Es wäre alles so einfach: Möchte eine Frau mit einem Mann zusammen sein, sagt sie ihm das offen und ehrlich. Doch wir alle haben Angst vor Ablehnung und davor, verletzt zu werden. Und so verstecken wir unsere wahren Gefühle viel zu oft.

Doch wie können Sie jetzt herausfinden, ob aus Ihnen und dieser einen Frau mehr werden könnte als gute Freunde oder ein einmaliges Date? Es gibt verschiedene Anzeichen, die darauf hindeuten, dass Ihre neue Lieblingsdame stark an Ihnen interessiert sein könnte. Welche das sind, verraten wir Ihnen im Folgenden.

Ihre Welt dreht sich um Sie

Dass eine Frau Sie toll findet, können Sie an verschiedenen Signalen erkennen. Diese sind mal subtil, häufig aber auch offensichtlich. So beweist die Zeit, die sich eine Frau für Sie nimmt, wie interessiert sie an Ihnen ist.

Verschiebt sie etwa andere Termine oder ignoriert, dass sie noch etwas für die Arbeit vorbereiten muss? Dann ist das ein gutes Zeichen - ebenso wie die Tatsache, dass sie ein großes Thema in all ihren Gesprächen sind. Stellt sie Ihnen zudem viele Fragen und teilt Ihnen jedes Detail über sich mit, dürfen Sie zuversichtlich sein.

Körpersignale deuten auf Anziehung hin

Einige Signale kann eine verliebte Frau kaum unterdrücken, denn diese entstehen ganz unbewusst. Dazu gehört etwa ihre Körperhaltung. Anstatt mit verschränkten Armen vor Ihnen zu sitzen, zeigt sie sich offen und ihnen zugewandt. Die Augen strahlen und sie kann nicht aufhören zu lachen und zu sprechen. Klar, schließlich macht sie Ihre Gegenwart glücklich.

Sind Sie sich immer noch unsicher, ob die Dame sich eine Beziehung mit Ihnen vorstellen kann? Seien Sie mutig und offenbaren Sie ihr Ihre Gefühle. So fällt es der Frau leichter, Ihnen auch ihre Liebe zu gestehen.

Das sind die 50 besten Fragen zum Kennenlernen

Hast du eine Lieblingsband oder einen Lieblingssong?

Hörst du eher auf den Kopf oder auf den Bauch?

Hattest du mal ein besonders schönes Urlaubserlebnis?

Was hältst du von Spiritualität?

Glaubst du an etwas?

Was war das schönste Geburtstagsgeschenk , das du je bekommen hast?

, das du je bekommen hast? Welcher deiner Freunde hat dich besonders geprägt?

Gibt es etwas, dass du mit großer Leidenschaft tust?

Hast du auch so einen Film, der dich immer wieder zum Weinen bringt?

Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick?

auf den ersten Blick? Hattest du schon einmal eine Fernbeziehung?

Hast du einen Spitznamen und wenn ja, verrätst du ihn mir?

Liest du gerne und wenn ja, hast du ein Lieblingsbuch?

Gab es in der Vergangenheit eine Erfahrung, die dein Leben verändert hat?

verändert hat? Kannst du dich noch an deine Fahrprüfung erinnern?

Was tust du, wenn dir mal langweilig ist?

Wer hat dir Fahrradfahren beigebracht?

beigebracht? Sprichst du einen Dialekt?

Kochst du gerne und hast du ein Lieblingsgericht?

Hast du eine Vorstellung von deinem Traumhaus?

Bist du eher der Langschläfer oder das frühe Vögelchen?

oder das frühe Vögelchen? Hast du schon einmal einen Tanzkurs gemacht?

Angenommen, wir zwei könnten sofort verreisen, wohin würden wir reisen?

Gibt es ein Lebensmittel , ohne das du nicht leben könntest?

, ohne das du nicht leben könntest? Was macht für dich eine gute Partnerschaft aus?

aus? Könntest du dir vorstellen, nachts in ein Schwimmbad einzubrechen?

Was war das Lustigste, was du in der letzten Zeit erlebt hast?

Gab es mal eine sehr peinliche Situation in deinem Leben?

Hattest du schon mal eine Katze?

Hast du eine Angewohnheit , die dich selber nervt?

, die dich selber nervt? Hast du eigentlich ein Vorbild?

Wenn dein Haus brennen würde, welchen Gegenstand würdest du retten?

Würdest du gerne ein bestimmtes Instrument spielen können?

Hast du ein Lieblingszitat?

Welche Jahreszeit ist dir die Liebste?

Welchen Promi würdest du gerne kennenlernen?

Sechser im Lotto oder wahre Liebe – was wählst du?

– was wählst du? Magst du Karneval und wenn ja, was war dein verrücktestes Kostüm?

Was war das Romantischste, was du je erlebt hast?

Was magst du an dir?

Was ist deine früheste Erinnerung?

Hast du einen Traumjob?

Denkst du, es ist wichtig, was wir auf der Welt zurücklassen?

Was magst du an der Stadt, in der du lebst?

Würdest du gerne mal auswandern?

Magst du eher Citytrip, Strandurlaub oder Abenteuerferien?

oder Abenteuerferien? Was findest du an mir interessant?

Welcher ungewöhnliche Ort würde dich für ein Date

Für wie wichtig hältst du Kunst im Leben?

Kannst du dich noch an deinen ersten Kuss erinnern – war er schön oder eine Katastrophe?

