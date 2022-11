Im Westen der Republick locken verschiedene Thermen von Kleinblittersdorf bis Bad Soden-Saalmünster mit warmem, heilendem Wasser. Dank Reisemobil-Stellplätzen in der Nähe sind viele Bäder für alle Sauna-Fans mit Campingfahrzeug der perfekte Wellness-Ort für einen Kurzurlaub.

Die meisten Thermen glänzen aber nicht nur durch ihre Wasserbecken. Auch Dampfbäder, Saunen oder auch Infrarot Kammern gehören zum Entspannungsangebot. Was bei einem Wellness-Tag und nach einer langen Wohnmobil-Fahrt nicht fehlen darf, sind Massagen die Verspannungen im ganzen Körper lösen.

Thermen mit Stellplätzen in Westdeutschland

In Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gibt es zahlreiche Kurorte und Thermen, die sich über mobile Gäste freuen.

Bad Bergzabern: Südpfalz-Therme

Einmal tief durchatmen – dafür empfiehlt sich beispielsweise die Salzgrotte der Therme im Landkreis Südliche Weinstraße. Ebenfalls sehr heilsam soll das Wasser aus 450 Metern Tiefe sein, das sowohl im Innen- wie Außenbereich auf angenehme 32 Grad Celsius temperiert ist. Noch wärmer wird's in der 1.500 Quadratmeter großen Saunalandschaft mit Wald-, Wiesen-, Rosen- oder Rieslingsauna. Im Dampfbad kann man Salz- und Honiganwendungen genießen. suedpfalz-therme.de

Nur 10 Minuten zu Fuß entfernt liegt dieser Stellplatz, der erst kürzlich seine Preise erhöht hat. "Netter Stellplatz direkt in der Stadt. Die Ver-Entsorgung ist ganz neu es gibt einen Bodeneinlass und die Möglichkeit auch kleine Mengen Wasser zu entnehmen."

Bad Driburg: Driburg Therme

Neben dem staatlich anerkannten Heilwasser in den Thermal-Innen- und -Außenbecken steht Gästen der Driburg Therme eine weitläufige Saunalandschaft mit Saunen, Dampfbädern und Farblicht-Therapie zur Verfügung. Infrarotkabinen, zwei Thermalwasserruhebecken sowie im Außenbereich eine Erdsauna und Biotopsauna runden das abwechslungsreiche Angebot im Ort Bad Driburg in NRW in der Nähe des Teutoburger Waldes ab. driburg-therme.de

Therme und Stellplatz liegen keine 50 Meter auseinander. Ein User schreibt: "Platz könnte etwas größer sein. Freundliche Anmeldung in der Therme – zur Stadt mit guter Restauration 15 min – Zugaben mit der Kurkarte vorbildlich mit vielen Vergünstigungen"

Bad Endbach: Lahn-Dill-Bergland-Therme

Eine Therme mit 5-Sterne-Zertifizierung und Premium Sauna-Landschaft ist die Lahn-Dill-Bergland-Therme in der Nähe von Marburg in Hessen. Das Highlight der Therme ist die Totes-Meer-Salzgrotte. Doch auch der Badebereich lässt sich sehen: Das Thermalwasserbecken hat eine Temperatur von 34 Grad und wird zweimal täglich im Rahmen einer Aufsalzungszeremonie induziert. Auch im Außenbereich gibt es ein 33 Grad warmes Becken, das in den kalten Monaten beliebt ist. Die Sauna-Landschaft erstreckt sich auf über 2.500 Quadratmetern und hat verschiedene Themensaunen sowie einen Saunagarten mit Unterwasser-Barfuß-Pfad. lahn-dill-bergland-therme.de

210 Meter Fußweg müssen Sie auf sich nehmen um vom Stellplatz bis zur Therme zu kommen. Eine sehr positive Bewertung lautet wie folgt: "Wir standen hier für eine Nacht. Alles vorhanden was benötigt wird. Anmeldung und Schlüssel zur Toilettenentleerung in der Therme. Essen kann man spitzenmäßig im Lokal der Therme. Gegenüber 3 Discounter. Die Straße ist in Hörweite, aber erträglich."

Bad Karlshafen: Weser-Therme

Direkt an der Weser liegt die Weser-Therme im Landkreis Kassel, die aus einer Thermen- und Saunawelt besteht. In der Thermenwelt liegt der Schwerpunkt auf verschiedenen Solebecken im Innen- und Außenbereich, die zwischen 33 und 36 Grad warm sind und einen Solegehalt von 1,5 bis 5 Prozent haben. Von mediterranem Ambiente umgeben, können Gäste auch in Whirlpools oder der Edelstein-besetzten Ruhegrotte entspannen. Im Außenbereich gibt es ein Gradierwerk. Die Saunawelt ist mit einem Innen- und Außenbecken ausgestattet, wobei fünf Saunen und zwei Dampfbäder innen und drei Saunen außen gelegen sind. Eine Besonderheit ist dabei die Bootssauna, die sich auf der Weser befindet. wesertherme.de

Von den Stellplätzen bis zur Therme sind es 850 Meter an der Weser entlang. In der Stellplatz-Radar-App schreibt ein User: "Stellplatz in hervorragender Lage, an der Weser. Achtung: erst anmelden, sonst ist der ausgesuchte Platz bereits vergeben. Toiletten, Duschen und Spülgelegenheit können auf dem CP genutzt werden. Darum ist der Preis von 17 € OK. Brötchenservice am Platz oder beim Supermarkt. Restaurant geschlossen, die Stadt ist zu Fuß schnell erreicht."

Bad König: Odenwald-Therme

Ob Wildwasserkanal, Geysire oder Wasserkanone: Langweilig wird es in der südhessischen Thermalbadewelt nicht. Die Innen- und Außenbecken sind durch einen Schwimmkanal verbunden, dem grenzenlosen Vergnügen steht also nichts im Weg. Das Saunaland wartet unter anderem mit Kräutersauna und Aromabad auf. Donnerstags findet außerdem eine kostenlose Klangschalen Entspannung statt. odenwald-therme.de

Keine 3 Minuten und 200 Meter trennen in Bad König, die Stellplätze und die Therme. Aber Vorsicht bei langen Wohnmobilen: "Etwas in die Jahre gekommen. Plätze viel zu klein, nur für kurze WoMo geeignet. Platz auch sehr schräg. Man könnte mehr daraus machen. Das Bad ist sehr teuer für das was Angeboten wird."

Bad Soden-Salmünster: Spessart Therme

Im Sommer kann hier nicht nur entspannt werden! Das saisonal geöffnete Wellenbad in Hessen bringt vor allem den Kindern einen Riesenspaß. Trotzdem kommt die Entspannung in der Therme, Sauna, Salzgrotte oder auch im Wellnessbereich nicht zu kurz. An ausgewählten Tagen legt die Sauna eine Nachtschicht ein, die dann bis 1:30 Uhr morgens geöffnet ist. spessart-therme.de

Der für Reisemobile angelegte Stellplatz überzeugt mit überwiegend ebenen und befestigtem Untergrund. 550 Meter ist der Stellplatz von der Therme entfernt. Ein User schreibt: "Waren leider nur 2 Tage auf dem sehr schön neu angelegtem Stellplatz sehr zentrumsnah und trotzdem ruhig👍😊 Personal an der Thermenkasse und Touristinfo waren sehr nett und freundlich wir kommen sehr gerne wieder."

Bad Sulzulfen: VitalSol Therme

Einen Besuch wert ist auch die VitalSol Therme im Kneippkurort im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe. Die Therme besitzt 6 Innen- und 2 Außenpools mit einer Wasserfläche von 1.700 Quadratmetern. Im Intensivsolebecken erlebt man dank des 12-prozentigem Solegehalts ein Gefühl der Schwerelosigkeit, eines der Becken im Außenbereich ist sogar ein großzügiger Infinitypool. Im Inneren sind eine Soleinhalation und ein Dampfbad beheimatet. Das Herzstück der VitalSol Therme ist der SaunaPark: auf 6.000 Quadratmetern kommen Fans des gepflegten Schwitzens in den Genuss von fünf verschiedenen Saunen, wobei drei Kelohäuser im Außenbereich liegen. Ein Highlight ist die SeeSauna mit Naturbadeteich. vitasol.de

In Bad Sulzulfen beträgt die Entfernung zwischen Stellplatz und Therme 240 Meter. Ein Stammgast kommentiert: "Super Lage zur Therme. Zum Ortskern muss man schon 20 min laufen. Sehr ruhig, top Ausstattung. Wir sind Stammgäste und kommen wieder."

Breuna: Märchenland-Therme

Eine Therme für jeden ist die Märchenland-Therme in Nordhessen auf jeden Fall. Das familiäre Angebot für groß und klein, bietet Erholung und Entspannung. Die Preise sind nicht an Zeiten gebunden, was das Entspannen nochmals einfacher macht. Durch das Bistro können in Breuna ganze Tage mit der Familie verbracht werden. maerchenlandthermebreuna.de

Am Ostrand von Breuna und keine 50 Meter von der Therme entfernt liegt der teilweise schattige und großteils ebene Stellplatz. Die Therme wird wie folgt beschrieben: "Super nettes Personal an der Therme. Die kleine Therme ist eher eine Saunalandschaft mit Schwimmbad. Werden wieder kommen."

Mehr zur hessischen Märchenstraße lesen Sie hier.

Bochum: Medi Therme

In der Medi Therme ist das Saunieren und Baden ausschließlich Textilfrei erlaubt. Im Bistrobereich ist ein Bademantel jedoch zwingend notwendig. In der Ruhrgebiet-Metropole Bochum stehen 16 unterschiedlichen Saunen, Dampfbädern, In- und Outdoorpools, sowie dem Solebecken auch modernste Solarien zur Verfügung. Scheint die Sonne, kann man sie in der 10.000 Quadratmeter großen Gartenanlage genießen. meditherme.de

Der Stellplatz direkt neben der Therme ist ist überwiegend eben und liegt auf einem asphaltierten Parkplatz. Ein User ist nicht zufrieden mit dem Stellplatz: "Hier wird nichts geboten; einfacher Parkplatz!!! Pkws sind kostenlos und WoMo-listen werden abgezockt. Beim Eintritt kein Preisnachlass, nur Verleih von Bademantel und Handtuch preislich gemindert. 50 m weiter großer Parkplatz am Ruhr Park kostenlos!"

Euskirchen: Thermen & Badewelt

Die Thermen & Badewelt im Rheinland ist ein Paradies für Sauna-LiebhaberInnen: 10 individuelle Saunen mit spannenden Themen wie Koi, Tropen, Taj Mahal oder Holzstadl sorgen für abwechslungsreiche Aufgüsse und Zeremonien. Ergänzt wird der Spa-Bereich von der Blauen Lagune mit 33 Grad Wassertemperatur, einer Massage-Oase und einer Cocktailbar. Auch das Palmenparadies hat einiges zu bieten: Whirlpools, Südseeströmung und ein Außenbecken. Darüber hinaus kann man im Mineralbecken Totes Meer die Schwerelosigkeit erleben. Auch das Calcium-Lithium-Becken und das Selen-Becken versprechen tolle Effekte auf den Körper. badewelt-euskirchen.de

Stellplatz und Therme stehen direkt nebeneinander: "Ganz einfacher Schotter-Platz für max. 15 Mobile sehr halbherzig angelegt. Therme ist dafür umso schöner und so lohnt ein Besuch auf jeden Fall."

Erwitte/Bad Westernkotten: Hellweg-Sole-Thermen

Am Gradierwerk in Erwitte im Landkreis Soest können ReisemobilistInnen eine Freiluft-Inhalation genießen. In der Therme kann man sich im Innen- und Außenpool treiben lassen oder in einer der sechs Saunen entspannen. ein besonderes Naturheilmittel sind die Moorpackungen, die direkt aus der Region stammen. In Innen- und Außenbecken, Whirlpools oder Sprudelbad lässt es sich bei angenehmen 32-34 Grad Wassertemperatur entspannen. Das mit dreiprozentiger Natursole angereicherte Wasser soll der Gesundheit sehr zuträglich sein. hellweg-sole-thermen.de

Direkt am Kurpark liegt der Stellplatz im Stadtteil Bad Westernkotten. Nur 4 Minuten zu Fuß trennen die Therme und den Stellplatz. Ein User in der Stellplatz-Radar-App schreibt: "Sehr schöner, sauberer und ruhiger Platz mit viel Platz um einen herum. Geschotterte Wiese. Wasser gegen Gebühr, Entsorgung vorhanden. Platzbetreiber sehr nett. Kassenautomat sehr sensibel🤣"

Herbstein: Vulkan-Therme

Der Naturpark Vulkanregion Vogelsberg in Hessen überzeugt nicht nur durch die unberührte Landschaft und durch die große Vielfalt der Tierarten. Für einen Nachmittag zum Herunterkommen ist die Vulkan-Therme der perfekte Ort für ThermenliebhaberInnen. Inmitten einer intakten Naturlandschaft können Gäste sich entspannen und erholen. herbstein.de

Der dazugehörige Stellplatz ist für Reisemobile angelegt und befindet sich am Waldrand. Eine Bewertung schreibt: "Platz liegt fussläufig nahe an der Vulkan-Therme. Dort bestehen Möglichkeiten zum baden, duschen und es gibt auch für Wohnmobilisten die Möglichkeit, die Toilette zu nutzen. Außerdem kann man dort Kaffee und Kuchen genießen. Aber Achtung: Öffnungszeiten der Therme beachten! Es gibt von hier gute Wandermöglichkeiten. Auf jeden Fall einen WE-Ausflug wert."

Kleinblittersdorf: Saarland Therme

Die arabisch und marokkanisch angehauchte Architektur lässt die Therme mit viel Sonnenlicht durchströmen. Der Orient ist im Saarland nicht weit entfernt, wenn beim Entspannen die Mosaike ins Auge fallen, die im ganzen Bad verteilt sind. Neben neun Saunen, mehreren Becken und einem Solebad kann man sich bei einer Anwendung verwöhnen lassen. Mit gekonnter Massagegriffen und verschieden Techniken sollen so alle Verspannungen gelöst werden. saarland-therme.de

Der Wohnmobilpark liegt direkt an der Therme. Ein User schriebt eine sehr positive Bewertung: "Ein super Stellplatz mit großen Parzellen. Super netter Empfang. Unschlagbar die Nähe zur Therme. Spielplatz, Adventure Golf und Bliesgau-Hütte am Platz. Wir kommen immer wieder sehr gerne hier her."

Weitere Thermen mit Wohnmobil-Stellplätzen finden Sie hier: