Das dürfen Lehrer (nicht) tun

Bestimmte Kleidungsstücke sind in der Schule verboten, Trinken ebenso wie die Benutzung des Handys im Schulgebäude oder der Gang auf die Toilette während des Unterrichts – vieles, was Lehrer sagen, gehört zu ihrem Job und ist erlaubt.

Doch einige Praktiken, die sich so manche Lehrer angeeignet haben, sind nach dem Gesetz nicht zulässig. Der Rechtsanwalt Christian Solmecke beantwortet unter anderem bei YouTube Schülerfragen, in unserer Bildershow zeigen wir Ihnen seine Antworten zum Thema "was Lehrer dürfen und was nicht".

Ausschluss von der Klassenfahrt

Von einer Klassenfahrt darf man nur unter bestimmten Umständen ausgeschlossen werden.

So beispielsweise bei schwerwiegendem oder wiederholtem Fehlverhalten des Schülers: die Gefährdung der Rechte anderer und damit die mangelnde Erfüllung der Aufgaben der Schule. Hierzu zählen schwerer Alkoholkonsum, Drogenmissbrauch oder Gewalt gegen Mitschüler.

Doch der Ausschluss darf nicht die erste Maßnahme einer Lehrkraft als Reaktion auf diese Vorkommnisse sein. Zuvor muss versucht werden, mit anderen pädagogischen Maßnahmen, wie dem Suchen eines persönlichen Gesprächs, zum Schüler durchzudringen.

Die nervigsten und witzigsten Lehrersätze:

"Kann mal jemand einen Overheadprojektor holen?"

"Eine gute 3 mit Tendenz zur 2."

"Nicht kippeln!"

"Ein Wort noch und einer von euch sitzt vor dem Lehrerpult!"

"Wer wiederholt nochmal, was wir in der letzten Stunde gemacht haben?"

"Gruppenarbeit! Danach tragen wir die Ergebnisse zusammen.“

"Wenn ihr euch nicht benehmt, dann wird der Rest Hausaufgabe!"

"Bitte melden, wenn ihr was sagen wollt."

"Absolute Ruhe, bitte!"

"Jetzt rede ICH!“

"Das Handy kannst du dir nach der 6. Stunde bei mir abholen!"

"Ich warne euch noch ein letztes Mal!"

"Jetzt konzentriert euch bitte nochmal die letzten Minuten."

"Hefte raus, Test!"

"Ich setze euch gleich auseinander."

"Ihr lernt nicht für die Schule , ihr lernt fürs Leben!"

, ihr lernt fürs Leben!" "Möchtest du das vielleicht der ganzen Klasse erzählen?"

"Ihr geht erst, wenn alles aufgeräumt ist!"

"Wer hat heute Tafeldienst?"

"Dann machen wir eben in der Pause weiter."

"Komm wieder, wenn du dich benehmen kannst."

"Und dabei habe ich schon großzügig benotet!!"

"Du hättest ja auch in der Pause gehen können."

"Jeder Betrugsversuch wird mit einer Sechs geahndet."

wird mit einer Sechs geahndet." "Say it in Englisch!"

"Was in der Klausur drankommt? Alles!"

"Man kann euch durch die ganze Schule hören!"

hören!" "Kaugummi raus!"

"Kennt sich einer von euch mit dem Fernseher aus?"

"Bist du nicht die Schwester von /der Bruder von...?"

"Der Lehrer beendet die Stunde."

"Drei was? Birnen? Äpfel?"

"Es ist eure Pause. Ich hab Zeit."

"Für mich ist es auch die sechste Stunde."

"Ich setz euch gleich auseinander!"

"Ich weiß nicht, wie ihr das nächste Schuljahr schaffen wollt."

schaffen wollt." "Wie schätzt du dich selbst ein?"

"Das fließt alles mit in die Note ein!"

"Ihr seid jetzt in der Oberstufe."

"Ihr werdet im Leben nicht immer einen Taschenrechner dabei haben!"

Misslingen diese, darf von der Möglichkeit des Ausschlusses Gebrauch gemacht werden.

Verbote von Piercings, Tattoos und auffälliger Kleidung

Laut UNICUM ist ein generelles Verbot von Piercings, Tattoos und auffälliger Kleidung an Schule. eher schwierig, denn die Einschränkung wirkt dem Recht auf persönliche Entfaltung entgegen. Daher kommt es auf die einzelnen Schule. an, wie sie mit der Thematik umgehen und was in der Schulordnung steht.

Wenn Sie sich weiter informieren möchten, können Sie das dieses Video oder auch dieses Video von Christian Solmecke zu Dingen, die Lehrer (nicht) dürfen, anschauen.

Hier geht es zu den lustigsten Lehrer-Witzen!