© imago/Ralph Peters



Dos und Don'ts der Bürokleidung

Wie kurz darf die Hose sein? Gehen Flip-Flops im Büro? Und was ist mit Shorts bei Männern? Bei sommerlicher Hitze so viel Stoff wie möglich loszuwerden ist ein natürlicher Wunsch. Was in der Freizeit gut funktioniert, kann im Büro ein Karrierekiller sein. Wir verraten, was erlaubt ist und was nicht!