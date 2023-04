Die 10 schlimmsten Orte für das erste Date

© Getty Images



Sauna oder Schwimmbad:

Direkt beim ersten Treffen (halb-)nackt in der Sauna sitzen oder ins Schwimmbad gehen? Da wird sich Ihr Date wohl kaum wohlfühlen. Nur die wenigsten Menschen sind so selbstbewusst, dass sie direkt beim ersten Kennenlernen die Hüllen fallen lassen wollen. Im schlimmsten Fall fühlt sich Ihr Date dann sogar so unwohl, dass nur noch verkrampfte Gespräche entstehen.