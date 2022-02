Es heißt, dass es keine dummen Fragen gebe. Und wir freuen uns ja, wenn die Männerwelt neugierig und wissbegierig ist und sich für uns interessiert. Aber: Viele Fragen, die uns Männer stellen, gehen uns tierisch auf die Nerven.

Darunter sind Klassiker, die wir mit einer solchen Regelmäßigkeit hören, dass diese doch schon längst beantwortet sein sollten. Oder wie oft sollen wir noch erklären, dass unsere Gemütslage nicht immer in Zusammenhang mit unserer Periode steht?

Welche Männerfragen Frauen am häufigsten nerven, verraten wir Ihnen hier.

Fragen, bei denen die Antwort eindeutig ist

Für uns ist es manchmal ein Mysterium, welche Fragen uns Männer stellen – schließlich sind die Antworten auf die meisten von ihnen glasklar. Dann werden wir etwa gefragt, ob wir damit einverstanden sind, auf das Kondom zu verzichten. Oder wir sollen erklären, warum wir uns denn für Fußball interessieren, obwohl wir doch kein Mann sind.

Auch Fragen, die eigentlich gut gemeint sind, können nerven. Dazu gehören ungeschickte Anmachen, die das Ziel haben sollen, uns kennenzulernen. Und: Wir freuen uns zwar über Unterstützung, aber ein Mann muss nicht in jeder noch so unkomplizierten Situation nach Hilfe fragen.

Wenn Männer versuchen, in unseren Kopf zu blicken

Manchmal stellen uns Männer Fragen, weil sie keine Ahnung haben, warum wir so handeln wie wir handeln. Dann sollen wir beispielsweise erklären, was uns gerade so sauer macht oder warum wir so böse gucken. Und das bringt unsere Laune nur noch weiter in den Keller. Schließlich ist unsere Reaktion doch eindeutig.

Was wir zudem nicht mögen, sind Bitten darum, etwas zu erledigen, was unser Partner auch selbst übernehmen könnte. Dann haben wir Mehrarbeit, weil wir die Wäsche waschen, das Abendessen kochen oder die Spülmaschine richtig einräumen sollen.

Welche Männerfragen Frauen so richtig auf die Nerven gehen, haben wir in unserer Bildershow noch einmal zusammengefasst.