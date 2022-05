Ähnliche Namen bei Männern

Wohl jeder kennt einen Christian, einen Stefan oder einen Michael. Diese Namen stellen - zumindest in Deutschland - nun wirklich keine Seltenheit dar. Doch so unterschiedlich die Männer mit dem gleichen Namen auf den ersten Blick auch wirken mögen, in Wirklichkeit sind sie sich doch alle ähnlich.

Diese These vertritt zumindest Beziehungscoach Clemens Beöthy in seinem Buch "Heirate niemals einen Udo" und beschreibt dabei die angeblichen Liebeseigenschaften von typischen Männer- und Frauennamen. Bildershow: Diese Frauen-Vornamen finden Männer sexy

Seine Erkenntnisse hat er aus seiner täglichen Arbeit mit Singles und Paaren gesammelt und dabei erkannt, dass der Vorname Rückschlüsse auf das Liebesleben eines Menschen zulässt.

Glauben Sie nicht? Werfen Sie einen Blick in unsere Bildershow und überzeugen Sie sich selbst, ob die beschriebenen Eigenschaften auch auf Ihren Christian, Stefan oder Michael zutreffen!