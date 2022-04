Tipps: Sparen beim Einkaufen, Lebensmitteln und im Haushalt

Sparen klingt für die meisten sofort nach Einschränkung. Dabei muss das gar nicht so sein. Vielmehr geht es darum, sich dem eigenen Kaufverhalten und Konsum bewusst zu werden und sich dementsprechend anzupassen.

Zwar bringt das an manchen Punkten ein gewisses Level an Verzicht mit sich, doch an anderen wiederum war es Unwissen, das vom Sparen abgehalten hat.

So ist es beispielsweise unvorteilhaft, die Heizung vollständig runterzudrehen, wenn man das Haus verlässt. Dann kühlen die Räume ab und müssen danach erst wieder hochgeheizt werden. Effektiver ist es daher, die Temperatur konstant auf circa 16 Grad zu halten.

Weitere Tipps und Tricks zum Sparen finden Sie in unserer Bildershow.

Sparerfolg abhängig von Lebensstil

Wenn Sie ein paar dieser Tipps in Ihr Leben einbauen, haben Sie bereits einen großen Schritt geschafft.

Allerdings ändern solch kleine Veränderungen im Grunde nichts, wenn Sie dem Kreislauf des „Leben auf Pump“ nicht entkommen können. Heutzutage ist es normal, etwas zu sehen, gut zu finden und auch sofort zu kaufen.

Und selbst, wenn die Anschaffung viel zu groß für den eigenen Geldbeutel ist – das Banken- und Kreditsystem machen den Konsum gesellschaftlich möglich.

Der Erfolg Ihrer Sparmaßnahmen ist daher maßgeblich abhängig von Ihrem Lebensstil und Ihrer Einstellung. Generell hilft zunächst einmal die Einstellung, nicht alles sofort besitzen zu müssen, nur weil es gerade gefällt und in diesem Moment gebraucht wird.

Mehrheitlich stellt sich das später als unnötig heraus. Und ist es doch nötig, kann es auch ausgeliehen oder dank Preisvergleich günstiger erworben werden.

Sparen als festes Ziel

Richtig sparen können Sie nur dann, wenn Sie sich bewusst werden, dass Sie nur ein bestimmtes Einkommen zur Verfügung haben und mit diesem zurecht kommen müssen. Mit dieser Denkweise leben Sie nicht über Ihre Verhältnisse.

Möchten Sie dann noch Geld zurücklegen können, brauchen Sie ein festes Ziel, sozusagen eine eingeplante Ausgabe jeden Monat, die wieder auf Ihr eigenes Konto geht.

Arbeitsstunden anders denken

Eine hilfreiche Art und Weise, sich selbst am Einkaufen zu hindern, ist, sich seinen realen Stundenlohn auszurechnen. Denn das, was man im Stundentakt erwirtschaftet, ist nicht unbedingt der Lohn für den realen Arbeits- und Zeitaufwand.

Nehmen Sie daher Ihr monatliches Einkommen und ziehen Sie davon zunächst alle Kosten ab, die Sie für den Job aufwenden, wie beispielsweise Sprit.

Nehmen Sie dann Ihre wöchentlichen Arbeitsstunden und addieren Sie die zusätzliche Zeit obendrauf, die Sie brauchen, um zu Ihrem Arbeitsplatz zu kommen oder die Sie Zuhause noch nebenbei arbeiten.

Das ist dann Ihre reelle Stundenzahl. Dies müssen Sie dann auf das Jahr hochrechnen, Ihren Urlaub abziehen und die Gesamtzahl durch das reale Jahresnetto teilen.

Tatsächlicher Stundenlohn ./h4>

Heraus kommt Ihr tatsächlicher Stundenlohn. So können Sie sich ausrechnen, wie viel Zeit Ihres Lebens tatsächlich in der Tasse Kaffee oder der neuen Hose steckt, die Sie gerade kaufen wollten.

So überdenkt man seine Kaufentscheidungen – und investiert sein Leben nur in Produkte, die es wirklich wert sind.