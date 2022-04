Gehen wir shoppen, spielt es für uns natürlich in erster Linie eine Rolle, welche Kleidungsstücke uns selbst gefallen. Wir greifen zum bequemen Hoodie, entscheiden uns für coole Chinos oder machen den angesagten Overall-Trend mit. Wünschen wir uns eine zweite Meinung, fragen wir unsere beste Freundin.

Doch worauf steht eigentlich der Mann an unserer Seite? Wir verraten Ihnen, welche Kleidung Männer an Frauen besonders attraktiv finden. Und da sind einige Überraschungen dabei, denn es muss nicht immer viel nackte Haut geben.

Der Klassiker: sexy Looks

Das wundert uns nicht: Männer lieben es, wenn wir uns zurechtmachen und uns Mühe geben, um für unseren Partner großartig auszusehen. Dabei möchte die Männerwelt am liebsten verführerische Looks sehen. So stehen sie beispielsweise auf enganliegende Abendkleider, die unseren Körper toll betonen.

Klar, dass die Herren gerne auf ein schönes Dekolleté blicken. Doch auch hochgeschlossene Styles kommen bei ihnen richtig gut an. So sehen sie sich gerne eine Frau im knackigen Rollkragenpullover an. Kurze Röcke und Minikleider zeigen Bein und sind ebenso Favoriten wie sexy Blusen mit Carmen-Ausschnitt. Dazu sollten wir – wenn es nach den Männern geht – am besten hohe Schuhe tragen.

Die Überraschung: Wohlfühl-Outfits

Hätten Sie gedacht, dass Männer bequeme Looks an Frauen mögen? Tatsächlich lieben sie es, wenn wir sie im Outfit aus T-Shirt, Jeans und Sneakern treffen. Das zeigt ihnen, dass wir auf dem Boden geblieben sind und ganz spontan auch mit ihnen ein Abenteuer erleben könnten.

Apropos Abenteuer: Wanderschuhe sind bei Männern ebenso gern gesehen, denn sie sind ein Zeichen dafür, dass wir herrlich unkompliziert sind. Entspannen wir nach einem langen Tag auf den Beinen auf der Couch, ziehen wir auch schon einmal unsere Hausanzüge aus Jogginghose und weitem Sweatshirt an – das finden Männer, genau wie unseren Lieblingspyjama, ziemlich süß.

In unserer Bildershow finden Sie die Kleidung, die Männern an Frauen wirklich gefällt.