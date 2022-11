Es gibt die eine oder andere Angewohnheit, die auch die schönste und tollste Frau bei Männern unbeliebt macht. Dann gehen ihnen bestimmte Eigenschaften und Eigenarten ihrer Partnerin so auf die Nerven, dass sie am liebsten wieder das Weite suchen und einfach untertauchen möchten.

Vielleicht waren sie ja auch gerade erst in der Kennenlernphase und haben bemerkt, dass es aufgrund ihrer Ticks wohl nichts zwischen den beiden wird. Wir verraten Ihnen, welche Dinge Männer an einer Frau so gar nicht mögen.

Schlechte Eigenschaften machen unattraktiv

Bemerken Männer eine Seite an ihrer Liebsten, die sie bisher noch nicht kannten, kann das ganz schön auf die Stimmung drücken und die ganze Beziehung in Frage stellen.

Besonders unbeliebt bei den Herren der Schöpfung sind Frauen, die immer wieder zur Zicke werden oder ausgiebig über alles und jeden ablästern. Generell kommt es nicht gut an, wenn die Frau zu viel redet – vor allem dann, wenn der Partner gerade von der Arbeit kommt und einfach nur seine Ruhe haben möchte.

Fängt sie dann noch an, ihn auszufragen und kommt ihre übertriebene Eifersucht an den Tag, ist das für ihn ein absolutes No-Go.

Lust- und humorlos

Gemeinsam zu lachen verbindet. Ist die Frau jedoch humorlos und findet kaum etwas witzig, kommt das beim Mann gar nicht gut an.

Selbstironie ist attraktiv. Wer nicht über sich selbst lachen kann, wirkt verkrampft und eingebildet.

Ebenfalls ungünstig ist es, wenn der Partner Tag für Tag unterwegs sein und Abenteuer erleben möchte, die Liebste aber auf dem Sofa entspannen will. Viele Männer mögen keine Stubenhocker und suchen sich dann eine Partnerin, die auf einer Wellenlänge mit ihnen liegt.

Doch es gibt noch mehr, das Männer an ihrer Liebsten so gar nicht mögen. In unserer Bildershow erklären wir Ihnen zehn Eigenarten, die Männer an Frauen wahnsinnig nerven.