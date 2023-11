© Thinkstockphotos



Wenn man Eier abschreckt, lassen sie sich besser pellen.

Es ist vollkommen egal, ob ein Ei abgeschreckt wurde oder nicht. Wenn sich ein Ei besser pellen lässt als ein anderes, dann liegt das an dem höheren Säuregehalt. Dieser ist nach dem Legen eher niedrig und steigt dann langsam an. Ein älteres Ei lässt sich also besser pellen als ein ganz frisches.