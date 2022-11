Sauna, Thermalbad und Whirlpool – das klingt vor allem verlockend, wenn's draußen kalt und ungemütlich wird. promobil zeigt 10 Thermen in Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, bei denen man Wärme tanken und die Seele baumeln lassen kann. Plus: Ein Stellplatz fürs Wohnmobil ist ganz in der Nähe.

Einmal ab in die Therme zum Wärme, Entspannung und neue Energie tanken! Ob Sie dafür solehaltige Becken, heilendes Thermalwasser, eine Schwitzkur in der Sauna oder alle drei Dinge bevorzugen, ist egal. Für jeden Geschmack ist eine passende Therme in unserer Liste zu finden.

Das beste daran: Nach dem Aufenthalt in der Therme ist der Weg ins eigenen Bett nie weiter als 10 Minuten Fußweg ist (bis auf die Saunen in Mageburg und Berlin). Die folgenden Thermen haben einen Wohnmobil-Stellplatz ganz in der Nähe.

Thermen mit Wohnmobil-Stellplätzen in Ostdeutschland

Vielfältiger Osten: Von der Karpatensauna bis zur Moorsauna – die Bundesländer im Osten der Republik bieten zahlreiche Thermen-Erlebnisse.

Bad Belzig: Stein-Therme

Auf 750 Quadratmetern bietet die Stein-Therme in Brandenburg sechs Thermalsole- und Warmwasserbecken. Sieben Saunen von 42 bis 95 Grad Celsius stehen zur Auswahl, darunter die Gradiersauna, in der Sole über Schwarzdornreisig rieselt und gesundheitsfördernd wirkt. Zum Entspannen stehen mehrere Ruhebereiche und ein Licht-Klang-Raum bereit. Einmal im Monat findet die sogenannte "Mondscheinsauna" statt. steintherme.de.

In Bad Belzig befinden sich die Stellplätze direkt neben der Therme. Ein User in der Stellplatz-Radar-App bewertet wie folgt: "Der Stellplatz ist schon sehr gut, aber auch hier wurden die Preise angepasst. 11,- € pro Nacht inkl. Kursbeitrag von 1,50 für eine Person und incl. Abwasserentsorgung"

Bad Elster: Albert Bad

Schweben wie im Toten Meer – das können vom Alltag gestresste Menschen im sächsischen Vogtlandkreis. Das heilkräftige und hoch konzentrierte Salzwasser aus dem 1.200 Meter tief unter dem Staatsbad liegenden Urmeer speist in der 2015 eröffneten Soletherme drei Becken und hilft beim Entspannen. Nicht nur ein prickelndes Kohlensäure-Sprudelbad in der historischen Königskabine, sondern auch viele moderne Entspannungs-, Wohlfühl- und Therapieangebote warten im benachbarten Albert-Bad. Zum stressfreien Flanieren laden die historischen Parkanlagen ein, die sich seit 2021 jeden Abend in eine ganzjährig zu bestaunende Lichterwelt verwandeln. Es gibt einen Stellplatz direkt an der Therme in Bad Elster und einen kostenlosen, jedoch unversorgten im nahegelegenen Adorf. Weitere Infos unter saechsische-staatsbaeder.de

Ein kurzer Fußweg von 200 Metern trennen die Therme und den Stellplatz. Perfekt für den kurzen Aufenthalt: "Für einen Besuch in der wunderschönen Therme ist der Platz für 1-2 Tage für uns absolut ausreichend. Das Parkhaus ist abends und nachts ruhig. Mit 8 m Länge hat unser Wohnmobil auch gepasst. Einkaufen und Essen in der Nähe ist perfekt."

Bad Frankenhausen: Kyffhäuser Therme

Die Sole in Bad Frankenhausen in Thüringen eignet sich perfekt für eine Heilfastenkur. Auch ohne Fasten kann man die Highlights der Therme genießen: Totes-Meer-Salzgrotte und ein Panoramaruheraum. Alle 30 Minuten findet ein anderer Aufguss in einer der Innen- oder Außengelände-Saunen statt. Am heißesten wird's übrigens in der Erdsauna mit 100 Grad Wärme und einem romantischen Kaminfeuer. Die Sole-Landschaft eignet sich mit Attraktionen und Wasserwelt für Klein und Groß. kyffhaeuser-therme.de

Stellplatz und Therme sind unter derseöbem Adresse zu finden. Ein User schreibt das über den Stellplatz: "Perfekter, geräumiger Stellplatz für einen Besuch der Therme und der netten Altstadt."

Bad Langensalza: Friederiken Therme

Die heilende Quelle mit ihren Wirkstoffen Schwefel-, Sole und Trinkheilwasser, bietet Erholung und Entspannung. Das umfangreiche Wellnessangebot und die großzügigen Bade- und Saunalandschaften machen die Therme zum Herzstück der Kur- und Wellnessangebote im thüringischen Unstrut-Hainich-Kreis. Gäste mit rheumatischen Beschwerden, Arthrose, Hautkrankheiten und Erkrankungen des Bewegungsapparates können Physiotherapie dort buchen. friederikentherme.de

In 550 Metern erreichen Sie die Friederiken Therme von Ihrem Stellplatz. Der Stellplatz ist für 16 Wohnmobile geeignet und überwiegend eben mit teilweise schattigen Plätzen. Sie können auch mit einem etwas größeren Fahrzeug anreisen: "Platz ist auch für große Wohnmobile und Womo mit Anhänger geeignet. Stellplätze sehr schräg, liegt an zwei stark befahrenen Straßen und es ist auch nachts laut.Vorteil: Nähe zur Therme und zur Stadt."

Bad Lobenstein: Ardesia-Therme

Ein großes Thermalbecken, Kaltbecken, Whirlpool sowie Außenbecken mit Strömungskanal und ein Wasserfall machen den Badetempel im Moorbad am Thüringer Meer aus. Der Saunabereich bietet zwei klassische finnische Saunen, ein Dampfbad, die Biosauna sowie eine Moorsauna und selbstverständlich auch Ruheräume, Solarien und eine Saunabar. Jeden Donnerstag findet ein Wellness-Abend mit Aufgüssen, kleinen Überraschungen und Massagen zum Sonderpreis statt. ardesia-therme.de

Der Stellplatz liegt direkt an der Therme. Die Kombi aus Stellplatz und Therme spart Geld: "Wir haben 5 Euro pauschal für den Stellplatz bezahlt, konnten dafür entsorgen und auffüllen. Die Zeiten dafür sind von 9.30-10.30 und 16.30-17.30. Kurtaxe ist auch ab dem ersten Abend zu bezahlen. Wenn man in die Terme möchte, bekommt man 10% auf den Eintritt"

Bad Saarow: Bad Saarow-Therme

Die moderne Therme im Oder-Spree-Kreis in Brandenburg verspricht einen hohen Erholungsfaktor. Das Thermalsolebad ist in zwei Bereiche eingeteilt: Der Innenbereich mit 35 Grad warmem Becken und einer Solekonzentration von 3 Prozent, sowie mit vier Whirlpools und spektakulärem Stimmungsbad mit Lichtspielen und Unterwassermusik. Der Außenbereich hat ein Becken mit sportlichen 28 Grad. Auch im Saunabereich ist einiges geboten, das Highlight ist die Panoramasauna. Zusätzlich bieten es die KeloSauna, SalzSauna und Brotbackstube Gelegenheit zum angenehmen Schwitzen. therme.bad-saarow.de

In Bad Saarow sind Therme und Stellplatz etwas weiter voneinander entfernt: Ein 10-Minuten-Spaziergang liegt zwischen den beiden. Der Stellplatz ist eher einfach gehalten "Das kann man nicht als Stellplatz bezeichnen , eher als Parkstreifen zwischen Bäumen."

Nur 8 Minuten Autofahrt liegt direkt am Ufer des Scharmützelsees der Wohnmobil-Stellplatz in Diensdorf-Radlow.

Bad Wilsnack: Kristalltherme

Urlaubsfeeling wie am Mittelmeer ist auch Nordwesten Brandenburgs in der Prignitz möglich: Mediterrane Pflanzen, heller Marmor und warme Farben zeichnen die Kristalltherme aus. Eine Besonderheit ist das Soleaußenbecken mit einer Wassertemperatur von 34 Grad. In dieser Heilsole kann man wegen des Auftriebs schweben wie im Toten Meer. Zehn Saunen und Dampfbäder runden das Angebot ab. Ein Highlight ist die großzügige Edelstein-Meditationsgrotte. kristalltherme-bad-wilsnack.de

Direkt an der Therme können Wohnmobil-Gäste übernachten. Ein User bewertet den Stellplatz sehr positiv: "Idealer Platz für einen Thermen-Besuch. Ebene Stellfläche. Therme nach Renovierung sehr schön, besonders das Becken mit einem Solegehalt von 24% ist super. Ein Netto Markt ist gut 350 m entfernt. Die Bahnstrecke ist hörbar aber erträglich. Nachts ist es ruhig."

Berlin: Finn-Float

Ein ganz besonderes Sauna-Erlebnis kann man auf dem Müggelsee am östlichen Stadtrand von Berlin buchen: Das Finn-Float ist ein schwimmendes Floß mit einer finnischen Sauna an Bord. Der Warmwasser-Kessel sorgt für Temperaturen bis zu 90 Grad. Aus den Fenstern der Holzsauna aus Naturmaterialien blickt man auf den See und den umliegenden Wald. Die skandinavisch angehauchten Anwendungen verwenden ausschließlich vegane und biologisch produzierte Zutaten. finnfloat.de

Etwa 10 Minuten Autofahrt vom Müggelsee ist der Wohnmobilstellplatz historisches Fährhaus Wendenschloss an der Dahme entfernt. "Alles war immer sauber und gepflegt. Das Personal vom Fährhaus ist total nett und hilfsbereit. Wir können den Platz nur weiterempfehlen und kommen immer gerne wieder. Was leider noch fehlt, ist eine Badeleiter am Bootssteg."

Luckenwalde: Fläming-Therme

Die Fläming-Therme in Brandenburg ist ein Paradies für Sauna-Fans: Der Saunabereich wurde mit dem Qualitätskennzeichen "Sauna Premium 5 Sterne" ausgezeichnet und verspricht erholsame Stunden in den Saunen, dem Warmsprudelbecken oder der Kaminecke. Im Außenbereich finden BesucherInnen zwei ganz besondere Attraktionen: Die Karpaten-Sauna mit Reisigruten und die Erdsauna Weinbrennerei. Mehr Luftfeuchtigkeit verspricht das römische Dampfbad. Auch das Schwimmen und Planschen kommt in der Therme nicht zu kurz: im Schwimm- und Badebereich stehen Rutschen, Whirlpools, ein Sportbad und ein Erlebnisbad bereit. flaeming-therme.de

In Luckenwalde ist die Therme und der Stellplatz keine 50 Meter voneinander entfernt. Für eine Nacht ist der Stellplatz gut geeignet: "Kostenloser Parkplatz, daher keine Infrastruktur. Zum Besuch der Therme und als Zwischenstopp völlig ausreichend. Ruhig, leicht geneigt, für eine Nacht ok."

Magdeburg: Nemo

In der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt steht die Bade- und Saunawelt Nemo für Gäste bereit, die entweder Nervenkitzel oder -Entspannung suchen. Im Innenbereich gibt's zwei Dampfbäder und zwei Saunen, im Außenbereich kann man relaxen oder in der 90 Grad heißen Blockhaus-Sauna aus Keloholz ins Schwitzen kommen. Ganzjährig locken Klein und Groß ein Rutschenparadies mit unter anderem einer Black-Hole-Rutsche, ein Sportbecken und eine Kindererlebniswelt. Im Sommer gibt's einen großen Badebereich draußen. nemo-magdeburg.de

Nicht direkt an der Therme, aber nur 2 Kilometer entfernt liegt der Wohnmobilstellplatz am Winterhafen: "Platz am Wasser, hat alles, zwar im Container, ist aber ausreichend. Reinfahren wenn Platz ist, am Automaten einchecken, klappte sehr gut. Wer zuerst kommt steht am Wasser mit "Privatveranda", der Rest in 2.Reihe, ist auch noch gut. Ca. 20min Fußweg bis zur Innenstadt."

Templin: Natur-Therme

Die 2020 umgebaute Therme in der Uckermark lässt Sie den Besuch mit allen Sinnen genießen. Vier Saunen im Innenbereich und drei im Saunagarten warten hier auf Erholungssuchende. Zum buchbaren Aufgebot gehören neben Massagen, Ayurveda-Behandlungen und Zeremonien auch Bäder in der Schwerelosigkeit des Wasserbettes und Kosmetikanwendungen. Zwischen 10 und 20 Uhr gibt's stündlich einen Aufguss. naturthermetemplin.de

Stellplatz und Therme liegen direkt nebeneinander. Der Stellplatz liegt am Waldrand, wodurch viele schattige Stellplätze zur Verfügung stehen. In der Stellplatz-Radar-App wird der Stellplatz im Juli 2022 wie folgt beschrieben: "Während unseres Aufenthaltes war es sauber und ruhig. Das ist ein clever angelegter Stellplatz und kein Campingplatz, trotzdem jeden Euro wert."

Wolkenstein: Silber-Therme

Drei Becken mit Temperaturen von 32-34 Grad plus eine Vitaoase, die Sie Hochgebirgs- oder Meeresklima erleben lässt – so abwechslungsreich geht's in Wolkeinstein-Warmbad in Sachsen zu. Wollen Sie komplett runterfahren, sollten Sie die Ruheräume besuchen, die im erzgebirgischen Ambiente eingerichtet sind. www.warmbad.de

Der kleine gebührenpflichtige Stellplatz für 5 Wohnmobile, bietet ebene Flächen mit festem Untergrund. und liegt direkt neben der Therme. Ein User der Stellplatz-Radar-App beschreibt den Platz so: "Einfachster Stellplatz an einer prima Therme mit kleiner Saunalandschaft. Sehr ruhig."