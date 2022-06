Früher fühlten Sie sich wie ein junger Sexgott , heute vermiesen Ihnen allerlei Gebrechen die Lust auf die Liebelei . Dabei gibt es genügend gesunde Argumente für mehr Sex, zum Beispiel diese hier:

Je mehr Sex

Je mehr Sex Sie haben, desto jünger sehen Sie aus, so das Ergebnis einer schottischen Studie. Wenn Sie dabei auch noch befriedigende Gefühle erleben, ist der Effekt umso intensiver, sagen die Forscher.

Sex als Jungbrunnen

Als Jungbrunnen für Männer gilt auch eine junge Partnerin, so eine Studie des Marx-Planck-Instituts in Rostock. Die Lebenserwartung stieg bei den Probanden, die mit einer jüngeren Frau zusammen waren, um elf Prozent.

Sex macht schlank, und zwar auf zwei Wegen: Zum einen werden natürlich durch die Bewegung ordentlich Kalorien verbraucht. Darüber hinaus bremst der erhöhte Testosteronausstoß die Fettproduktion .

Sex eignet sich hervorragend als Schmerzmittel , denn die Endorphine, die das Gehirn beim Sex produziert, ähneln in ihrer Wirkung einem Opiat und sind beispielsweise sehr wirksam gegen Gelenkschmerzen . Der Effekt kann bis zu sechs Stunden anhalten.

Eine Studie an der irischen Universität Belfast kam zu dem Ergebnis , dass Sex das Risiko eines tödlichen Herzinfarktes deutlich senkt. Je mehr Sex Sie haben, desto länger leben Sie, ergab eine Untersuchung an der Universität Bristol bei 1000 Männern zwischen 45 und 59 Jahren. Im Zeitraum von zehn Jahren starben 150 der Probanden, davon zweimal so viele Sex-Muffel wie sexuell aktive Männer.Drei- bis viermal Sex in der Woche senkt das Schlaganfallrisiko um die Hälfte, ermittelten britische Mediziner in einer Langzeituntersuchung.

Neue Lust auf Sex

Die vielen gesunden Argumente für Sex sind das eine, ein alternder Körper das andere. Mit dem Alter mehren sich oft auch die gesundheitlichen Sorgen . Diabetes , Gelenkprobleme, hohe Cholesterinwerte, Schilddrüsenunterfunktion, Bluthochdruck oder Prostatavergrößerung: alles Beschwerden , die sich auf die Potenz und die Libido auswirken können. Um Ihre Lust auf Sex und die Potenz neu zu entflammen, helfen diese Tipps:

Etwa zwölf Prozent aller Männer zwischen 40 und 70 Jahren leiden unter einem Testosteronmangel, der auch einen Libidoverlust zur Folge haben kann.

Das hilft: Sport (am besten kurz, aber dafür heftig!), eine ausgewogene Ernährung (vor allem viele Proteine) und ein gesunder Lebensstil (Stress, Alkohol und Zigaretten meiden).

Testosteron lässt sich aber auch durch Medikamente zuführen. Gegen Potenzprobleme helfen Medikamente wie Viagra, Levitra oder Cialis. Probieren Sie es aber vorher vielleicht erstmal auf natürlichem Wege: Alraune, Guarana oder Betelnuss werden beispielsweise ebenfalls eine lustanregende Wirkung zugesprochen.

Wenig Lust auf Sex kann auch ein Zeichen für Überforderung sein. Wer ständig gestresst ist oder sich unterbewusst Sorgen macht, hat kein Verlangen nach irgendwelchen Vergnügungen. Sex ist hier seltsamerweise genau das Richtige, denn es baut Spannung ab und flutet den Körper mit Glückshormonen.

Sex-Toys können das Liebesleben enorm pushen, wenn Sie und Ihre Partnerin Spaß daran finden, immer wieder Neues im Bett auszuprobieren. Es gibt auch Spielzeug für eine längere und bessere Erektion, zum Beispiel einen Penisring, der mit Vibrationsaufsatz auch Ihre Liebste stimulieren kann.

Wenn Sie Sex haben wollen, es aus irgendeinem Grund jedoch nicht können, dann sprechen Sie mit einem Arzt darüber. Egal, ob Sie 30 oder 90 sind: Das Alter sollte zu keiner Zeit ein Argument gegen eine Behandlung sein – und diese ist in den meisten Fällen möglich.