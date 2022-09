Haben Sie auch schon einmal darüber nachgedacht, Aktien zu kaufen, in Bitcoins zu investieren oder sich für eine wertvolle Immobilie zu entscheiden? So verlockend eine Geldanlage auch ist, können Sie in der Finanzwelt auch jede Menge falsch machen. Der bekannte Fondsmanager Peter Frech hat die Fehler, die Anleger und Anlegerinnen begehen können, sogar mit den sieben Todsünden aus dem Christentum verglichen. Wir verraten Ihnen, was diese mit Ihren Finanzen zu tun haben und wie Sie wirklich erfolgreich sein können.

Gerade Anfänger sollten sich umfassend informieren

Der Aktienmarkt kann wie ein wilder Dschungel wirken – vor allem für potenzielle Anleger und Anlegerinnen, die noch keine Berührungspunkte mit dem Thema Investieren haben. Wichtig ist daher, dass Sie sich im Vorfeld umfassend informieren. Lesen Sie passende Ratgeber und aktuelle Zeitungsartikel. Lassen Sie sich von Profis beraten und seien Sie gerade am Anfang besonders vorsichtig. Investieren Sie nicht einfach in Unternehmen, die Ihnen sympathisch sind oder deren Produkte Sie selbst verwenden. Eine größere Rolle als persönliches Interesse spielen die knallharten Fakten. Und: Schauen Sie auch auf unbekanntere Marken als sich für die aktuellen Trends zu entscheiden.

Bleiben Sie bescheiden

Womöglich haben Sie Glück und erzielen schon nach kurzer Zeit große Gewinne. Bleiben Sie dennoch zurückhaltend und bescheiden. Vermeiden Sie es, immer mehr Aktien zu kaufen und sich von Ihrer neuen Leidenschaft und Ihren Emotionen mitreißen zu lassen. Sie sollten versuchen, rational zu handeln. Stecken Sie zudem nicht zu viel Geld in Ihre Investments. Mit Pech stehen Sie am Ende mit komplett leeren Händen da. Ein guter Tipp ist zudem, dass Sie sich nicht zu stark an anderen orientieren und einfach deren Handlungen kopieren. Konzentrieren Sie sich lieber auf sich und Ihre Finanzlage. In unserer Bildershow haben wir Ihnen die sieben Todsünden zusammengefasst, die Sie beim Investieren unbedingt vermeiden sollten.