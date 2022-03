Wir wissen, dass es die perfekte Beziehung nicht gibt. Jede Partnerschaft hat ihre ganz eigenen Ecken und Kanten - und das ist gut, schließlich machen kleine Fehler eine Beziehung erst spannend. Trotzdem haben wir unsere Vorstellung davon, wie wir uns die Zweisamkeit mit unserem Liebsten vorstellen.

Manchmal teilen wir unserem Partner diese mit, manchmal behalten wir sie aber auch für uns. Damit Sie alles dafür tun können, dass Ihre Beziehung ziemlich nah an eine Traumbeziehung herankommt, verraten wir Ihnen, was sich Frauen heimlich in einer Partnerschaft wünschen.

Unser Liebster sollte uns zeigen, wie wichtig wir ihm sind

Sind wir in einer Partnerschaft, wünschen wir uns von unserem Schatz, dass er uns seine Liebe spüren lässt. Klar, dass dazu die magischen drei Worte gehören. Ebenso sollte uns unser Partner mit kleinen Gesten beweisen, wir wichtig wir ihm sind. Dies können Überraschungen wie ein schicker Restaurantbesuch sein, aber auch Komplimente zu unserem Aussehen und Charakter.

Apropos Aussehen: Hat ein Mann eine Beziehung mit uns, heißt das nicht, dass er sich jetzt gehen lassen kann. Körperpflege und ein gewisser Sinn für gute Kleidung spielen eine Rolle für uns.

Reibung macht eine Beziehung spannend

Streits sind nicht schön, gehören aber zu einer funktionierenden Partnerschaft dazu. Diskutieren wir mit unserem Partner über die kleinen und großen Themen des Alltags, zeigt das, das uns wichtig ist, was der andere denkt - und dass wir ihm gerne unsere Meinung mitteilen möchten. Und deswegen wollen wir ab und zu streiten.

Ebenso wichtig ist uns die perfekte Balance zwischen einem Leben zu zweit und als Individuum. Wir wünschen uns, dass sich unser Partner Zeit für uns nimmt, gleichzeitig soll er uns nicht verbieten, unsere Freundinnen zu treffen.

In unserer Bildershow haben wir für Sie zusammengefasst, was sich Frauen heimlich in einer Beziehung wünschen.