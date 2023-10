Moderne Kennzeichen an alten Autos wirken immer irgendwie deplatziert. Das fanden schon lange auch Oldtimer-Liebhaber in Italien. Mit viel Liebe zum Detail und zum Teil auch erheblichem finanziellem Aufwand werden alte Autos in ihren Ur-Zustand versetzt, und dann pappen da moderne Kennzeichen an Front und Heck.

Verordnung ließ drei Jahre auf sich warten

Weil sich auch der italienische Staat dieser Ansicht anschloss, wurde bereits im Haushaltsgesetz 2021 eine entsprechende Änderung der italienischen Straßenverkehrsordnung beschlossen. Eine detaillierte Umsetzung des Beschlusses blieb dann jedoch aus. Erst am 4. August 2023 wurde die lange erwartete Durchführungsverordnung vom italienischen Ministerium für Verkehr und Infrastruktur erlassen. Mit der Veröffentlichung im italienischen Amtsblatt am 26. September 2023 war sie dann rechtskräftig. Wirklich in Kraft tritt sie allerdings erst nach der gesetzlich vorgeschriebenen Wartezeit von 60 Tagen – sprich am 26. November 2023.

Ab diesem Zeitpunkt können italienische Autobesitzer für ihren Oldtimer das ursprüngliche Kennzeichen der Erstzulassung neu beantragen. Das trägt dann nicht nur die alte Nummer, sondern es darf auch in der ursprünglichen Darstellungsform am Fahrzeug geführt werden. Damit könnten die alten Kennzeichen mit weißer Schrift auf schwarzem Grund ins Straßenbild zurückkehren. Zum neuen alten Kennzeichen gibt es auch die zur ursprünglichen Erstzulassung passenden Dokumente. "Dieses Projekt ermöglicht es uns, die vollständigste Originalität eines historischen Fahrzeugs wiederherzustellen, das Objekt unserer Leidenschaft und unserer sorgfältigen Restaurierungen", erklärt Alberto Scuro, Präsident des Automotoclub Storico Italiano.

Historische Relevanz muss nachgewiesen werden

Natürlich gibt es – wie eigentlich bei jeder Verordnung – Einschränkungen. Die neue alte Nummer wird nur dann erneut vergeben, wenn sie nicht inzwischen ein anderes Kennzeichen an einem anderen Auto ziert. Wird ein Auto im Zentralregister im Rahmen einer staatlichen Abwrackprämie als verschrottet geführt, dann wird dessen Ur-Kennzeichen ebenfalls nicht mehr als neues altes Nummernschild vergeben. Nicht anspruchsberechtigt sind zudem Personen, die gegenüber dem Staat in Zahlungsrückstand sind.

Möglich sind die neuen alten Kennzeichen für Fahrzeuge von historischem oder Sammlerinteresse. Die entsprechende Eignung müssen die Oldtimer-Besitzer in ihrem Antrag nachweisen. Dabei ist es egal, ob es sich um amtlich abgemeldete oder für den Export bestimmte, neu zugelassene Fahrzeuge oder Exemplare unbekannter Herkunft handelt.

Das Ganze gibt es natürlich nicht umsonst, es handelt sich ja schließlich um einen Verwaltungsakt. Für die Ausgabe eines historischen Kennzeichens für ein Auto werden 549 Euro an Gebühren fällig. Landmaschinen und Motorräder kommen für 274,50 Euro zu einem neuen alten Kennzeichen. Vergünstigungen jedweder Art sind nicht mit dem neuen alten Kennzeichen verknüpft.

