Wie zieh ich mich an? Was sag ich bloß? Und wie soll ich mich benehmen? Das erste Date ist eine knifflige Sache - einerseits total spannend, andererseits alles andere als einfach. Obwohl es keinen schöneren Grund zur Aufregung gibt als das erste Date, müssen Sie sich vor den klassischen Pannen in Acht nehmen!

Eine Anleitung für das erste Date – das wäre toll! Denn wenn man sein Gegenüber nicht kennt, verlangt es viel Feingefühl, nicht das Falsche zu tun oder zu sagen. Ein kleiner Patzer kann schon genügen, um peinliche Stille und Unbehagen zu erzeugen – dann gilt es: locker bleiben!

Verschiedene Studien von Online-Partnerbörsen haben herausgefunden, was die absoluten Tabu-Themen und die meisten Pannen beim ersten Date sind. Klicken Sie durch unsere Bildershow und erfahren Sie, was Sie beim nächsten Rendezvous unbedingt vermeiden sollten!

Ihr nächstes Date steht vor der Tür? Dann seien Sie mutig und spontan: Je mehr Selbstvertrauen Sie an den Tag legen, desto leichter wird es Ihnen fallen, sich zu öffnen – und: Erinnern Sie sich an diese Zeilen, um unnötige Pannen zu vermeiden!