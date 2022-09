Ganz gleich, ob wir an der Supermarktkasse flirten oder in einer Dating-App Ausschau nach unserer zweiten Hälfte halten: Wir alle wollen wissen, was wir tun können, um beim anderen Geschlecht gut anzukommen und aus der Masse liebeswilliger Singles herauszustechen.

Dabei spielt der Sport, den wir treiben, eine große Rolle. Einige Sportarten machen uns besonders interessant und erregen die Aufmerksamkeit unseres Gegenübers. Sie sind gerade auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin? Wir verraten Ihnen, welche Sportarten Sie wählen sollten, damit Sie vielleicht bald glücklich vergeben sind.

Radfahren und Joggen sind echte Klassiker

Beliebt unter Frauen und Männern sind vor allem die klassischen Sportarten, zu denen Radfahren oder Joggen zählen. Dies liegt unter anderem daran, dass sich unser Date-Partner oder die Date-Partnerin bereits vorstellt, wie er oder sie in Zukunft mit uns die Straßen entlang radelt oder durch den Park läuft. Gemeinsame Interessen und Hobbys wirken schließlich anziehend und zeigen, dass das Leben als Paar nicht langweilig wird.

Während bei Frauen zudem Männer gut ankommen, die regelmäßig ins Gym gehen, stehen Männer häufig auf Tennisspielerinnen oder Leichtathletikerinnen. Übrigens: Auch Yoga wirkt interessant - vor allem, wenn ein Mann die Übungen ausführt.

Extrem- und Funsports: aufregend und abwechslungsreich

Der Mann, der uns gerade in dieser App angezeigt wird, hat schon einmal einen Fallschirmsprung gewagt oder träumt vom Bungee-Jumping? Bingo! Wer Extremsportarten nicht abgeneigt ist, gilt beim anderen Geschlecht als offen, mutig und lebenshungrig.

Ebenso kommen Funsports gut an: Bubble Soccer, Paintball oder Lasertag machen Spaß und Lust darauf, etwas mit dem oder der anderen zu erleben. Gleichzeitig beweisen die Sportarten, dass unser Gegenüber teamfähig und gerne unter Menschen ist und das wirkt enorm sympathisch.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen alle Sportarten zusammengefasst, die Ihre Chancen beim Dating erhöhen.