Mit der digitalen App Stellplatz-Radar wurde die Reisemobil-Stellplatz-Szene in ganz Europa zum ersten Mal komplett erschlossen. Doch nicht jeder will nur aufs Handy starren. Wer lieber schmökert, der muss nicht auf die Stellplatz-Tipps in Papierform verzichten. Im Folgenden finden Sie die aktuellen Sonderhefte, die garantiert unverzichtbare Begleiter für den nächsten Campingurlaub werden!

Premiere Stellplatz-Atlas Extra Komfort-Plätze

Wer die tausendfachen Kommentare in der promobil-App Stellplatz-Radar regelmäßig verfolgt, erkennt den Wandel, den das Stellplatz-Thema im Lauf der Jahre erfahren hat. Viele Reisemobilisten geben sich längst nicht mehr mit lieblosen Plätzen ohne jede Ausstattung und ohne jegliches Flair zufrieden, selbst dann, wenn die Übernachtung dort nichts kostet.

Ganz oben in der Gunst stehen Plätze am Wasser – an Flüssen, Seen oder am Meer. Wie selbstverständlich wird erwartet, dass dort, und natürlich auch anderswo, ein Minimum an Ausstattung vorhanden ist: ausreichend Stromanschlüsse etwa, Frischwasser und die Möglichkeit, vor Ort Grauwasser und Chemie-WC zu entsorgen. Sanitäranlagen sind zwar kein Muss, werden aber sehr gut frequentiert, obwohl die allermeisten das eigene Bad an Bord haben. Wenn dann noch Restaurants und Lebensmittelläden in der Nähe sind, können die Betreiber sicher sein, dass ihr Angebot gut angenommen wird. Höchste Zeit also, den Reisemobilhäfen und Komfort-Stellplätzen im Land eine eigene Bühne zu geben.

Gut vorbereitet die nächste Reise anzutreten, wird noch einfacher. promobil überarbeitet seinen Online-Shop für die Reise-Sonderhefte und Campingbücher. Unter promobil.de/reise2022 können Sie außerdem schon jetzt die weiteren Extras für 2022 vorbestellen: Stellplatz-Szene Mosel & Eifel, Stellplatz-Szene Südfrankreich sowie Camping-Szene Traumziel Alpen.

Unter dem Menüpunkt Einzelhefte & Produkte/Sonderhefte sind ebenso frühere Stellplatz-Szene-Ausgaben sofort bestellbar oder als E-Paper herunterladbar. Darunter auch das im letzten Jahr erschienene Stellplatz-Atlas Extra Günstig & Gut, das neben 233 Gratis-Plätzen alle Stellplatz-Angebote in Deutschland bis maximal 10 Euro Übernachtungsgebühr vorstellt.

Ebenfalls neu und über den optimierten Shop sofort bestellbar sind die Campingführer von ACSI. Zu fast 8.000 Campingplätzen in 29 Ländern, die jährlich von erfahrenen Inspektoren geprüft und nach 200 Ausstattungsmerkmalen bewertet werden, listet der zweibändige Campingführer Europa für 24,50 Euro sämtliche relevanten Informationen. Mit dem ultimativen Standardwerk erwerben Käufer zudem die CampingCard, mit der auf vielen Plätzen in der Nebensaison ermäßigte Übernachtungsgebühren gelten.

Vorbestellbar ist bereits jetzt schon der Landvergnügen-Stellplatzführer (lieferbar ab 1. April). Die Anzahl ländlicher Gastgeber, Brauereien, Weingüter, Imker- und Käsereien wächst weiter: Mit der im Preis von 49,90 Euro inbegriffenen Jahresvignette übernachten Kunden gratis bei mehr als 1.400 Betrieben.

Ab einem Bestellwert von 20 Euro erhalten die Käufer zudem einen Gutscheincode für die Nutzung der Plus-Version der beliebten promobil-App Stellplatz-Radar.

Stellplatz-Szene Mosel & Eifel

Ziele im eigenen Landstehen bei den deutschen Reisemobilisten aktuell hoch im Kurs. Das hat sicher etwas mit Corona zu tun, aber es wäre zu kurz gegriffen, die wachsende Beliebtheit heimischer Gefilde allein damit zu begründen. Vielmehr hat sich längst herumgesprochen, wohin sich eine Tour besonders lohnt.

Deshalb ist im Moseltal und auch drumherum ziemlich viel los. Das liegt zum einen an dem schier unendlichen Rebenmeer entlang der steilen Hänge, an den zahllosen Einkehrmöglichkeiten, dem guten Moselwein und der herzlichen Gastlichkeit der Moselaner. Die mittelalterlichen Burgen, die romantischen Dörfer und Städte am Fluss, nicht zuletzt die spannenden Zeugnisse der Römer, die dort siedelten, sind weitere Gründe, hierherzukommen. Doch erst das hervorragende Stellplatz-Angebot und die einzigartige Stellplatz-Dichte machen eine Moseltour perfekt!

Die Stellplatz-Szene, die Sonderheftreihe von promobil, führt Sie hin! Und wenn Sie schon mal da sind, sollten Sie nicht versäumen, auch die umliegenden Regionen zu erkunden. Die Eifel zum Beispiel, das stille Mittelgebirge mit seinem Nationalpark und den kreisrunden Maaren, beginnt gleich am linken Moselufer. Dort liegt auch Luxemburg, dem unsere Autoren zwei Extra-Touren gewidmet haben. Eine weitere führt flussaufwärts durch das französische Lothringen bis in die Vogesen, an die Quelle der Mosel.

Zurück in Deutschland können Sie die flache Landschaft am Niederrhein erradeln, die Römerstadt Xanten besuchen oder kulturelle Schätze der großen Städte im Rheinland besichtigen. Wen es stattdessen mehr in unberührte Natur zieht, wandert auf Schusters Rappen durch das Bergische Land, das waldreiche Siegerland und den Westerwald. Kein Wunder, dass Touren im eigenen Land so hoch im Kurs stehen.

Camping-Szene Traumziel Alpen

Die Alpen, egal ob im Allgäu, in Oberbayern, in Österreich, in Südtirol, im Trentino, in Savoyen oder in der Schweiz, beeindrucken mit ihren spektakulären Landschaften und der herrlichen Natur schon seit Jahrhunderten die Menschen. Sie bilden den perfekten Rahmen für einen Aktivurlaub mit dem Freizeitmobil.

Die neue Ausgabe von promobil Camping-Szene Alpen stellt die beliebtesten Campingplätze entlang der größten Gebirgskette Zentraleuropas in den Mittelpunkt. Reich bebilderte Reisereportagen machen Lust auf die bezaubernde Region. Das Sonderheft mit 124 Seiten kostet 6,50 Euro und ist im Zeitschriftenhandel oder hier im promobil-Shop erhältlich.

