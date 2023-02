Was kommt dabei raus, wenn ein Omnibus, ein Campingbus und ein Luxus-Liner ein Baby bekommen? Die Antwort ist: der San Berlino. Das ungewöhnliche Wohnmobil ist zwar nur sechs Meter lang, wirkt aber trotzdem sehr voluminös. Allein das Fahrzeug ist unkonventionell: Ein türkischer Personenbus der Marke Karsan bekommt einen Fiat-Motor. Das ist dann die Basis für den Campervan mit Dachterrasse.

Neben dem auffälligen Aufbau springt die extravagante Farbe ins Auge. Bronzefarben erstrahlen sonst nicht viele Wohnmobile. Wer also auf dem Stellplatz die Aufmerksamkeit auf sich lenken will, ist mit diesem Fahrzeug gut bedient. Macher hinter dem San Berlino ist die Firma miet.click. Eine Wohnmobil-Vermietung, die auch Eigenkreationen anbietet. Ein weiteres kurzes Wohnmobil mit viel Ausstattung zeigen wir hier: Wingamm Oasi.

Dunkelbraunes Interieur

Das Interieur kommt in ähnlichen Tönen daher, dunkles Braun ist hier die dominierende Farbe. So wirkt es im Inneren des San Berlino eher dunkel und eng. Der Boden, die Möbelfronten sowie die Küchenoberfläche sind in Holzoptik gehalten. Allerdings harmonieren die unterschiedlichen Maserungen nicht so ganz miteinander.

Mit einer Breite von nur 2,20 Meter ist er so schmal wie ein Campingbus oder Van. Auf diesem kompakten Maßen sollen trotzdem bis zu sechs Personen reisen und schlafen können. Im Heck des San Berlino kommt ein großes Doppelbett unter. Weiter vorn steht eine Dinette mit zwei Sitzbänken mit je zwei Gurtplätzen. Nachts lässt sie sich zu einem schmalen Doppelbett umbauen. So weit, so normal.

Ungewöhnlich ist die dritte Schlafmöglichkeit im Hubdach: Wer oben schlafen oder auf die Dachterrasse will, muss eine Leiter hochklettern und durch eine kleine Luke ins Bett steigen. Zum Schlafen verstopft man das Loch dann mit einem Kissen.

Mit Hubdach und Dachterrasse

Oben angekommen ermöglicht ein Fenster im Faltbalg den Ausstieg nach draußen auf die Dachterrasse. Da es kein Geländer gibt, handelt es sich eher um eine Art aufklappbare Sonnenliege aus Holz. Auf dem Hubdach selbst sitzt die 600-Watt-Solaranlage, die den San Berlino mit Strom versorgt.

Für ein solch kompaktes Maß ist die Küche erstaunlich großzügig ausgestattet. Sie bietet neben drei Gaskochstellen, ein großes Spülbecken, einen Backofen und sogar einen kleinen Geschirrspüler unter dem Doppelbett im Heck. Die Arbeitsplatte kann mit einem ausklappbaren Brett in den Eingangsbereich hinein verlängert werden. Außen gibt es zudem eine weitere Kochstelle, bestehend aus einer aufklappbaren Gaskochstelle.

Voll ausgestattetes Retro-Bad

Ein kompaktes Bad mit Kassettentoilette, Waschtisch und Duschwanne kommt ebenfalls unter. Das Bad besteht aus einer wasserfesten, leicht zu reinigenden Oberfläche, die allerdings aussieht, als wäre sie den 80er-Jahren entsprungen.

Der San Berlino verfügt über einen Doppelboden, eine Dieselheizung sowie eine Klimaanlage. Ein Soundsystem ist ebenfalls integriert. Die Technik wird über ein integriertes Tablet gesteuert. Neu kostet das ungewöhnliche Wohnmobil von miet.click ab 94.900 Euro, gebraucht schon ab 74.900 Euro.

Der San Berlino im Überblick