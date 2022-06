Sind wir frisch verliebt, möchten wir uns dem Anderen von unserer besten Seite zeigen. Wir tun alles, damit unser neuer Partner glaubt, dass wir perfekt sind.

Körpergerüche, Härchen an den Beinen, Toilettengänge und Co.? Gibt es bei uns selbstverständlich nicht. Sind wir jedoch mehrere Monate oder Jahre mit unserem Liebsten zusammen, fallen langsam die Hemmungen.

Wir tun vor seinen Augen Dinge, von deren Existenz er am Anfang nicht einmal etwas erfahren sollte. Welche das sind, verraten wir Ihnen.

Wir zeigen uns von einer gar nicht so perfekten Seite

Mal ehrlich: Jeder von uns pupst doch einmal oder rülpst nach einem deftigen Essen. Dass wir diese Dinge auch tun, soll unser Schatz nicht erfahren - bis wir einige Zeit miteinander verbracht haben. Dann haben wir kein Problem damit zuzugeben, dass auch wir mal etwas Druck ablassen müssen. U

nd auch wenn es um das Thema Hygiene geht, haben wir uns in den ersten Wochen noch mehr Mühe gegeben. Jetzt rasieren wir uns auch vor seinen Augen oder kürzen ganz selbstverständlich unsere Fußnägel, während er in der Nähe ist. Und er tut exakt die gleichen Dinge.

Wenn zwei Partner zu einer Person verschmelzen

Je länger wir mit einem Menschen zusammen sind und Zeit verbringen, desto mehr verschwimmen die individuellen Grenzen. Wir werden langsam zu einer Person. Und das macht sich auch in unserem Verhalten bemerkbar. Dann brauchen wir nicht mehr zwei einzelne Zahnbürsten oder Handtücher, sondern teilen uns alles.

Und ebenso wie wir uns selbst einen Soßenfleck aus dem Gesicht wischen würden, entfernen wir diesen auch bei unserem Partner. Die Pickel des Anderen ausdrücken? Finden Außenstehende eklig. Wir aber haben kein Problem mit so viel Nähe. In unserer Bildershow haben wir Ihnen zwölf abartige Dinge zusammengestellt, die für Paare in einer Langzeitbeziehung völlig normal sind.