt aber auch eine andere Lesart. Tesla-Chef Elon Musk hatte zuvor schon gemutmaßt, dass Rivian seinen Elektro-Pick-up anfangs absichtlich zu billig anbietet und Verluste hinnimmt, um aus dem Stand die Zahl der Vorbestellungen nach oben zu treiben und damit sowohl Investoren anzulocken als auch den Börsenwert zu pushen. Ähnliches behauptet eine ehemalige Mitarbeiterin, die mit Rivian eine gerichtliche Auseinandersetzung wegen "geschlechtsspezifischer Diskriminierung" führt. Ihr zufolge sei es bei Rivian immer geplant gewesen, die Preise kurz nach dem inzwischen erfolgten Börsengang eklatant zu erhöhen.

Die Preiserhöhung wirkt sich übrigens nicht nur auf künftige Kunden aus. Auch jene, die ihr Auto bereits bestellt haben, sollen die höheren Preise bezahlen. Das führt zu massivem Unmut innerhalb der schon beachtlich großen und gut vernetzten Marken-Community. Wer durch die amerikanischen Rivian- und Elektroauto-Foren stöbert, stößt dabei immer wieder auf Einträge von Menschen, die ihre Bestellung storniert haben – und das, obwohl die Anzahlung von 1.000 Dollar dann futsch ist.

Rivian nutzt ein ehemaliges Mitsubishi-Werk in der Stadt Normal, US-Bundesstaat Illinois, um seine Fahrzeuge und die dazugehörigen Batterien zu bauen. Anfangs sollen 20.000 Autos pro Jahr gebaut werden. Danach ist geplant, die Produktion auf 50.000 Einheiten jährlich zu steigern.