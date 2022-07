Schon seit einigen Jahren bietet die Firma Visu erfolgreich Campingmöbel-Module (hier im Überblick) zum Ausbau für Vans und Transporter an. Im Heimatland Tschechien kooperiert die Firma mit Toyota.

Den Proace Verso kann man dort direkt mit Visu-Campingmodulen bestellen. Als nächsten Schritt präsentiert Visu jetzt ein ganzen, zum Campervan umgestylten Toyota Proace.

Visu Concept One: Ausbau für zwei Personen

Der sogenannte Concept One will mit den Vorurteilen aufräumen, Camping sei unkomfortabel und spießig. Lässig fährt das umgestaltete Concept-Car mit Piano-Black-Frontmaske vor. Von außen erkennt man zunächst nicht, dass es sich bei dem Van auf Toyota Proace Verso um einen Campingbus handelt. Er hat kein Aufstelldach oder auffällige Merkmale im Design, sondern wirkt einfach sportlich.

Im Inneren ist der Visu Concept One jedoch komplett auf Komfort getrimmt. Eine zweite Bordbatterie und Verdunklung aller Fenster ist in dem Showcar mitgeliefert. Campingmöbel passen perfekt in die Stauräume unter der Schlafsitzbank. Eine innovative Markisenlösung verspricht Visu ebenfalls. Sie soll das Fahrzeug nicht unnötig weiter in die Höhe wachsen lassen.

Im Heckauszug verbirgt sie eine Küchenzeile. Ist die Heckklappe nach oben geöffnet, bietet sie Regen- und Sonnenschutz und man kann hinter dem Fahrzeug stehend nicht nur kochen: Denn es ist ein Gasgrill direkt im Auszug verbaut, mit dem Concept One lässt sich also tadellos grillen.

Wohn- und Fahrkomfort im Toyota Proace

Der Campervan legt Wert auf hochwertige Produkte. Qualitätsbettwäsche einer bekannten tschechischen Bettenmarke und eine hippe Kaffeezubereitungsmöglichkeit sind ebenfalls an Bord – so soll man sich auf der Schlafsitzbank hinten gut betten und am Morgen das erste Heißgetränk genießen können.

Da die Schlafsitzbank gleichzeitig als Sitzgruppe mit zwei Längsbänken dient, lässt sich der Toyota Proace auch als Workation-Auto (die Kombi aus Work und Vacation) nutzen und digitale NomandInnen finden in ihm, ihr Büro für unterwegs.

Da der Campervan unter fünf Metern lang und 1,90 Meter hoch ist, soll er voll alltagstauglich sein und auch in enge Tiefgaragen passen. Ein Achtgang-Automatikgetriebe bringt der Visu Concept One mit und dazu 178 PS Motorenstärke.

Das Basisfahrzeug ist zwar keine so prototypische Campingbus-Grundlage, wie es vielleicht der VW Bus ist. Dass sich der Toyota Proace als Campingfahrzeug eignet, haben schon andere Caravaning-Firmen bewiesen. Mit dem Crosscamp hat Hymer bereits 2019 einen Toyota-Ausbau gewagt, der bis heute erhältlich ist. Zusammen mit Dachzelt und Modulmöbel hat promobil das Fahrzeug bereits getestet.