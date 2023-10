Toyota arbeitet an einem kompakten zweisitzigen Sportwagen, der als erstes Elektromodell unter dem Label Gazoo Racing (GR) ab 2026 an den Start gehen könnte. Die Studie FT-Se liefert einen aktualisierten Eindruck vom Kompakt-E-Sportwagen.

Im Rahmen der Vorstellung von 15 neuen Elektroautos im Dezember 2021 hatte Toyota in der hinteren Reihe den kleinen namenlosen Sportwagen versteckt. Der scheint auf der Japan Mobility Show 2023 als Concept Car unter dem Namen Toyota FT-Se einen neuen Anlauf zu nehmen.

Die seinerzeit gezeigte Studie zeichnete sich bereits durch eine aggressive Front mit schmalen LED-Scheinwerfern und einer massiven Schürze aus. Die Kotflügel ragten weit nach oben und konturierten so die vordere Haube mit dem zentralen Toyota-Logo. An der Seite zeigten sich außerdem noch starke Sicken und tiefe Aero-Öffnungen vor den hinteren Radhäusern. Der Toyota-Sportwagen war damals schon als Zweisitzer und als Targa-Modell ausgelegt. Kurze Überhänge und Aero-Leichtbleche am Heck rundeten das sportliche Design ab.

Weiterentwickelte Grundform

Das für Tokio angekündigte Concept Car FT-Se trägt zwar die gleiche Grundform, zeigt sich auf den ersten beiden Teaserbildern aber in verschiedenen Teilen weiterentwickelt. Toyota betont die breite und niedrige Silhouette, die vor allem den Luftwiderstand reduzieren soll. Die Lufteinlässe an den Flanken scheinen verschwunden zu sein. Das Targadach ersetzt ein festes Glasdach, das bis zum Heck reicht, auf dem die beiden Einzelflügel einem über die gesamte Breite reichenden Bürzel weichen mussten. L-förmige LED-Leuchten starten in kleinen senkrechten Finnen und laufen fast bis zur Fahrzeugmitte. Darunter öffnet sich ein mächtiges Entlüftungsgitter. Das Untergeschoss wird von einem riesigen Diffusor-Element bestimmt.

Der Blick ins Cockpit offenbart ein quasi viereckiges Lenkrad, das von kleinen Displays flankiert wird. Das Kombiinstrument setzt ebenfalls auf ein Digital-Display. Toyota setzt am FT-Se allerdings weiter auf herkömmliche Rückspiegel.

Toyota MR2-Erbe mit Feststoff-Akkus?

Keine Informationen gibt es zur möglichen Elektro-Antriebstechnik. Möglich ist, dass Toyota bei dem Sportwagen auf die E-TNGA-Plattform setzt, die auch der BZ4X und die weiteren Mitglieder der neuen BZ-Familie verwenden. Aktuell soll diese Plattform bei sieben Modellen zum Einsatz kommen. Fünf BZ-Toyotas sind gesetzt, dazu kommen noch zwei Lexus-Stromer als Full-Size-SUV und Lexus RZ 450e. Als weiteres Ausschlusskriterium dürfte auch das Antriebs-Layout gelten. Die E-TNGA ist für Front- sowie Allradantrieb ausgelegt.

Im Sportwagen-Segment dürfte Toyota eher auf Hinterradantrieb und optional auf Allrad setzen. Zudem verspricht der gezeigte Prototyp eine flache Bauweise und ein Fahrzeug-Layout, das an ein Mittelmotor-Modell erinnert. Entsprechend dürften die Batterie-Stacks nicht im Unterboden, sondern gestapelt hinter den beiden Passagieren verbaut werden. Auch könnten in dem Sportwagen als eines der ersten Modelle von Toyota Feststoff-Akkus Einzug halten.

Toyota-Wunsch nach drei Sportwagen-Brüdern

Bereits seit Jahren wabert ein Revival des Toyota MR2 (zum Fahrbericht) durch die Gerüchteküche. Geschürt durch die Studie S-FR Concept, das auf der Tokio Motor Show 2015 präsentiert wurde und die wiederkehrenden Andeutungen von Ex-Toyota-Boss Toyoda. Der bekennende Sportwagen-Fan äußerte mehrfach in diversen Interviews den Wunsch, die drei Brüder Supra, Celica und MR2 neu aufzulegen. Der Supra ist schon länger am Start, der GR86 darf als Pendant zur Celica gelten – was fehlt, ist der MR2-Nachfolger. Auch Toyotas-Chefingenieur Tesuya Tada hatte bereits 2018 davon geschwärmt, ein elektrischer MR2 wäre "attraktiv", wenngleich für ihn das Gewicht eine entscheidende Rolle spielen würde.

Der Toyota MR2 wurde in drei Generationen von 1984 bis 2007 gebaut. Der zweisitzigen Mittelmotor-Sportwagen mit Heckantrieb wurde in der letzten W3-Ausführung von einem Vierzylinder mit 1,8 Litern Hubraum und 140 PS befeuert.