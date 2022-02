Als 940 zuletzt als Neuwagen verkaufte, kostete der Kombi in der üppigen Ausstattung des "Classic"-Modells 49.000 Mark. Kunden konnten wählen, ob sie den 2,3-Liter-Turbo lieber mit 135 oder 165 PS hätten, das kostete das Gleiche. Zwei, drei Pakete mit Extras gab es anzukreuzen, fertig war der Klassiker. Vor einigen Jahren war es noch ohne Probleme möglich, einen guten 940 für wenige Tausend Euro zu finden. Inzwischen haben die Preise angezogen, liegen jedoch selten über 10.000 Euro.

Letzter Volvo mit Hinterradantrieb

Wer’s 1998 verpasst hat, einen ladenneuen 940 Limousine, die mit vierstelliger Laufleistung als praktisch neuwertig gelten darf. Der rot lackierte Viertürer steht ohne Kratzer und Dellen da, Rost findet sich an der sorgfältig konservierten Baureihe ohnehin selten. Die Narbungen und Nähte an Lenkrad, Cockpit und Sitzen lassen keinen Verschleiß erkennen.

Der Motorraum wirkt, als sei der 940 erst kürzlich vom Band gelaufen – und nicht schon am 17.12.1997, wie es in den Daten steht. Am 2. Januar 1998 wurde er mit den Kennzeichen FTC 680 für den Straßenverkehr zugelassen. Statt über schwedische Straßen zu rollen, stand er jedoch meist in einer beheizten Garage, die Sitzpolster unter Schonbezügen verborgen. Regelmäßig gewartet, legte der Volvo seit 2013 nur 224 Kilometer zurück, so das Auktionshaus.

Kaufpreis: 28.370 Euro

Zustand und Laufleistung haben einen Käufer offensichtlich davon überzeugt, 300.000 schwedische Kronen für den Volvo zu bieten. Das ist etwas mehr als das Doppelte des vom Auktionshaus erwarteten Schätzwerts, der bei 120.000 bis 140.000 Kronen lag (11.340 bis 13.230 Euro). Mit umgerechnet 28.370 Euro war dem Höchstbietenden der neuwertige Volvo in etwa das wert, was er 1998 als echter Neuwagen gekostet hätte.